Así se ve el huracán Eta desde el espacio; saldrá como tormenta al mar Caribe

Cancún.- El centro de Eta, que permanece como huracán categoría 4, está a punto de tocar tierra frente a las costas de Nicaragua; su trayectoria se ha enfilado hacia Cuba al salir al mar Caribe como tormenta tropical, con afectación en la costa de Quintana Roo. La potencia de este, calificado como un ciclón extremadamente peligroso, ha sido captada desde el espacio.

“A la una de la tarde, el ojo del extremadamente peligroso huracán Eta se localizó a unos 20 km al sureste de Puerto Cabezas, Nicaragua”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La proyección de su trayectoria muestra que al salir al mar Caribe, el ojo del huracán se moverá en dirección a Cuba como tormenta tropical. Cuando eso ocurra, el fin de semana, sus ondas nubosas afectarán a la costa de Quintana Roo.

Mientras tanto, imágenes compartidas por el Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera (CIRA, por sus siglas en inglés), muestran cómo se ve Eta, como huracán categoría 4, desde el espacio.

Eta se mueve hacia el oeste cerca de 6 kilómetros por hora (km / h). El NHC prevé que adopte un movimiento más rápido hacia el oeste o hacia el noroeste este mismo martes y continúe hasta el jueves.

“Se espera que el centro de Eta toque tierra a lo largo de la costa de Nicaragua dentro de la zona de advertencia de huracán esta tarde, luego se trasladan hacia el interior del norte de Nicaragua hasta el miércoles por la mañana, y luego se trasladan a través de las porciones centrales de Honduras para el jueves por la mañana”, informa la dependencia con sede en Miami.

Los vientos máximos sostenidos de Eta son de 220 km / h con ráfagas más altas, correspondientes a huracán de categoría 4 en la escala de viento del huracán Saffir-Simpson.

El huracán Eta se acercó el martes a la costa caribeña de Nicaragua con vientos potencialmente devastadores que golpearon a la ciudad de Bilwi, donde según las autoridades no se reportan hasta ahora personas fallecidas o heridas.

Mientras, las fuertes lluvias lanzadas por las bandas de la tormenta de categoría 4 ya estaban provocando el desbordamiento de los ríos de toda América Central.

El centro y norte de Nicaragua, así como buena parte de Honduras, podrían recibir entre 380 y 635 milímetros (de 15 a 25 pulgadas) de lluvia, que podrían llegar a 890 milímetros (35 pulgadas) en algunos puntos. También se esperan aguaceros en el este de Guatemala, el sur de Belice y Jamaica, según los meteorólogos.

Though #HurricaneEta has been battering parts of Central America, its eye is beginning to make what @NHC_Atlantic is calling a "catastrophic" landfall in Nicaragua.

Today's #TimelapseTuesday infrared #GOESEast loop shows the storm's path over the last 40 hours. pic.twitter.com/Vx4NkGSysh