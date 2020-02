Inaceptable que por necedad ideológica no se haya firmado el Acuerdo de Estado en salud

*México no puede ser país de un solo hombre, todos debemos ser escuchados y tomados en cuenta para encontrar las soluciones.

*El Insabi no funciona, encarece los servicios médicos a la gente y genera desabasto de medicamentos e insumos.

*En contraste con el federal, los gobiernos estatales y municipales del PAN son de resultados.

*Asistió a la toma de protesta del CDE que preside Verónica Pérez Herrera.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es inaceptable que por necedad ideológica y política, el Presidente no haya firmado el acuerdo de Estado en materia de salud propuesto por los gobernadores de Acción Nacional y aceptado por el Secretario de Salud y el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Esto es inaceptable. México no puede ser el país de un solo hombre, México es un país de pluralidad, de diversidad, en donde todos debemos ser escuchados, tomados en cuenta y encontrar las soluciones: se trata de la salud”, indicó.

En la conferencia de prensa realizada esta mañana en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, acompañado por el alcalde de Durango, Jorge Salum, la nueva presidenta del PAN en la entidad, Verónica Pérez Herrera, diputados locales y otros dirigentes, Cortés Mendoza dijo que, por el contrario, se crea un nuevo modelo (Insabi) “que no funciona bien, que genera más complicaciones que soluciones, que ha provocado que los servicios médicos cuesten y cuesten más caros, que no hay medicamentos”.

El presidente de Acción Nacional felicitó al gobernador José Rosas Aispuro, quien, de forma decidida y valiente, brinda a los duranguenses servicios de salud de calidad, medicamentos suficientes y personal médico eficiente.

“Por eso lo felicito porque junto con el resto de gobernadores levantaron la voz y están exigiendo lo que es bueno para los duranguenses, garantizarles la viabilidad, la calidad y los servicios con la que al menos tenía el Seguro Popular”, sostuvo.

Cortés Mendoza aseguró que, en contraparte con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales del PAN son de resultados, como lo refieren todos las encuestas, y ése es el contraste que la gente debe observar rumbo al 2021.

“Porque son gobiernos eficientes, porque son gobiernos honestos, porque son gobiernos de resultados, porque son gobiernos con visión y ese es el contaste de que rumbo al 2021 en Acción Nacional buscaremos: que la gente vea quién está gobernando y no es simple decir lo que hoy mencionaré, pero, los mejores gobiernos del país a nivel estatal y a nivel municipal son los gobiernos del PAN”, destacó.

Nuestra apuesta en 2021, añadió, es que entre todos los partidos de oposición podamos lograr quitarle la mayoría al gobierno, para que haya contrapeso y mayor equilibrio, en donde nuevamente todos nos escuchemos y seamos necesarios.

Más tarde, en el auditorio del pueblo, acudió a la toma de protesta del Comité Directivo Estatal, encabezado por Verónica Pérez Herrera.

Es necesario que haya equilibrio en las decisiones que toma un gobierno

Es indispensable que haya contrapeso y equilibrio, a fin de quitarle la mayoría al gobierno, ya que hemos visto tantos errores que se han estado dando en todos los aspectos, desde lo económico, lo político, lo social y lo cultural, pues estamos viendo como ya hay una reacción mayoritaria de compatriotas que han creado y logrado que México dejara de ser un “rancho” para que convertirse en la gran nación que es, es por ello que se tiene que concientizar que todo esto se ha logrado a través de la continuidad que el Partido Revolucionario Institucional logró, desde la época en que se asentó como Partido Nacional Revolucionario, manteniendo las estrategias financieras y el apoyo a los empresarios permitiendo así que México hoy, sea una república, la cual tiene en su trayectoria un acervo cultural prehispánico de culturas de miles de millones de años, que se entiende que a través del esfuerzo de nuestra propia historia nos refleja como la acción de los aztecas si se vio vencida por los invasores, en aquel entonces por los españoles, debido a una bacteria llamada viruela y otras más como la sífilis y la gonorrea, que llegaron a América a través de los conquistadores.

Desde los inicios de la historia ya existían guerras bacteriológicas

Esa fue la forma, una guerra bacteriológica, con la cual destruyeron a la gran nación azteca, ya que un ataque certero, en Cholula, donde se reunían todos los militares aztecas, es ahí justamente donde fueron masacrados por cañones operados por los conquistadores y es a partir de ahí que quedó escrito en la historia y de una manera clara, que nos ha dado una raza con un mayor enriquecimiento a través de los ADN y que ahora componen a nuestro pueblo ya que ahora hay ascendencias, además de españolas, italianas, francesas, inglesas, irlandesas, suizas, alemanas y por supuesto portuguesas, que han permitido que México tenga hoy por hoy un acervo, que no se ha cuantificado, de una mayoría de mexicanos que han iniciado y terminado sus carreras en los años requeridos para su graduación, y no diecisiete años después, como se ha dado en otros casos, esto ha sido gracias a la capacidad creativa y espiritual de poner a México como un gran país, ya que por el momento está en una declarada emergencia de rescatar a la República y a su Constitución para que pronto, muy pronto, se corrijan todas las incoherencias nacidas en cerebros mezquinos “oportunistas” que con estos resultados bien saben que sus días están contados.

Porque México tiene todos los valores que ya mencionamos, es momento de reflexionar lo que nuestro país tiene y debe tener, que es un gran futuro basado en el respeto a la propiedad privada y a las leyes, ver que estas se cumplan y así de este modo lograr una total purga en el sistema judicial el cual se ha visto que está totalmente corrupto.

Mitos o realidades que dicen del coronavirus

Lamentablemente hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta de donde salió el coronavirus, ya que muchos hablan que fue a través de animales como el murciélago, la serpiente o el civeta (una especie de tejón), pero esto se sigue investigando.

Se dice que la mayor parte de las muertes se han producido en China, donde hizo su aparición, aunque también en Filipinas y en Hong Kong.

Hasta el momento se han detectado casos en Asia, Europa, Oceanía y América del Norte (Canadá y Estados Unidos).

Esperamos que ya pronto tengan una respuesta a tantas dudas que tiene el mundo entero, así como también la cura o prevención para esta fatal enfermedad.

La verdad siempre brillará

Les deseamos a todos los que nos hacen favor de leernos, que tengan una feliz semana, y que no olviden que la verdad siempre, tarde o temprano, brillará al igual que la luz y el amor que son los elementos más importantes en el universo.

