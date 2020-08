Iglesias de Chetumal seguirán cerradas una semana más

Pese a que la zona sur de Quintana Roo se encuentra en semáforo naranja, las iglesias católicas de la capital del estado permanecerán cerradas al menos una semana más, en lo que se define los criterios de apertura de cada uno de estos templos.

Mario González Suárez, vicario Pastoral de la Diócesis Cancún–Chetumal, explicó que aunque las normas marcan que pueden retomar actividades presenciales a un máximo del 30%, indicó que muchos de los sacerdotes han manifestado su opinión de mantener suspendidos los servicios religiosos debido a que algunas colonias aún tienen un grado importante de contagios.

En la capital del estado se tienen 17 iglesias católicas, de las cuales cinco se encuentran cercanas a colonias que concentran un alto número de casos, como la Solidaridad, Proterritorio y Caribe, de acuerdo con el Geoportal del estado. En tanto, cuatro se ubican dentro de la colonia centro, en color naranja por registrarse 12 contagios.