Maestros en huelga de hambre podrían tener estos problemas

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En menos de una semana, al menos 15 docentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo (Siteqroo) sentirán los efectos por no consumir alimentos, luego de que anunciaron una huelga de hambre para exigir la destitución de Rafael Pantoja Sánchez, Subsecretario de Educación Básica.

En el primer análisis médico, los docentes presentaron diversos problemas como arritmia y mareos, luego de encontrarse sin comer por más de 24 horas; todos informaron que están consumiendo líquidos constantemente.

También te puede interesar: Maestros de Cancún apoyan a colegas con huelga de hambre

Steven Reyes, médico general, dijo que hasta el momento todos presentan signos estables, pero existen patologías en docentes como: la enfermedad hipertensiva, diabetes, alteraciones esqueléticas, así como pacientes con hernias de disco.

“Tienen líquidos, eso les da un colchón más amplio, normalmente el cuerpo humano puede estar sin comer hasta por 30 días”

“Tienen líquidos, eso les da un colchón más amplio, normalmente el cuerpo humano puede estar sin comer hasta por 30 días, pero sin agua no podrían permanecer por más de tres o cuatro días, por el hecho de que se están hidratando pueden mantener sus funciones estables o en un nivel mínimo”, dijo.

Es por ello que advirtió que en ese tiempo, empezarán a presentar problemas de deshidratación, cansancio, mareo, disminución de la glucosa que pueden transformarse y ocasionar que alguno se pueda desmayar, así como presentar dolores de cabeza intensos.

La respuesta de la SEQ

Durante el segundo día de protesta, la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), informó que han solucionado sus problemáticas en un 90 %; sin embargo, los maestros insisten en la remoción del Subsecretario de Educación.

Rafael Pantoja Sánchez, titular de esta área, dijo que hubo movilización de un maestro que fue acusado por acoso; sin embargo, consideró que principalmente sus demandas son en el área de recursos humanos y no en el área de educación básica.

Dijo que la postura ha sido clara, desde el primer día que anunciaron el plantón, debido a que serían analizados caso por caso hasta concluir con todos.

No obstante, los maestros continuarán, incluso con el apoyo del Movimiento Antorchista. El funcionario no descarta que esta manifestación tenga tintes políticos y presume que no es realmente por demandas del Siteqroo.