El huracán Helene avanza lento al Golfo de México; sigue afectando a Cancún

El huracán Helene se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con su centro localizado a 100 km al nor-noreste de Cancún y a 175 km al nor-noreste de Cozumel, Quintana Roo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sus bandas nubosas están provocando lluvias torrenciales de entre 150 a 250 mm en Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias muy fuertes de entre 50 a 75 mm en Campeche. Se espera que estas precipitaciones continúen durante las próximas horas, afectando principalmente la península de Yucatán, se informa en el comuicado del SMN más reciente.

Además de las lluvias, Helene genera vientos con rachas de 90 a 110 km/h, oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Quintana Roo y Yucatán, y la posible formación de trombas marinas.

La navegación marítima se ha visto afectada, y las autoridades han emitido una zona de prevención por efectos de huracán desde Cabo Catoche hasta Tulum, incluyendo Cozumel. También se ha declarado una zona de prevención por tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Cabo Catoche.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Helene se está desplazando hacia el norte-noroeste a 17 km/h y se prevé que gire hacia el norte en las próximas horas, afectando el este del Golfo de México y alcanzando la costa de Florida Big Bend el jueves por la noche.

Hurricane #Helene Advisory 9A: Helene Moving Into the Southeastern Gulf of Mexico. Preparations to Protect Life and Property From Storm Surge and Damaging Winds Along the Florida Big Bend Coast Should Be Rushed to Completion Today. https://t.co/tW4KeGe9uJ