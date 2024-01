Imoveqroo 'afina' detalles en trámite de licencias de conducir

Ciudadanos que acudieron al Instituto de Movilidad de Quintana Roo para tramitar sus licencias de conducir expresaron su inconformidad por la desorganización y falta de capacitación del personal que los atiende, además de que se añadieron más trámites burocráticos que ralentizan e incrementan los costos del proceso.

En el tercer día de la entrega de licencias de conducir en Chetumal los usuarios exhibieron que la falta de personal y su desconocimiento de los trámites provocaron que de distribuyeran unas fichas de cartón para atender a un número limitado de solicitantes, pero debido a lo lento de la atención se tuvo que cerrar antes de la hora señalada y casi la mitad de los más de 150 que recibieron un número perdieron su turno.

“Además, ahora resulta que la oficina no recibe pagos en efectivo a menos de que sea con tarjeta bancaria. Para esto nos daban una ficha para acudir a un banco, pagar el costo de la licencia y después retornar a las instalaciones para seguir el trámite”, dijo Gabriela Núñez, una de las personas que salió frustrada de las instalaciones del Imoveqroo.

La petición de un certificado de manejo emitido por tránsito también dificultó el trámite, ya que en la Dirección de Tránsito les respondieron a los usuarios que no tenían conocimiento de este requisito.

Ciudadanos reportan caos por las licencias del Imoveqroo / (Foto: SIPSE)

“Y así varios tuvimos que regresar otra vez al Instituto de Movilidad, para que nos digan que ahora sí ya tenía conocimiento tránsito y que, aunque nos hicieran la prueba, el documento debía ser firmado por el comandante notario, pues de lo contrario no nos lo iban a hacer válido”, declaró por su parte Luisa Pech Dorado.

El problema fue que dicho servidor público no se encontraba en las instalaciones, por lo que en todo el día no lograron obtener su firma. En Imoveqroo les dieron la solución de contratar a una empresa particular de manejo para obtener su certificado, el cual tiene un costo de 700 pesos.

“Si fuera una licencia de primera vez lo entiendo, pero yo sólo buscaba una renovación pues desde hace 12 años manejo. Entre el viaje del Imoveqroo al banco, Tránsito y la escuela de manejo gasté casi 200 pesos, y todo para que al final no me la entreguen por el cierre de las oficinas”, lamentó la mujer.

Por su parte el Imoveqroo respondió a las quejas que los montos de las licencias y trámites los fijaron los Ayuntamientos a través de los convenios de colaboración, además de que es necesario que todos sin excepción alguna cumplan con los requerimientos establecidos ya que se trabaja bajo un nuevo esquema de emisión de licencias.