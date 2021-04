Importante aclarar la legalidad de los cambios que se hacen

Aquí tenemos que marcar cuáles son los motivos por los cuales los actores del actual gobierno quieren modificar cosas que son violaciones garantes a la Constitución, así como también definir qué objetivos procuran o cuales son los planes que tienen ya que eso primero tiene que ser consultado y después aprobado por las autoridades competentes, incluido también el pueblo mexicano, no nada más porque este señor necesita hacer algunos cambios.

Lo caótico de todo esto es ver qué otra cosa se les va a ocurrir para que el Poder Ejecutivo siga abusando del poder legislativo, cuál va a ser la próxima violación a las leyes.

Lo que estamos viviendo es una decadencia total contra los principios de la Revolución y de las garantías del pueblo que son Tierra y Libertad, Respeto a los Derechos Humanos, a la Legalidad y a la Lealtad que por el momento han sido totalmente ignoradas.

En ese sentido no podemos decir que están haciendo cosas que podamos concientizar como positivas, ya que con los últimos cambios parece que siguen viviendo en el pasado y que quieren regresarnos a la edad prehistórica, lo que tenemos que hacer ahora es dedicarnos a analizar y evaluar si lo que está sucediendo es en nuestro beneficio ya que tenemos que pensar en el futuro, en saber qué viene, en pensar qué podemos y vamos a hacer para que el futuro tenga garantías y con estas existan las mayores posibilidades, no como todo lo que estamos viendo que resultan cosas interesantes como lo fue una de las menciones que alguna vez hicieron con respecto a que los reclusorios eran un “negocio privado”, aquí cabe recordarle, para que no se le olvide, al señor presidente que su chofer estuvo encargado del Reclusorio de Cancún por más de 2 o 3 años en los cuales demostró una pésima actuación.

Y pues porque cambiarlo si es que ha funcionado 70 años en la república, pero es importante aclarar que no es un cambio, solo es un alargamiento de funciones del señor que está en el Tribunal Superior, no hubo una reforma pero si una modificación y eso es una violación directa, otra vez, a la institución máxima que es la Constitución.

Lamentablemente seguimos viendo como la gente sigue haciendo cosas negativas como en el caso de la cancelación en apoyo al cáncer y muchos otros programas más.

Que quede bien claro que los funcionarios eran servidores públicos y en cambio ahora son los que se están sirviendo del pueblo tal como si fueran virreyes o reyes, ahora solo están estafando al pueblo con sus mentiras y no están haciendo su función.

¿Quiénes tienen el carácter

de servidores públicos?

Son servidores públicos los funcionarios, empleados, y en general todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, de la Federación, de los estados o municipios, así como en los organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, son servidores públicos los gobernadores, los diputados federales y locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, entre otros.

¿Qué es el delito de peculado cometido por servidores públicos?

Comete el delito de peculado el servidor público que: Desvíe de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier cosa que pertenece al Estado o a un particular y que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o posesión.

Ilícitamente utilice fondos públicos para promover una imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o bien con el fin de denigrar a cualquier persona.

“Marranadas” en Morena para

imponer a Zaldívar: Muñoz Ledo

Acusa persecución contra diputados de la bancada que se oponían a ampliación de presidencia de la Corte; legisladora evidencia a coordinador morenista

Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y lo acusó de encabezar una persecución contra los miembros de su bancada que opinan en contra de una orden superior y de hacer “marranadas” al sustituir a todo aquel legislador que se opone a los dictámenes de la 4T.

En entrevista con El Universal, advirtió que en su bancada se está llegando a indecencia política, persecución y extorsión. “Hoy cualquier orador de Morena que se exprese en contra lo sacan y meten a otro”. Estos señalamientos se dieron mientras se debatía la Ley de la FGR y la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte; esta última avalada por la mayoría de Morena y sus aliados, y que perfilaron para aprobar en la madrugada en el pleno.

Con micrófono encendido, la diputada del PES Nancy Reséndiz evidenció al coordinador morenista: “¡Ve, el pinche Mier está diciendo que la votemos”.

Funcionarios designados que salieron de la nada

La pregunta es cómo es que un chofer pudo llegar a dirigir un reclusorio, estaba preparado académicamente, tenía experiencia y capacidad para ello y finalmente cuales fueron los beneficios, se deberían conocer a detalle cuales fueron los resultados de esa administración.

Definitivamente no vemos claro, no vemos un futuro prometedor, solo vemos hechos y dichos pasados, situaciones que no tienen una ubicación lógica dentro de la historia y por lo que podemos pensar que este tipo de acciones y de cosas nos recuerdan la época del Imperio Romano cuando empezaron a aparecer los seres más ambiciosos y sanguinarios de la historia y donde hubo uno que fue el más “loquito”, el más “deschavetado” y el más “torpe”, hablamos de Calígula, además de recordar a otro negativo personaje, uno de los más recordados en la historia que fue Nerón, que quemó a Roma.

Es por sus hechos que ahora vemos cierta similitud genética con estos señores ya que solo quieren destruir a la raza mexicana en todos los sentidos, con toda esta bola de cosas raras que están haciendo.

¿Quién fue Calígula?

A continuación reproducimos una breve historia de quién fue Calígula, esto con el fin de se conozca qué hizo y cómo actuó este personaje, pero en beneficio personal y no del pueblo romano.

Cayo Julio César Augusto Germánico, “Calígula”, (llamado así por usar calzado con las cáligas, botas de los legionarios, cuando era niño) fue el tercer emperador romano vivió y reinó muy poco: murió asesinado a sus 29 años después de creerse un dios durante sus apenas 4 años de poder absoluto, sangre derramada, escándalos sexuales, incestos y un número de ejecuciones -ordenadas algunas, personales otras- casi incalculables.

Pocos, pero suficientes fue la cadena de errores cometido en lo político y económico (fastuosas obras públicas que dejan exangües las arcas), arrastre a Roma y a sus hijos a la escasez y la hambruna.

Pero a grandes males, peores remedios: variante del popular dicho. Lejos de trazar un plan de austeridad dejando atrás los onerosos espectáculos circenses y teatrales por los que delira…, le pide dinero a la plebe. Limosna, sí. Como quien pasa el cepillo en las iglesias o ruega colectas para los desesperados.

Su precoz llegada al trono generó una fiesta brutal: durante los tres primeros meses de su reinado… fueron sacrificados en su honor, ¡más de ciento sesenta mil animales! Lo que empezó con sangre, terminó con sangre. Y siguió con palacios fastuosos, templos, teatros, anfiteatros, acueductos –obras maestra de ingeniería–, enormes circos, el monumental Obelisco Vaticano, puentes, vías de agua que Calígula atravesó a lomo de Incitatus y portando la coraza de Alejandro Magno (la robó en el Museo de Alejandría), y se hizo construir uno de los dos mayores barcos del mundo antiguo. El suyo, un palacio flotante con pisos de mármol y un prodigioso sistema de cañerías para asegurarse agua fría y caliente en todo tiempo y latitud…

Lugares que recorrió vestido de dios y semidiós, haciéndose llamar Hércules, Mercurio, Venus, Apolo, Júpiter…, incluso en el Senado.

Fuentes contemporáneas (Filón de Alejandría y Séneca el Joven) fueron tajantes: “Calígula era un demente irascible, caprichoso, derrochador, enfermo sexual, se acostaba con las esposas de sus súbditos, mataba por pura diversión, sus gastos desmesurados causaban hambruna, y convirtió su palacio en un burdel”.

Todos los cambios son buenos

y muchas veces necesarios

Hemos escuchado y comentado con algunas gentes que la realidad puede ser muy clara porque se supone que estas personas van a perder, de 17 estados, un mínimo de 14 estados, y será ahí donde recordaran que ellos fueron siempre la oposición ya que donde existen las naciones sin concientización no tienen futuro.

Se debe revisar primero si hay o hubo un mal uso del erario de la Federación para fincar una responsabilidad civil contra esa bola de abusadores que están gastando el dinero en estadios de béisbol, en refinadoras y en aeropuertos, esto demuestra como continúa el gran engaño hacia México y los mexicanos

Debemos recordar que hablamos del futuro de nuestro país y de los hijos de mil millones de mexicanos que han trabajado alrededor de 70, 75 años para darle forma a la República y que lamentablemente no vemos nada claro y solo vemos cada vez más abusos y excesos, como en el caso de los viajes del hijo del señor Abed Esper, quien fue a competir y ganó, pero todo esto con el pago a instructores que cobran hasta 2 mil dólares diarios y de los boletos que salen en 200 dólares diarios.

Con este tipo de acciones no entendemos cómo es posible que el pueblo este ciego o estúpido o ignorante para evitar se cometan este tipo de situaciones, ahí lo importante es buscar que la verdad se dé, y una vez que se dé, habrá la posibilidad de que vengan tiempos mejores en cuanto a las reformas, tal como se están dando en Estados Unidos con la actuación del señor Biden, quien está tirando al suelo todas las reformas y cambios que hizo el presidente terrorista, el incitador a un golpe de estado y de quien parece ahorita ya ni las moscas se acuerdan de él porque quedó demostrada la asesoría mediocre de la hija, del yerno y de sus hijos, los que nunca tuvieron la capacidad necesaria en lo económico y en lo político, de quienes sigue habiendo muchos abusos por parte de ellos.

Conocer la realidad de las situaciones

conlleva a tomar mejores decisiones

Ahora bien, esperemos que ese tipo de ejemplos, como el que dio Perón en Argentina, como el que dio Lula en Brasil, como lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales y como lo que ha pasado en Nicaragua con Daniel Ortega, el guerrillero que se convirtió en “príncipe”, (por lo que muchos nicaragüenses ahora piensan que el ex comandante sandinista comienza a parecerse al antiguo tirano Somoza, al que él ayudó a derrocar) estos son lugares que están fuera de la órbita terrestre, por ello es necesario que la gente reaccione, analice y actúe para reiniciar cambios positivos, tal como lo habíamos pronosticado anteriormente que sucedería en un país como Estados Unidos, de quien estamos viendo ha reiniciado un ataque frontal en contra de la destrucción de un planeta tan especial como lo es la Tierra.

Pues así de fácil se hubieran destruido más de mil quinientas especies, ya no se pueden ni se deben seguir perdiendo más seres en este mundo, es difícil creer que hay muchas personas que no asimilan, no entienden o no quieren entender que la madre tierra es la casa de todos y que por ello se tiene que proteger ya que es el objetivo más grande que podemos tener todos.

Y para entenderlo basta un ejemplo, ya está pronosticado que en los próximos 10 años pueda subir de 15 a 20 centímetros el nivel del agua debido al deshielo de los glaciares tanto del Polo Norte como del Polo Sur, esta situación va a afectar a miles de gentes que viven junto al mar alrededor del mundo, también seguirá la desaparición de islas, todo esto debido a la falta de actuación y de una respuesta positiva por parte del mediocre millonario que tuvo su oportunidad, gracias a lo que su padre hizo, y que nunca hizo nada para resolverlo, sólo aprovecho su oportunidad para perder más de 2 billones de dólares, esto aunado a las absurdas y estúpidas actuaciones de su familia, por ahora es una persona borrada, olvidada del mapa como lo ha sido Calígula, como lo ha sido Hitler, como lo han sido los Castro, donde ya renunció el señor Castro al partido comunista pero a lo que no ha renunciado, según “se dice”, es a los 2 mil y tantos millones de dólares que tiene, entonces cómo así es que juró dedicar su vida para mejorar la vida de todo su pueblo y a quien no ayudó en nada pero en cambio sí mejoró la vida de sus familiares, ahí está el dilema, con este claro ejemplo es donde hacemos este cuestionamiento, hasta cuándo y hasta dónde van a seguir dejándose engañar los mexicanos como si fueran borregos.

López Obrador ni oye, ni ve

a líderes mundiales en cumbre

En reunión virtual, líderes anuncian compromisos medioambientales; presidente mexicano propone ampliar Sembrando Vida y no presenta objetivos de reducción de emisiones.

La Cumbre de Líderes sobre el Clima organizada por la Casa Blanca evidenció dos cosas: la decisión de los líderes internacionales de renovar sus compromisos medioambientales… y la desconexión del presidente Andrés Manuel López Obrador de la agenda ambiental.

“Estados Unidos se encamina a reducir los gases de efecto invernadero a la mitad a finales de esta década, es ahí hacia donde nos dirigimos como nación”, dijo el presidente Joe Biden en la apertura de la cumbre en la que participaron 40 líderes mundiales y que, debido a la pandemia de coronavirus, se llevó de manera virtual. En realidad, el plan es que pueda reducirse hasta 52% para el año 2030, en comparación a los niveles de 2005. La renovación de votos de Estados Unidos impulsó a otros a actualizar metas: la Unión Europea, Canadá, incluso Brasil.

López Obrador, en cambio, llegó, tal como lo había prometido, con su propuesta a Biden para que financie una extensión del programa de reforestación Sembrando Vida al sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. “La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3 mil millones de árboles adicionales y generar un millón 200 mil empleos”, dijo.

“Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social, y ustedes presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador”.

Señaló que como propuesta complementaria el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro años, podrían tener hasta la residencia en Estados Unidos o doble nacionalidad.

“El fenómeno migratorio, como sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones”, acotó López Obrador, a pesar de que desde el miércoles funcionarios de la administración Biden descartaron que el tema migratorio fuera a tocarse en la cumbre.

Notas importantes de conocer

Con respecto al nuevo aeropuerto que están haciendo es importante mencionar que se ha recibido información de diversas líneas aéreas europeas como Lufthansa, como Air France, como Alitalia, como British Airways, como Frontier Airlines y muchas otras líneas importantes del mundo, que han informado al gobierno mexicano que nunca van a utilizar el nuevo aeropuerto que este señor quiere inaugurar, del cual sería recomendable investigar cuánto dinero se ha invertido ahí, ya que la razón es que se cambiaron todas las aproximaciones que había hacia la ciudad de México, esto modifica y eleva la peligrosidad de operación para estas líneas serias por lo que lo tiene totalmente cancelado operar en ese lugar.

Carta dirigida al ministro presidente Zaldívar (¿Verdad que no va a aceptar?) Carlos Alazraki

“Ministro Presidente, la ley es muy clara. Por el amor a México, a las leyes que emanan de nuestra Constitución y el amor a Dios… NO ACEPTE ese DESHONOR”.

“Estimado Ministro Presidente: Con todo el respeto, le dedico mi Carta Semanal”.

“Le escribo esta Carta Semanal porque usted es, en todo el país, la ÚLTIMA ESPERANZA para que los mexicanos vivamos en un país donde el ESTADO DE DERECHO sea respetado tal y como lo DICTA NUESTRA CONSTITUCIÓN”.

“Usted es la última esperanza para que vivamos en una DEMOCRACIA AUTÉNTICA.

La última esperanza para que vivamos en un país sin persecuciones y en un país SIN AUTORITARISMO”.

“Y la última esperanza de frenar las locuras POPULISTAS que nuestro presidente ordena cada día a las dos Cámaras”.

“Si usted me lo permite, pondré en antecedentes a mis lectores que no se hayan enterado de lo que pasó el viernes pasado en la Cámara de Senadores”.

“En esencia, pasó lo siguiente”.

“Por idea de nuestro presidente, una basura de lacayo del Partido Verde, llamado Raúl Bolaños, presentó una reserva de propuesta para que se amplíe el periodo de la presidencia del ministro Zaldívar de 4 a 6 años”.

“Dentro de esa propuesta, esa basura traidora de senador incluyó que también se amplíe el periodo de la Judicatura Federal hasta 2026”.

“Por cierto, Judicatura donde el ministro presidente Zaldívar es también presidente.

Hasta ahí la esencia de los hechos”.

“Ministro Zaldívar”.

“Estoy MUY PREOCUPADO”.

“Estoy muy preocupado porque otra vez, el presidente pretende pasarse por sus huevitos, la Constitución SIN RESPETARLA”.

“Y eso sí, lo veo MUY GRAVE”.

“Y es tan grave, mi querido ministro presidente que, si usted aceptara esa propuesta de extensión a su mandato, estaríamos hablando de un país con los tres poderes controlados por UN SOLO HOMBRE o lo que es lo mismo, estaríamos entrando al inicio de una DICTADURA”.

“Usted sabe mejor que yo, que nuestros tres poderes de la Unión son AUTÓNOMOS”.

“Así lo ordena nuestra Carta Magna”.

“Al día de hoy, ya casi no lo somos”.

“El presidente ya copó al Poder Legislativo”.

“Nuestro presidente manda una propuesta de ley, y le ORDENA A LOS DIPUTADOS DE MORENA QUE LA APRUEBEN ¡¡SIN QUITARLE UNA COMA!!”.

“Y los lacayos de Morena, Verde y PT le hacen caso y la aprueban tal y como él ordena.

Con los senadores es un poquito más difícil, aunque también son mayoría y por supuesto, también le obedecen”.

“Ministro Zaldívar: ¿Ya entiende mi preocupación?”.

“¿Ya entiende mi neurosis cuando veo que en Baja California la basura de gobernador experimentaba por —instrucciones de su amigo el presidente— la reelección con el pláceme de la ex ministra Sánchez Cordero actual secretaria de Gobernación, mejor conocida como la Secretaría de Cocina, Corte y Confección?”.

“¿Entiende mi preocupación cuando veo a la misma basura de gobernador en BC intentar EXPROPIAR el CLUB DE GOLF MÁS VIEJO DE TIJUANA igualito como lo hizo Chávez?”.

“¿Ya me entiende por qué muchos mexicanos le pedimos a nuestros compatriotas que salgan a votar este 6 de junio y QUE JUNTOS SALVEMOS A MÉXICO VOTANDO EN CONTRA DE LA BASURA DE LOS DIPUTADOS DE MORENA para así balancear las Cámaras?”.

“En este tema de la elección, el rayito de esperanza es que la OPOSICIÓN es MAYORÍA y si toda la oposición sale a votar, HAREMOS POMADA A MORENA Y AL PRESIDENTE.

Porque si perdemos otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados y le entregamos el Poder Judicial que usted preside a nuestro presidente, ya nos JODIMOS”.

“Se acabó la democracia y aumentará el AUTORITARISMO ANTIDEMOCRÁTICO, EL POPULISMO E INICIARÁ EL CONTROL A LA LIBERTAD INDIVIDUAL”.

“Y si no me cree, ahí está la nueva ley de los celulares en que nos quieren vigilar TODOS NUESTROS MOVIMIENTOS IGUALITO QUE EN VENEZUELA Y BOLIVIA”.

“Ministro Presidente”.

“La ley es muy clara: El período presidencial en la Suprema Corte de Justicia, es y será de ¡4 AÑOS!”.

“Por el amor a México, a las leyes que emanan de nuestra Constitución y el amor a Dios…”.

“NO ACEPTE ese DESHONOR”.

“120 MILLONES DE MEXICANOS SE LO AGRADECEREMOS DE POR VIDA”.

“Lo saludo afectuosamente”.

“[email protected]”

