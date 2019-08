Importante conocer las verdaderas funciones de los representantes políticos de México

Los diputados tienen entre sus principales funciones legislar (pronunciar y analizar proyectos de ley), representar (a la ciudadanía) y fiscalizar (los actos del gobierno y las autoridades públicas).

Los senadores, en tanto, tienen como función intervenir en el proceso de formación de leyes y de tratados internacionales, participar en el nombramiento de altos cargos públicos, dar su acuerdo a algunos actos llevados a cabo por el Presidente de la República, entre otros. Su función, a diferencia de la Cámara de Diputados, es participar como jurado en las infracciones denunciadas.

Artículo 89 Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. II.- Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, al procurador general de la República, al gobernador del Distrito Federal y a los gobernadores de los Territorios, al procurador general de justicia del Distrito Federal y Territorios, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución o en las leyes. III.- Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. IV.- Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Nacional y los empleados superiores de Hacienda. V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército y Armada Nacional, con arreglo a las leyes. VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. VII.- Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76. VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. IX.- Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso. X.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. XI.- Convocar al Congreso o alguna de las Cámaras a sesiones extraordinarias, cada vez que lo estime conveniente. XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación. XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal y Territorios. XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer provisionalmente los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, a reserva de someterlos a la aprobación de dicha Cámara cuando esté reunida. XVII.- Y las demás que le confiera expresamente esta Constitución.

Los funcionarios públicos deben tomar en serio sus funciones y el respeto a las leyes

Sería muy bueno pregunta si nuestros funcionarios conocen cuáles son las obligaciones de los diputados y los senadores ya que se supone que estos deben representar los intereses del pueblo, no los del presidente de la República.

Aunque ellos son los representantes del pueblo deben estar conscientes que su obligación es procurar ver por el bienestar del pueblo, no de casos o personas que pertenecen a uno u otro partido, sus funciones deben de ser, según juramento que ellos mismos dieron, respetar a la República y a la Constitución, entonces si ellos están haciendo cambios por quedar bien con el presidente, tienen que informar al pueblo que representan, que ellos están comprometidos con el presidente y no con el pueblo que votó por ellos, lo que significaría una grave falta de respeto al sistema democrático que les permitió llegar a estar en funciones.

Ahora bien si se han tomado decisiones de modificar algunos párrafos de la Constitución, como por ejemplo que ahora se pueden expropiar propiedades privadas, pues se podría pensar que cuando acabe el sexenio de este señor y si saliera que hubo alguna transa o se cometió algún ilícito, se tendría que aplicar este mismo criterio y quitarle “La chin…” (su rancho) al presidente, ya que esto sería una manera de resarcir cualquier daño o asunto que no hubiese sido reportada por sus diputados, y así mismo ver que éstos no hayan tomado ventaja de las circunstancias, por ello es bien valido decir que recuerden que “con la vara que midan, serán medidos”.

Manifestarse es el derecho a la libertad de expresión

Una de las bases de la democracia es que las personas tengan la oportunidad de demostrar su apoyo o su reclamo a los gobernantes, la legalización de tratar de prohibir que las personas se puedan manifestar es como el principio de culpa, es algo anticonstitucional por el derecho romano que permite que la gente manifieste su opinión con respecto a la actitud de sus gobernantes, por ello es bien importante que se aclare si los que están en el poder están por ambiciones que no pueden controlar y por su viaje de ego que les permite pensar que el sistema en el poder los podría excluir de cualquier acción penal, es ahí donde volvemos al viejo dicho que menciona bien claro que con “cuentas claras, largas amistades”.

Por lo tanto, y luego entones, los que están ahora como actores en la política deben de concientizar y reflexionar cada una de las acciones que toman ya que si se equivocan pueden ser errores políticos, inspirados por el “machismo político”, y que en su momento será el pueblo quien juzgue si sus actuaciones estuvieron a la altura de la responsabilidad que el mismo pueblo les confirió.

Entonces la moneda está en el aire y es de vital importancia que cumplan con los requisitos que exige la República, los tres poderes de gobierno y se dé el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho que son las garantías individuales de las cuales gozamos los habitantes de cada país, para poder procurar que la justicia sea equitativa.

Es de vital importancia que los encargados de verificar las acciones de los servidores públicos también verifiquen que estos están calificados para poder ejercer su función y que está cumpliendo con el debido respeto a la ley. No se deben olvidar que los errores políticos se juzgan como si fueran crímenes de guerra.

Esperamos que se sigan tomando las medidas correctivas, tan pronto sea posible, para lograr la recuperación de la paz y el respeto a las leyes que nos llevaran a tener la calidad de vida que los mexicanos merecemos y que sea una realidad.

Se ha hecho un análisis a fondo de cuales han sido las ventajas y las desventajas del gobierno que realizaron los dictadores en Cuba, en el que todos los pronósticos económicos, políticos, sociales y culturales resultaron un verdadero desastre, dando como resultado que el pueblo quedará en el abandono, la esperanza fue enjaulada y el futuro del pueblo está condenado a una circunstancia cada vez peor.

Que no se les olvide que después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Rusia, cambio su sistema político, el sueño del socialismo marxista desapareció del planeta y hay solo unos cuantos que persisten e insisten en promover sus hipótesis de crisis que solo han derivado en una ruina total para los países que han adoptado este tipo de medidas, por eso la verdad siempre nos hará libres para poder extender, si México está en una situación positiva que debe ser una realidad vista afuera de las fronteras de México ya que el juicio interno no se puede ejercitar como una realidad.

Las corrientes marinas ayudan a combatir el problema del sargazo

Se ha escuchado que de alguna manera el cambio del clima y el cambio en las corrientes del fondo marino han ayudado y han logrado alejar de las costas el problema del sargazo, es por ello que se hace importante darle el crédito a la naturaleza y que esta verdad no sea manipulada por los hombres para beneficio de cárteles políticos.

Esperamos que España encuentre sus ideales a través del diálogo

Parece que en España si no se llega a una solución tendrá que volver a nuevas elecciones para elegir un nuevo gobierno que pueda llevar a cabo sus funciones cuyo coto se dice podría ser de 185 millones de euros, algo que los afecta ya que ha tenido un crecimiento muy negativo.

Esperamos que los españoles encuentren a través del dialogo y el entendimiento los ideales que den la certidumbre y el crecimiento esperado, ya que este país forma parte de la Unión Europea, por ahora está en crisis porque Inglaterra tiene problemas muy serios, existe un conflicto muy real entre Inglaterra e Irlanda y al mismo tiempo la relación entre Alemania con el señor Trump está en un momento de alta tensión, lo que puede traer consecuencias muy negativas para la economía alemana.

Estaremos pendientes de ver cuál será el final de esta historia ya que puede afectar seriamente el futuro de la Unión Europea.

López Obrador “El Rey del Plantón”, ahora no le gusta ese tipo de plantones

A casi 14 años de que el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encabezó un plantón en la capital del país que se instaló en Paseo de la Reforma en protesta por el resultado de las polémicas elecciones que le dieron el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa; ahora se queja de esta forma de manifestarse:

“Se acabó el cierre de calles y carreteras; se acabó esa manera de negociar” dijo en Veracruz.

No obstante, resulta muy contradictorio que se queje de los actuales plantones que no están a favor de sus medidas de gobierno, pues mientras en las elecciones del 2 de julio del 2006 el candidato del PAN fue declarado ganador con 14.91 millones de votos, una ventaja de 0.56% frente al candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, López Obrador, quien obtuvo 14.68 millones, AMLO bloqueó la avenida Paseo de la Reforma con un plantón que inició el 30 de julio del 2006 y que se dio tras una votación a mano alzada en la plancha del zócalo, luego de que Calderón, el INE y Acción Nacional se negaran al conteo total de los votos, el famoso ‘voto por voto’.

Hay que recordar que el 15 de agosto de 2006, tan solo 16 días de haber iniciado el plantón, se registraron pérdidas de casi 3 mil millones de pesos para diversos comercios, hoteles y restaurantes. Además, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hubo despidos de casi mil empleados, quienes estaban registrados ante el instituto.

Pese a que representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y de la Comisión interconfederacional del Sector Turismo, exigían la participación de las autoridades para que retiraran a los manifestantes y se dejaran de generar mayores pérdidas, el entonces jefe capitalino Alejandro Encinas respaldó la manifestación y se negó a accionar en contra de AMLO.

Siete años después de ello, en mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien lo postuló a la presidencia en 2006, el pago de 25 millones 134 mil 634 pesos, con la finalidad de cubrir todos los costos generados durante el tiempo que se estableció el plantón; sin embargo, hay que destacar que López Obrador ya no pertenecía al PRD; por ende, el tabasqueño ya no tuvo injerencia en el pago, pese a ser el principal causante.

Ahora los mexicanos habladores y cobardes, tienen el gobierno que merecen: Tony Blair

En entrevista con la BBC, El ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, criticó y calificó de cobardes a quienes votaron por el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador y auguró que los mexicanos podrían terminar como los cubanos.

El ex funcionario aseveró durante la entrevista que México tiene el gobierno que se merece porque “en la unión está la fuerza y el mexicano no se une, está demostrando que es un cobarde”.

Además, comparó el poder luchador de los mexicanos con los ciudadanos de otros países; por ejemplo, los egipcios que protestaron hasta que derrocaron a Mubarak; los libios que se libraron del dictador de Gadafi, mientras que en nuestro país no logran salir a protestar ni 50 mil personas juntas. “Lanzan la piedra y esconden la mano, son muy pocos los valientes y demasiados los cobardes. (…) No tienen espíritu luchador y es muy probable que por su actitud sedentaria tengan el mismo destino que los cubanos. Nacieron cobardes y charlatanes”.

Respecto al gobierno actual, Tony Blair aseguró que los mexicanos son “muy cómodos” y no se preocupan en salir a votar: “Ellos llamaron a los demonios y ahora les será difícil deshacerse de ellos, sobre todo porque son muy habladores y cobardes. Lamentablemente para la democracia del mundo, temo que no harán lo necesario por ella, la lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha, los mexicanos no lo han entendido. Cada país tiene el gobierno que se merece”, señaló.

Sin darnos cuenta los mexicanos perdemos nuestros derechos y libertades

Morena sí está realizando una transformación: poco a poco, partiendo de propuestas estatales o menores en cuanto a impacto mediático, nos están quitando derechos y libertades.

Para comprobar lo anterior, solo basta con analizar tres cosas que están sucediendo en el país.

Ley Garrote: Esta ley, que postuló y aprobó la bancada de Morena en el Congreso de Tabasco, atenta contra el derecho a la libre manifestación, pues establece una pena de hasta 13 años de prisión para quienes impidan el tránsito de personas en obras públicas y privadas. Criminaliza las manifestaciones.

Lo alarmante es que, tras hacerla vigente en Tabasco con la modificación del artículo 308 bis, Morena la quiere extender por todo el país.

“Considero que es importante sí garantizar la libertad de tránsito, pero cuando haya un lucro, cuando haya una ganancia, debemos elevarla a rango federal, porque no hay que permitir que nuestra economía se colapse. No es un tema para discutir, simple y sencillamente lo dejo como reflexión para que forme parte de la siguiente agenda legislativa”, dijo el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar.

Ley de Extinción de Dominio: El pasado primero de julio, el Senado aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución.

Esta Ley permite que cualquier bien decomisado sea subastado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo grave es que esta subasta puede suceder incluso antes de que exista la sentencia. Un atentado contra el derecho de propiedad.

“Lo que se confisque por delincuencia de inmediato va a ser entregado al pueblo. Legisladores votaron en contra de los opositores nada más porque no querían ese nombre. Parecen cosas menores de forma, pero no, la forma es fondo, porque es la condena al robo, estigmatizar la corrupción.

Y se está procurando con la legislación que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo estos bienes”, así defendió Obrador a esta ley.

Guardia Nacional en el metro y casetas: A finales de julio, en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aparecieron elementos de la Guardia Nacional realizando labores de inspección y vigilancia.

La acción de inspeccionar los bolsos y mochilas de los usuarios ha provocado molestia y quejas a través de redes sociales, pues la gente siente que se vulnera su intimidad. Pero a los uniformados los respalda el artículo noveno de la Ley de la Guardia Nacional, que permite se hagan tareas de verificación para prevenir infracciones administrativas.

Y otra situación que pone en evidencia está militarización fue la revelación que hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sobre que la Guardia Nacional está actuando contra los manifestantes que toman casetas.

“La Guardia Nacional nos está ayudando con algunos operativos para disuadir a los manifestantes para que no tomen las casetas y lo hagan en otras formas”, declaró Espriú.

Qué políticos tabasqueños estarían ahora en la cárcel por la “Ley Garrote”

En Tabasco, entró en vigor la llamada “Ley Garrote”, la cual establece un castigo de hasta 13 años de prisión a quien o quienes bloqueen las calles de la entidad, mediante manifestaciones, o quiera impedir la construcción de una obra, esto luego de que el mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, ordenó la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la reforma al Código Penal.

Para las fuerzas políticas de la oposición, la entrada en vigor de la “Ley Garrote” criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales.

Ante esto, los legisladores de Morena justificaron la modificación, señalando que “se está poniendo orden en casa”.

Ahora, con la Ley Garrote, uno se cuestiona, ¿qué políticos tabasqueños que realizaron marchas y manifestaciones en la entidad hubieran estado o podrían estar en prisión si en sus tiempos hubiera estado vigente la Ley Garrote?

Por ejemplo, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, curiosamente originario de Tabasco, es uno de ellos, ya que no solo realizó una marcha, sino dos, a las que denominó “éxodo por la democracia”, la primera, en 1991, por un supuesto fraude electoral en Tabasco, cuando era presidente del sol azteca; la segunda un par de años después, en 1994, cuando perdió la candidatura a la gubernatura de Tabasco, alegando lo mismo.

No conforme con ello, en 1996, durante 12 días López Obrador realizó bloqueos en pozos petroleros de Pemex en Tabasco para exigir indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de la paraestatal, dejando con ello una pérdida de 63 millones de pesos.

Para encontrar otro político tabasqueño que haya realizado algo parecido a lo hecho por López Obrador hay que trasladarnos hasta la década de 1930, época en la que Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco en tres períodos diferentes (5 de agosto de 1919 - 1 de enero de 1920, 1 de enero de 1923 -31 de diciembre de 1926 y 1 de enero de 1930 - 31 de diciembre de 1934), así como gobernador de Yucatán por un par de semanas (13 de mayo al 26 de junio de 1920) y titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1 de diciembre 1934 – junio-1935), dirigía una política autoritaria basada en el anti catolicismo y contra todo lo que tuviera que ver con la iglesia.

Su período en el gabinete fue corto, debido a que los Camisas Rojas, grupo ateísta del que era fundador, tuvo un enfrentamiento a golpes con grupos religiosos en calles del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, hasta que sobrevino una balacera que ocasionó la muerte de uno de los muchachos anticlericales y la de una joven católica.

Por ello y ante la presión social en la que se vio envuelta tanto Garrido como Cárdenas, el presidente lo nombró representante de México ante el gobierno de Costa Rica en una misión supuestamente de carácter agrícola; sin embargo, dicha medida era un exilio.

Pese a la política que quería imponer y los acontecimientos, nunca piso la cárcel, tal vez porque no había una ley, como la hay actualmente.

