Inauguración del Tren Maya de Campeche a Cancún: detalles y programación

A menos de cinco días de dar inicio a una nueva era de conectividad, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este viernes se llevará a cabo la inauguración del tramo del Tren Maya desde Campeche a Cancún y viceversa.

El general Óscar David Lozano Águila, encargado del proyecto, destacó en la conferencia de prensa matutina del mandatario federal, que la inauguración está programada para las 07:00 horas (tiempo de Campeche y Cancún, respetando los horarios locales).

El servicio de transporte de pasajeros arrancará un día después, el sábado 16 de diciembre, en el tramo inaugural de San Francisco de Campeche a Cancún, según el director general de la empresa Tren Maya S.A. de C.V.

El presidente explicó que el primer tren saldrá a las 7:00 horas (hora local) y el segundo a las 11:00 horas (hora local), desde Cancún y Campeche, respectivamente.

Cancunenses estamos muy orgullosos de inaugurar el 15 de diciembre el Tren Maya.



Un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad #Cancún



Rutas y horarios

Campeche - Cancún 07:00 am y 11:00 am

Cancún - Campeche 07:00 am y 11:00 am#SubeteAlTren @MaraLezama pic.twitter.com/3OvYXavzev