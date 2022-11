Hoteles de Riviera Maya, denunciados por no respetar a la tortuga marina

Tras la conclusión de la temporada de anidación de la tortuga marina, 22 hoteles fueron denunciados ante la Profepa por no cumplir con la normatividad que mandata retirar mobiliario de la playa y apagado de luces por la noche para permitir el desove.

Lucelly Ramos Montejo, directora de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Solidaridad, dijo que estos centros de hospedaje incumplieron con la NOM-162-Semarnat-2012.

Dio a conocer que a los establecimientos situados en la Riviera Maya se les exhortó previamente para que cumplieran con la norma, asimismo, algunos de ellos son reincidentes.

“El tema más fuerte es el encendido de luces con los hoteles que no cumplen que tienen que apagarlas alrededor de las 11 de la noche, cuando las tortugas arriban (...) y a partir de las seis de la tarde recomendamos que se retire todos los camastros, todo lo de playa, de acuerdo a lo que establece la NOM-162”, dijo.

Recordó que como la norma es federal, la jurisdicción corresponde a la Profepa y el municipio no está facultado para imponer sanciones, sin embargo, destacó que la dependencia federal ya está enterada y se han interpuesto 22 denuncias.

La NOM-162-Semarnat-2012 establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de tortugas marinas en su hábitat de anidación. Solidaridad es un punto relevante para la anidación de la especie en sus aproximadamente 80 kilómetros de playa donde llegan a desovar.

No obstante, es continua la resistencia de ciertos hoteles para respetar el horario y no afectar a la especie. Estos centros de hospedaje no hacen uso de su propiedad privada para realizar sus eventos, sino de la zona federal marítimo terrestre que es dominio de la nación, es decir, la costa.

La NOM-162-Semarnat-2012 delega a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como la encargada de la investigación de los actos que vayan contra la misma norma.

Actualmente en Playa del Carmen la temporada de anidación de tortugas marinas concluyó con alrededor de 70 mil huevos contabilizados. Se sabrá en los siguientes meses el actuar de la Profepa.