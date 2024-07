Huracán Beryl se degrada a categoría 2 previo a impactar en Quintana Roo

El huracán Beryl se degradó a categoría 2, según la última actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 175 km/h y ráfagas más fuertes, Beryl ahora presenta un menor nivel de intensidad en la escala Saffir-Simpson.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a través de sus redes sociales que el centro del huracán está atravesando el noroeste del Mar Caribe. Se esperan fuertes vientos, marejadas ciclónicas y olas dañinas a lo largo de la costa de la península de Yucatán en México, especialmente temprano el viernes.

