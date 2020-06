Hugo Alcántara demuestra sus dotes histriónicas en un nuevo programa

Muchos lo conocen como El Indio Brayan; sin embargo, Hugo Alcántara, además de ser comediante es un gran actor, quien dará vida a varios personajes en la nueva entrega de “La Parodia a domicilio”, la cual arranca la noche de hoy por Las Estrellas.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Alcántara compartió que esta parodia reflejará lo que vivimos los mexicanos tras la pandemia, y aseguró que demostrará que no es un simple comediante sino un actor hecho y derecho.

“Ahora en domingo volvemos a ‘La Parodia a domicilio’, un horario que nos queda como anillo al dedo porque es un programa familiar, con un humor muy blanco. Los escritores y el productor han sido muy cuidadosos para no meterse en el problema que vivimos como tal, sino en todo lo que pasa alrededor de esta situación y es un resultado bastante padre. Arrancamos con un homenaje a Héctor Suárez, en el que varios de mis compañeros parodiarán a don Héctor, va a estar muy divertido”, adelantó acerca de este estreno el comediante, quien confirma lo que ya sabemos, que los mexicanos tenemos la capacidad de reírnos de las más amargas tragedias como lo ha sido este eterno confinamiento por coronavirus.

“En esta ocasión hago al Indio Brayan, pero como en temporadas pasadas también estoy como Hugo Alcántara, eso está padre porque soy comediante, sí, pero soy actor, y a veces con la caracterización ni siquiera se dan cuenta que estoy detrás de tal o cual personaje, es un buen termómetro, porque así se sabe que lo estoy haciendo bien; sin embargo, es importante para mí desarrollarme como actor y en este proyecto haré varios personajes”.

Acompañado de grandes actores como Lalo España y Piere Angelo, entre otros, Hugo Alcántara demostrará de qué está hecho, sin dejar a un lado, claro, a su querido Indio Brayan.

“Tenemos que estudiar los personajes, observar, nutrirnos y sacar al personaje que nos toca lo mejor posible, pues los escritores van escribiendo lo más cercano al aire y estamos con mucha actualidad, es un equipo bonito porque nos apoyamos unos con otros y ahí nos vamos coucheando”.

Afortunadamente no ha dejado de trabajar

“Esta temporada estaba programada a grabarse en marzo, pero nos cayó esta situación. Yo fui uno de los afortunados que no dejó de trabajar, claro con esta nueva normalidad, hice un programa con Alexis Nuñez vía Zoom que se llamaba La Cuarentena, al lado de La Chupitos, El Norteño y Gomita, duró poquito pero gustó, sigo haciendo mis cápsulas en Hoy desde casa, estoy al aire con las repeticiones de Bandamax, he hecho algunos shows en línea, pero no hay como estar con la gente en un set, en un foro, frente al público, ahora que regresemos a la normalidad quiero darle más juego a mi onda de actor, buscaré hacer alguna serie, haré castings, porque cada día hay que reinventarse”.