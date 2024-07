‘El huracán Beryl va a inundar los nidos de tortuga en toda la costa de Quintana Roo’; Esta fue la advertencia que se dio por autoridades del estado, donde se espera que las mayores afectaciones sean en los sitios donde hay más hoteles.

Alejandro Arenas Martínez, encargado del departamento de áreas naturales protegidas zona centro del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), aclaró que, aunque el huracán llegue como categoría dos, tendrá la intensidad para que la marea alcance la duna costera.

Eso significa que las orillas de todas las playas del estado quedarán cubiertas por agua. Pero, los lugares donde hay más hoteles son los que menos protección natural tienen para mitigar el impacto del mar. Esto ya que la construcción de los complejos turísticos acabó con la duna.

Cabe señalar que Tulum y Felipe Carrillo Puerto son los municipios donde se estima que haya más nidos impactados por el aumento del nivel del mar.

“Va a afectar en algunos y en otros no. En cuanto pasa el huracán las tortugas vuelven a anidar en las playas”, señaló.

Arenas Martínez agregó que además de la existencia de duna costera, entre mayor sea la inclinación de las playas es más fácil que los nidos de tortuga queden protegidos.

Huracán Beryl afectará los nidos de tortugas en Q. Roo; advierten / (Foto: Redes)

El entrevistado explicó que las medidas que se toman de remover los huevos de los nidos, pueden ser perjudiciales para las tortugas. Esto ya que sacar aquellos que tengan alrededor de 40 días de incubación o que estén a punto de eclosionar puede dañar su desarrollo.

Por esto no es ideal llevarse los huevos de los nidos, pero si se hace se requiere personal con capacidad, capacitación, infraestructura, y un cuarto con control de temperatura, para que no les afecte la temperatura ambiente que hay por no ser la adecuada.

Por su parte, Tania Fernández Moreno, directora general de Ecología de Benito Juárez, comentó que en Cancún ya se resguardan los nidos de tortuga ante la llegada del huracán Beryl. Con trabajo con el personal de los corrales y el sector hotelero, para asegurar la eclosión de los huevos.

“Comenzamos en playa Delfines, se están resguardando alrededor de 93 nidos de tortuga marina, que son aproximadamente 10 mil 400 huevos. En total tenemos 45 corrales tortugueros a lo largo del campamento tortuguero, con un aproximado de 105 mil huevos de tortugas”, dijo.

El encargado de áreas naturales protegidas mencionó que la importancia de las acciones es la conservación de las tortugas. Se estima que, de cada mil tortugas, solo una o dos alcanzan su etapa de madurez.

Después del paso del huracán depende de cada campamento tortuguero hacer evaluaciones. Estas sirven para medir cuantos nidos y huevos resultaron afectados por el paso de Beryl.

Finalmente, la temporada de anidación de tortugas del 2023 hubo más de 20 mil nidos de tortuga blanca en el estado, y alrededor de cinco mil más de tortuga caguama. Para la temporada del 2024 se espera tener números parecidos.