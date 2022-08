Humbe, entregará a los cancunenses el corazón

Tras lograr su primer Disco de Oro por el sencillo “El Poeta” y llevarse el premio Nuevo Artista en los Kids’ Choice Awards, el cantante y compositor Humbe compartirá en vivo con su público los temas de su nueva producción discográfica “Adultos”, arrancando una gira de presentaciones que incluye el Teatro de Cancún el próximo 27 de agosto.

“Vamos lento pero seguro, seguro tiene mucho que ver la disciplina, pues ha sido algo que ha cambiado mucho en mi vida desde el momento que comencé esta carrera, pero más el corazón con la que hago toda mi música”, expresó Humbe, quien promociona su segundo disco y arranca gira.

“Es mi primera gira, voy por todo México, estoy pasando por cada ciudad y nos ha ido bastante bien, la gente se ha ido con una grata sorpresa y con una gran energía después de cada concierto, ha sido una fiesta mágica”.

El próximo 27 de agosto, Humbe visitará por primera vez la ciudad y se reuniré con sus seguidores en una noche llena de entrega y honestidad que se vivirá en el Teatro de Cancún.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Humbe (@humberdz)

“Estoy muy emocionado, la gente de Cancún siempre me ha recibido con mucho cariño cuando estoy por allá, me piden fotos, es increíble la estima que me tienen y más allá de eso estoy listo para cantar a todo pulmón y poner a todos a cantar conmigo”, dijo Humbe.

Humbe ha diseñado este show con mucho cuidado para transmitir la energía de cada una de sus canciones

“Más allá de un concierto, es una experiencia, es un momento para olvidarte de problemas, de todo y cantar un rato. Cancún es uno de mis lugares favoritos, me encanta ir, los dos álbumes que llevo fuera, producidos por mí, fueron terminados en Cancún, allá tengo un pequeño estudio”, compartió Humbe.