Hoteles de Cancún, ya listos para la temporada de huracanes

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A unos días de que inicie el período crítico de la temporada de huracanes 2018, 100% de hoteles cumplió con los requisitos para ser refugios temporales, en caso de un huracán. Luis Antonio Lomelín Diaque, director de Protección Civil en Benito Juárez, informó que el 12 de este mes, el ayuntamiento realizó un operativo de verificación en los centros de hospedaje.

“Alrededor de 20 hoteles fueron sancionados, unos con multa y otros inclusive con clausura, fue administrativa; fueron cuatro los sancionados, pero ya se dio el levantamiento de sellos y al día de hoy ya cumplen todos con un refugio”, comentó.

La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos solicitó una prórroga para poder cumplir hasta julio de este año, pero ante el incumplimiento se aplicaron las sanciones. Ante esto el titular de la dependencia resaltó que es de suma importancia que cumplan con este requisito al tratarse de un destino que cuenta con más de 100 centros de hospedaje en el área de playas, que es una zona susceptible a los efectos de tormentas tropicales y huracanes.

Para este año hay un padrón de 45 centros educativos en los cuatro sectores de la ciudad

“En varios casos tenían el inmueble pero no les daba la capacidad, y tuvieron que cambiarlo, lo que les llevó tiempo en lo que encontraron otro o algunos, porque su documentación no cumplía con todo lo que tenían que presentar, y entonces a lo mejor teniendo inmueble pero si no tienes la documentación de tus brigadas, no estaban cumpliendo porque no es nada más el inmueble, deben de tener todo lo demás en regla”, explicó.

Para este año hay un padrón de 45 centros educativos en los cuatro sectores de la ciudad, y edificios en la delegación Alfredo V. Bonfil, mismos que fueron verificados como lugares aptos para ser refugios anticiclónicos por autoridades de los tres niveles de gobierno, en caso de ser necesario.

“Es absurdo que en este mes estemos hablando de que (el director de Protección Civil) promueva que el 100% de los hoteles ya están regularizados, cuando debió haber concluido este trabajo antes de que iniciara la temporada de huracanes”, señaló Roberto Cintrón Gómez, presidente de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos.