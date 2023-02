El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo sigue incrementando los servicios que se ofrecen a la derechohabiencia, para evitar ser referidos a unidades fuera de la entidad.

Y es que ahora, el Hospital General Regional (HGR) No. 17 en Cancún cuenta con un Centro de Excelencia Oftalmológica, en donde el 18 de febrero se realizaron por primera vez 44 cirugías de cataratas a los pacientes que lo requerían, sin tener que ser referidos a otros estados como sucedía antes, cuando eran enviados a Yucatán o Campeche, informó el doctor José Pastrana Ramírez, coordinador clínico de cirugía de este nosocomio.

En un comunicado, mencionó que llevaban casi dos años tratando de resolver las patologías de estos pacientes, siendo alrededor de 200 los que se encuentran en lista de espera.

“Se requería de un servicio de excelencia oftalmológica en Quintana Roo, para facilitar el acceso a la atención a todos nuestros derechohabientes y gracias al apoyo de muchas personas, el esfuerzo de la delegación y de la institución, se logra este resultado que permitirá que mucha gente vuelva a ver sin cataratas” , expresó.

IMSS en Cancún ya cuenta con centro de Excelencia Oftalmológica [Foto: Cortesía]

En esta ocasión fueron pacientes del HGR No. 17, pero afirmó que se van a sumar de otros hospitales como el General de Zona No. 18 de Playa del Carmen y el No. 1 de Chetumal, que son a donde las Unidades de Medicina Familiar envían a los candidatos.

Recordó que, ante la falta de estas campañas a causa de Covid-19, varios pacientes tienen sus protocolos vencidos y ahora están en el proceso de renovarlos, por lo que la jornada consiste en actualizarlos, así como medir los lentes en una semana y en la siguiente poder operarlos.

Refirió que los beneficiados son adultos mayores, ya que la patología de cataratas se presenta en personas de 40 años en adelante, principalmente entre los 60 y 80, por lo general, con enfermedades crónico degenerativas como hipertensión o diabetes, que, aunque tengan un riesgo quirúrgico elevado pueden ser atendidos en este nosocomio, a comparación de si se tratara de una campaña itinerante.

Destacó que, de continuar con esta tendencia, en 2 meses se podría acabar con el rezago, y esta primera jornada de cirugías sirve para hacer mediciones y considerar un posible aumento de operaciones.

pacientes agradecidos con el IMSS

Los pacientes intervenidos reconocieron al instituto de Quintana Roo por este logro que les permite ser operados sin tener que salir de la entidad.