Hoteleros piden realizar inspecciones a alojamientos de Aribnb

Hoteleros de Bacalar, Chetumal y Mahahual solicitaron a la Secretaría de Turismo y la de Finanzas y Planeación, realizar una inspección en la zona donde se concentran los alojamientos tipo Airbnb, debido a que han detectado que al menos hay siete mil unidades operando en la zona sur del estado.

Nicanor Piña Ugalde, hotelero y presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Bacalar, explicó que menos del 20% de las unidades ofertadas a través de plataformas digitales cuentan con sus permisos estatales tanto de operación como de protección civil, por lo que el 80% restante trabaja de manera ilegal, lo que representa un riesgo para los huéspedes y millonarias pérdidas para el sector hotelero.

“Lamentablemente no solo hablamos de Airbnb, sino de muchas otras plataformas que no están reguladas, incluso hay casas de huéspedes que se ofertan a través de las redes sociales. No estamos en contra de que una persona que tenga su casa en Mahahual, Bacalar o Chetumal, la rente para el sector turístico a través de Facebook, por ejemplo. Pero si no cumplen con todos los lineamientos de seguridad, representan un peligro para los usuarios”, detalló.