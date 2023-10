Iguanas de Cancún persiguen la cima en la Liga de Expansión MX

Las Iguanas de Cancún FC buscarán mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general, cuando reciban esta noche al líder Leones Negros de la U. de G., en la jornada 12 de la Liga de Expansión MX.

Este compromiso será este jueves 5 de octubre en el estadio Olímpico Andrés Quintana Roo a las 8:05 de la noche, en lo que será el penúltimo juego de las Iguanas en casa, cuando restan solamente tres jornadas para que termine el torneo regular.

‘Será un partido abierto ante un equipo como Leones Negros que es muy ofensivo, además busca mantenerse en la cima, por lo que será un rival peligroso y no debemos cederle el balón’, manifestó.

Las Iguanas cancunenses en la última salida cayeron 1 a 0 ante Toros de Celaya, sin embargo, se mantienen en el sexto lugar con un total de 16 puntos, y están a cuatro puntos de la posición de honor, que hasta ahora está en manos de los melenudos y del Club Atlético La Paz.

Leones Negros jugará en Cancún por cuarta ocasión. Antes, perdió 2 a 0 en el Clausura 2021, ganó 0 a 1 en el Apertura 2021 y empató (2 a 2) en el más reciente que sorteó en el Clausura 2023.

