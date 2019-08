Hoteles en Cancún: estas son las zonas más seguras para hospedarse

Agencia

CANCÚN.- Cancún se encuentra en el top de los destinos turísticos mexicanos más reconocidos del mundo. Quienes lo visitan por primera vez no pueden evitar sorprenderse por la belleza de sus playas de fina arena blanca, y por los sublimes tonos de azul del mar, que van del esmeralda al turquesa, aquí te recomendamos las zonas más seguras en las que puedes alojarte para disfrutar tus vacaciones.

En función de lo que busques te conviene dormir en Cancún en una zona u otra. Básicamente te recomendamos 5 grandes áreas con perfiles bien diferenciados: Downtown Cancun, la Zona Hotelera, Puerto Juárez, Playa Mujeres e Islas Mujeres.

Downtown Cancun

Solo cinco kilómetros después de la zona hotelera, está el centro de la ciudad, conocido por los turistas anglosajones como Downtown Cancun.

Te recomendamos visitar El Meco, un interesante sitio arqueológico que muchos turistas pasan por alto cuando vienen a la ciudad debido a la escasa publicidad que recibe, en comparación con Tulum y Chichén Itzá.

A la hora de comer, puedes dirigirte a La Habichuela, un popular restaurante muy concurrido tanto por locales como por visitantes. El jardín, levemente iluminado, tiene la atmósfera perfecta para disfrutar de una romántica cena al aire libre.

El centro de Cancún es el lugar ideal para disfrutar de los clásicos del rock. Muchos de los bares ubicados a lo largo de la avenida Yaxchilán ofrecen música en vivo de este género casi todas las noches.

Generalmente, las bandas tocan desde las doce de la noche hasta las cuatro de la mañana. Sin embargo, dependiendo del aforo, la presentación podría extenderse hasta el amanecer. El mejor ambiente lo encontrarás en El Asador, El Chikito, Los Arcos y Ruta 666.

Para ir de compras, nada mejor que el Mercado 28, un complejo con decenas de locales de artesanías, ropa, cerámica y souvenirs. Puedes conseguir mejores precios si te atreves a regatear, es decir, a negociar con los vendedores.

Te sugerimos quedarte en el Ibis Cancún Centro, el One Cancún Centro, el FourPoints by Sheraton Cancún Centro, el City Express Junior Cancún Oficial o el Hotel & Spa Xbalamque Cancún Centro.

Zona hotelera

Es de esperar que uno de los destinos obligados del Caribe posea una gran infraestructura en lo que se refiere a servicios y alojamiento para hacer que los visitantes se sientan bien recibidos. Esto es especialmente cierto en el Boulevard Kukulkán, la zona turística por excelencia. Aquí encontrarás opciones aptas para toda la familia.

No puedes irte de Cancún sin haber venido a Ventura Park, un parque acuático con vista al mar Caribe. Sin duda, su principal atracción es el Dolphinaris, un área para nadar con delfines.

La Isla Cancún Shopping Village es una moderna plaza situada a orillas de la laguna de Nichupté. Es el lugar ideal para ir de compras y pasar momentos inolvidables. En sus decenas de locales hallarás toda clase de artículos de las principales marcas locales, nacionales e internacionales.

La diversión está garantizada en el Cancún Wax Museum, con representaciones en cera sumamente realistas de más de cien famosos.

No importa si prefieres practicar deportes acuáticos o un tranquilo paseo por el agua a bordo de un yate. Lighthouse Marina te ofrece ambas modalidades.

No puedes perderte una visita a la Isla Shopping. Este mall es, al mismo tiempo, la sede del Interactive Aquarium Cancún, donde podrás nadar con delfines, tiburones y mantarrayas, disfrutar de un show de animales en vivo y contemplar más de ciento cuarenta especies acuáticas en exhibición.

Al caer la noche, la fiesta continúa en el Forum By the Sea, un complejo con acceso a la playa que aglomera los mejores clubes de la ciudad, tales como Cabana Beach, Coco Bongo, Daddy’O, Mandala y The City.

Disfruta del buceo, las excursiones por la jungla, los paseos en moto acuática, la pesca y el sky rider en Aquaworld Cancún.

Muchos de los mejores alojamientos en Cancún están en la zona hotelera. Nuestra selección para ti incluye hoteles con precios asequibles y paquetes Todo Incluido, como Aquamarina Beach Hotel, Holiday Inn Cancún Arenas, Calypso Hotel Cancún, Flamingo Cancún Resort y Beach House Dos Playas by Faranda Hotels.

Ahora bien, quienes buscan hospedarse en Cancún con el máximo lujo y confort, pueden optar por quedarse en Ritz Carlton, Royal Hotel Cancún, Le Blanc Spa Resort Cancún, JW Marriott Cancún Resort And Spa y Live Aqua Cancún All Inclusive.

Puerto Juárez

Al norte de Cancún, viajando por el camino que lleva a Punta Sam, llegarás a Puerto Juárez, desde donde salen transbordadores con dirección a Isla Mujeres. El servicio desde la isla hacia el puerto funciona cada media hora entre las seis de la mañana y las nueve de la noche, y cada hora fuera de dicho horario.

Ahora bien, Puerto Juárez es más que una simple vía de acceso hacia otro destino. Al igual que el resto de Cancún, Puerto Juárez tiene playas de ensueño. Además, su ubicación privilegiada te permite obtener una vista inmejorable del mar Caribe.

Al ser un destino menos abarrotado que la zona hotelera de Cancún, el ambiente es más tranquilo. Por lo tanto, es una excelente alternativa para aquellos que desean gozar del sol, el mar y la arena en un entorno relajado.

Puerto Juárez es un buen punto para dormir en Cancún, ajeno al bullicio de la zona más concurrida de la ciudad y muy cerca de Isla Mujeres. ¡Qué bueno que existan buenas opciones de alojamiento!

Puedes reservar una habitación en Hotel del Sol, Casa Mexicana y Mayambe Private Village. ¿Tienes una casa remolque? Hallarás espacio de estacionamiento y todos los servicios en Trailer & Cabañas Mecoloco Inn. Y si deseas algo todavía más alejado de lo convencional, entonces puedes alquilar una casa flotante en el Boat and Bed Ocean View.

Playa Mujeres

La Isla Mujeres, que está frente a la costa, luce aún más bella de noche, ofreciendo un espectáculo en primera fila para los que contemplan su litoral desde la playa homónima. Lo mejor de todo es que no tienes que salir de Cancún para disfrutar de los encantos de Playa Mujeres. Un viaje de unos veinte minutos desde el centro, en dirección al norte, basta para llegar allí.

Cada hotel cuenta con miradores que hacen posible contemplar la naturaleza sin problemas. Incluso, el reglamento exige que se usen tonalidades terrosas al pintar los exteriores de los edificios, logrando así que se integren plenamente al entorno.

En dicha lista figuran complejos de cuatro y cinco estrellas como Beloved Playa Mujeres, Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, Finest Playa Mujeres, Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort y Excellence Playa Mujeres. Sin duda, opciones de primera para alojarse en Cancún.

Isla Mujeres

En nuestro recuento de lugares que tienes que conocer no podía faltar una fascinante isla que se localiza a menos de trece kilómetros del norte del litoral cancunense. Estamos hablando de Isla Mujeres, un lugar cuyos atributos le han conferido gran popularidad en los últimos años. Cuando visites en este sitio te sentirás como en el paraíso.

Date una vuelta por La Granja de Tortugas para admirar a las tortugas recién nacidas y otras especies marinas.

En ciertas épocas del año, se invita a quien lo desee a formar parte de la liberación de tortugas marinas, un evento en el que los seres humanos ayudan a las crías a abrirse paso desde la playa hasta el mar. En el confín sur de la isla se encuentra Templo de Ixchel, un vestigio de la civilización maya.

En el centro y el norte de Isla Mujeres te toparás con una gran oferta de restaurantes. En muchos casos, sus mariscos fueron capturados el mismo día por los pescadores locales: literalmente, del mar a la mesa. Minino’s, a pocos pasos del muelles de transbordadores de Ultramar, es una buena opción para disfrutar de productos frescos a precios asequibles.

La vida nocturna de la isla es casi nula. Es verdad que hay unos pocos bares abiertos, pero nada comparado con los clubes del Cancún continental.

La oferta hotelera en Isla Mujeres es amplia para las reducidas dimensiones de la isla. Las opciones para alojarse en Cancún incluyen bed & breakfasts, hoteles boutiques, condominios y resorts de lujo, como Privilege Aluxes, Ixchel Beach Hotel, Hotel Bahía Chac Chi, Hotel Secreto y Grand Oasis Palm.