Ilse y Mimí comparten un mensaje de aliento con su música

Cancún.- Las cantantes Ilse y Mimí, de la emblemática agrupación ochentera Flans, se suman al apoyo y motivación del personal médico que día tras día arriesga su vida para salvar pacientes diagnosticados con coronavirus y lo hacen como mejor saben hacerlo, compartiendo un mensaje de aliento a través de la música.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo comparte los detalles de esta velada musical que se llevará a cabo la noche de este sábado en línea.

“Me la estoy pasando bien en el confinamiento, quizá me hace falta un poco de acción para sudar, me gusta la bicicleta afuera, pero si toca estar así no tengo problema, estoy bastante a gusto. Muchos de los artistas estamos en la misma situación que mucha de la gente, que espera volver a trabajar para percibir algo y aún con el agua hasta la nariz queremos apoyar como Dios nos dé a entender. Hubo muchas personas agrediendo al personal médico y nosotras queremos enviar un mensaje: jóvenes médicos nosotros los apoyamos con todas las ganas y con todas las fuerzas desde donde estamos”, detalló Ilse, quien junto con Mimí han decidido hacerlo con música.