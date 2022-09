Impacto de la pandemia por Covid-19 en la industria restaurantera de Cancún

A nivel nacional, mucho se habla del impacto por la pandemia por Covid-19 en diferentes sectores industriales, incluido el restaurantero, con información que permite entender el alcance de las afectaciones económicas.

Sin embargo, existe poca información sobre estudios regionales, estatales y locales, la cual serviría mucho para entender cómo afecta a un sector tan importante en una ciudad como Cancún. Esta ciudad turística cuenta con restaurantes tanto para residentes como para turistas. En las siguientes líneas describiremos cómo cambiaron los hábitos de consumo en los negocios de este giro que tienen como mercado meta a las personas que viven en Cancún, los que nos autonombramos “locales.”

En 2009, se registró una caída de 30% en ingresos para los restaurantes a nivel nacional debido a la influenza por AH1N1; a partir de este escenario, tanto Canirac como Deloitte estimaron un descenso en esta misma cuenta de un 85%. Ahora bien, ¿qué sucedió en Cancún en los restaurantes que tienen como mercado meta a los locales? ¿Cómo cambiaron sus hábitos de consumo?

Los hábitos de consumo se conciben como el proceso de toma de decisiones que hace un comensal para decidir qué, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué y de qué manera comprar con cierta frecuencia; este proceso tuvo cambios en los comensales locales de Cancún.

Entre los principales resultados que se obtuvieron en esta investigación se encuentran que, primero, en horarios laborales, el consumo promedio por comensal (el cheque promedio en la vieja escuela restaurantera) disminuyó un 38.3%; también hubo una baja en el número de veces que los comensales asistieron a los restaurantes, antes de la pandemia en promedio asistían 2.5 ocasiones, disminuyendo a 1.7; combinando estos datos, por semana, un restaurante obtenía ingresos por comensal de 15.3 dólares, cuando antes de la pandemia eran de 24.8 dólares.

Segundo, con respecto a los consumos al socializar con amigos y familiares, disminuyeron también en el tamaño del grupo siendo el promedio del grupo de 3.2 personas antes de la pandemia, mientras que durante la pandemia bajo a 2.9 personas; a su vez el consumo promedio del grupo antes de la pandemia era de 79.2 dólares en promedio, pero durante la pandemia disminuyó a 44.3 dólares.

En una primera lectura, estos datos podrían parecer poca información para tomar decisiones, y no es lo que se pretende con este artículo, es solo una vista general de lo que el artículo Changes in Consumption Habits in Restaurant Diners Before and During the COVID-19 Pandemic, in Cancun, Quintana Roo publicado en International Business Research; Vol. 15, No. 6; 2022, le permitirá obtener como información, por lo que lo invitamos a revisarlo detalladamente en el siguiente DOI: 10.5539/ibr.v15n6p65 en el que seguro encontrará datos útiles que le permitan ver con mayor profundidad todos los cambios de hábito de los comensales locales de Cancún.

*Integrantes del Cuerpo Académico Gestión en la Industria Turística y Gastronómica (GITYG), Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería, Universidad del Caribe.