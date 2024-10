Huracán Milton se fortalece a categoría 5 en su camino hacia Florida

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este lunes 07 de octubre que el huracán Milton se ha intensificado rápidamente, alcanzando la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Según el aviso emitido a las 10:55 CDT, los vientos máximos sostenidos de Milton han aumentado a 160 mph (250 km/h), con ráfagas aún más fuertes.

El huracán se encuentra actualmente cerca de la latitud 21.7 Norte y longitud 91.7 Oeste, moviéndose hacia el este-sureste a una velocidad de 9 mph (15 km/h). Se espera que este movimiento continúe durante la noche, seguido por un giro hacia el este y noreste entre el martes y el miércoles.

En su trayectoria actual, se prevé que Milton pase cerca o justo al norte de la Península de Yucatán hoy y mañana. Después de cruzar el este del Golfo de México, el huracán podría acercarse a la costa oeste de Florida para el miércoles. Las autoridades mantienen un monitoreo constante del fenómeno ante la posibilidad de que impacte en áreas pobladas.

