Imoveqroo descarta emisión de licencias permanentes para manejar

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) descartó la implementación y emisión de licencias permanentes para manejar en la entidad, como se ha dado en otras ciudades del país, como la Ciudad de México.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director de la dependencia estatal, comentó que en este momento no se puede implementar esta medida, pues recién se generó la emisión de las licencias a nivel estatal.

Señaló que en este momento se realizan otras acciones que permiten facilitar la emisión de estos permisos para conducir, como los módulos móviles en las comunidades para emitir licencias en lugares remotos.

Incluso, el funcionario comentó que en lo personal, duda sobre la conveniencia de la emisión de licencias de manejar permanentes, debido a que las capacidades de los conductores cambian constantemente.

“Entonces no puedes tener un permiso para conducir toda la vida , si tus capacidades de conducción van cambiando. Por eso, la licencia tiene un vencimiento y después de ese vencimiento, en teoría, tienes que volver a acreditar tus habilidades”.

Sin embargo, señaló que, de analizarse la implementación de este tipo de permisos para conducir en el estado, se tendrían que implementar candados, como los que se establecieron en la capital del país, que es la verificación y vigilancia que no cuente con multas.

“Si tú demuestras a través de tu récord que eres un excelente conductor, pues sí, no veo la necesidad de volver a tener que tener que dar un permiso, pero en el momento que fallas, pues que se te quite esa licencia y tendrás que pasar nuevamente un proceso para obtenerla. Entonces sí se puede, pero hay que explorar la manera. El hecho de dar una licencia permanente en la vida, no creo que sea lo correcto”.