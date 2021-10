IEQROO oferta 120 vacantes para integrar los consejos distritales

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) envía una invitación para todos los ciudadanos residentes en el Estado, a partir del día 15 de octubre al 16 de noviembre de 2021, a participar en la integración de los 15 Consejos Distritales del Instituto y cuyas funciones las ejercerán durante el Proceso Electoral Local 2021-2022, en la renovación de la gubernatura y diputaciones locales del Congreso del Estado.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (@IEQROO_oficial) envía una invitación para todos los ciudadanos residentes en el Estado, a partir del día 15 de octubre al 16 de noviembre de 2021 a participar en la integración de los 15 Consejos Distritales del Instituto.

[📹: Cortesía] pic.twitter.com/Vqactn2FGh — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) October 20, 2021

Entrevistado al respecto, el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Organización, Informática y Estadística Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, señaló que se van a requerir DE 120 ciudadanas y ciudadanos para ocupar los siguientes cargos:

15 Vocales Secretarias/os

15 Vocales de Organización

15 Vocales de Capacitación

60 Consejeras o Consejeros Electorales

15 Consejeras o Consejeros Presidentes

En cuanto a la remuneración bruta mensual que percibirán los funcionarios electorales, en el caso de Consejeras o Consejeros Presidentes será de 15 mil 004; en cuanto a Consejeras o Consejeros Electorales; Vocales Secretarias/os; Vocales de Organización y Vocales de Capacitación será de 13 mil 731.

Explicó que para mayores informes, las y los interesados podrán consultar la convocatoria en la página del Instituto: www.ieqroo.org.mx, y podrán participar las y los ciudadanos quintanarroenses que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos

Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores

Contar con credencial para votar vigente

Tener como mínimo veinticinco años de edad, el día de la designación

Tener como mínimo, el nivel académico de Bachillerato

Además de contar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; contar con una residencia efectiva en el Municipio correspondiente a la división geográfica del distrito electoral por el que pretende participar, de por lo menos dos años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo, docencia o de investigación por un tiempo menor a seis meses; no haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo de elección, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; entre otros.

📌Convocatoria para las y los ciudadanos residentes en el Estado de Quintana Roo, a participar en la integración de los 15 Consejos Distritales del IEQROO durante el Proceso Electoral Local 2021-2022.



💁🏻‍♀️Consulta la convocatoria: https://t.co/MqKjLWmYUs pic.twitter.com/li3Btk3Hpu — IEQROO (@IEQROO_oficial) October 20, 2021

El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Organización, Informática y Estadística dio a conocer que para una mejor recepción de la documentación de las y los ciudadanos, podrán registrarse en línea mediante la plataforma digital que estará disponible las 24 horas en la página oficial de Internet del IEQROO. Las y los ciudadanos realizarán su pre-registro en el sitio web:

www.ieqroo.org.mx/consejos_distritales_2022 / y/o en su caso en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, se instalarán módulos del Instituto para recibir documentación de las y los interesados; en el caso del municipio de Benito Juárez, se localiza en la SM 92, MZ 115, lotes 4 y 5, avenida Puerto Juárez (avenida Talleres), y en el municipio de Othón P. Blanco, en las oficinas centrales del IEQROO, localizada en la Calzada Veracruz número 121, esquina Lázaro Cárdenas, colonia Barrio Bravo en Chetumal.

Fechas y Horarios

Explicó que en ambos módulos tendrán un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, sábados de 09:00 a 13:00 horas; siendo que el último día del periodo de registro el horario será de 09:00 a 24:00 horas. Asimismo, en caso de dudas o se requiera de apoyo para registrarse podrán comunicarse a los teléfonos (983) 832 19 20 y (983) 832 89 99, ext. 115, en los horarios señalados en el párrafo anterior.