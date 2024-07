Huracán Beryl retoma la categoría 4; emiten alerta para las Islas de Barlovento

En punto de las 7 de la mañana (hora local), el huracán Beryl recuperó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, según el informe más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Los datos de las aeronaves indican que Beryl se fortaleció significativamente y sigue siendo considerado un huracán extremadamente peligroso.

Se prevé que esta mañana comiencen a producirse vientos intensos y marejadas ciclónicas que representarán un grave riesgo para la vida en las Islas de Barlovento.

8AM AST Jul 1: @53rdWRS & @NOAA_HurrHunter aircraft data indicate #Beryl has strengthened to an extremely dangerous category 4 hurricane. Life-threatening winds and storm surge expected to begin in the Windward Islands this morning. For more visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/AjwOXy0Pw9