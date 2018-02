Carecen de fideicomiso en derecho de saneamiento ambiental

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- No obstante que por disposición oficial desde el 1 de octubre se comenzó a cobrar el derecho de saneamiento ambiental, el fideicomiso que administrará dichos recursos no se ha conformado.

“No puedo dar mucha información porque quien no las ha recibido he sido yo, faltaban varios trámites oficiales para que este plan se ponga en marcha. Como miembro de la Asociación de Hoteles estoy encantado de poder participar, pero en principio aún no está activado”, reveló el presidente de OHL Desarrollos, Agustín Sarasola.

De acuerdo a la propuesta que hizo el Ayuntamiento, a través del tesorero Asunción Ramírez Castillo, Sarasola fue propuesto como representante del sector empresarial en calidad de vocal.

Lo acompañan en esa tarea Antonio García, del hotel Le Reve, Carlos Constandse, de Grupo Experiencias Xcaret, y el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya -pero sin representación de ningún centro de hospedaje en esta zona-, Jean Agarrista Marfín; a ellos se une Erika Leticia Alonso Flores, coordinadora académica de la Universidad de Quintana Roo Riviera Maya.

El Cabildo de Solidaridad en una sesión celebrada el 4 de septiembre, dispuso que los hoteles enterarán la retención del derecho de saneamiento ambiental cada día 17 del mes posterior al registro hotelero, con lo que el 17 de noviembre los hoteleros deberán enterar lo que obtuvieron por el cobro de 10 pesos de cada habitación-noche rentada a los turistas durante todo el mes de octubre.

Aunque se consultó el estatus que guarda el Fideicomiso a Asunción Ramírez, indicó que será en esta semana cuando se den más detalles de su operación, pues tendrá que estar listo antes del 17 de este mes y deberán tener una sesión del organismo del que él forma parte en calidad de secretario.

Agustín Sarasola indicó que también espera informes de parte de Jean Agarrista, dado que la última semana de octubre debió llevarse una asamblea de la Asociación de Hoteles en la que el pleno (más de 130 hoteles) discutiría si autorizaban a los mencionados como integrantes del fideicomiso en calidad de representantes del sector.

Al respecto Sarasola comentó que “como en todo hay opiniones distintas, pero en general el que tengamos una serie de recursos que se utilicen bien no es discutido por nadie, lo que es discutido es tener unos recursos que no sabemos dónde terminen (…) El tema es cómo estar seguro que se están haciendo las cosas y que estemos de acuerdo todos en ello”.