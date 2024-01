A tres días de haber arrancado el periodo respaldo para candidaturas independientes, en Othón P. Blanco, los aspirantes no se dan por vencidos, pese a la negativa del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Es el caso del aspirante Alexander Harafad Dorado Dzul, quien presentó una impugnación contra el acuerdo del Ieqroo, en el que el Consejo General le negó su registro como aspirante independiente.

El recurso legal, presentado la tarde de este lunes 22 de enero de 2024, cuestiona en esencia la valoración que hizo el organismo electoral a uno de los requisitos complementarios, referente a la inexistencia de una cuenta bancaria.

Dorado Dzul es uno de los 7 ciudadanos que solicitaron en su oportunidad una prórroga para cumplir con todos los requisitos.

Aunque logró subsanar la mayoría de las observaciones, quedó pendiente la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil “Caminemos con Dorado”.

IEQROO impugna negativa a aspirante independiente en Othón P. Blanco, señalan / (Foto de contexto: IEQROO)

Al respecto, el Ieqroo argumentó que ese requisito era primordial para la fiscalización de los recursos públicos y privados que serían utilizados para la búsqueda de firmas de los habitantes de Othón P. Blanco.

Sin embargo, la impugnación presenta argumenta que se violaron sus derechos político electorales, porque el trámite del documento que acredita ese requisito no depende del aspirante sino un ente privado.

Esto es porque el proceso para la autorización de la cuenta requiere de cinco días, según los tiempos de la propia institución bancaria. De hecho, el 19 de enero, día en que empezó el periodo de recolección de firmas, la cuenta bancaria fue autorizada.

En ese sentido, el aspirante solicita al Tribunal Electoral de Quintana Roo que se ordene a la Ieqroo potencializar su derecho político electoral a ser votado

“En su oportunidad vincule al Instituto Electoral de Quintana Roo a efecto de que maximice mi derecho a ser votado en razón de que un trámite burocrático como lo es la apertura de la cuenta bancaria de la asociación civil CAMINEMOS CON DORADO A. C, lesiona mi participación al no estar a mi alcance que se me expida en los tiempos que señala la autoridad electoral y que en consecuencia hacen que el suscrito no pueda cumplir a cabalidad el requisito burocrático”, señala el documento.