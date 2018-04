Abren opción turística incluyente en Q. Roo

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Ayer fue inaugurada Mayan Wonders, la primera empresa en el estado que prestará el servicio turístico sólo a personas con discapacidad y de la tercera edad.

Nicoleta Covatchev, gerente de la empresa, cortó el listón de arranque, acompañada de los miembros de la tour-operadora y de autoridades municipales. La empresa cuenta con un autobús, el cual está adaptado con una rampa que no permite que las personas usen las escaleras.

“Son para 22 personas y contamos junto con el DIF para brindar apoyo para esta gente (…) es muy rentable, ya que es gente que está retirada, entonces tiene el dinero pero no puede acceder a algo, lamentablemente se va de la vida y no conoce algo. Ellos reciben sus pensiones, pero no lo pueden utilizar porque no hay gente que se los dé”, comentó Nicoleta.

Los destinos que por ahora están contemplados son: Chichén Itzá, Valladolid y cenotes; Tulum y una aldea maya, además de una fábrica de chocolate y cerveza.

“Ya que es gente que busca sentir, y tratamos de incluirlos con una hacienda de tequila y un centro comercial”, agregó la entrevistada.

Este proyecto, recordó Nicoleta, nació luego de un viaje que realizó con un familiar a Nueva York, donde notó que no había apoyos para personas con alguna limitante física, por lo que luego tomó la determinación de fundar Mayan Wonders, el cual desde ayer comenzó a funcionar.

Aunque se reservaron costos de inversión y precios de apertura, estos se pueden consultar en las instalaciones del proyecto, que están en la carretera Federal con calle 23 sur.

Claudia Torres Gómez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dijo que con este establecimiento, personas de este segmento viajarán de manera gratuita por puntos de interés que están contemplando en este arranque.

“Es una empresa totalmente responsable para que cuando nos hagan invitaciones y la parte de la tercera edad y discapacitados también puedan conocer las atracciones (…) totalmente gratuitos para ellos”, mencionó Torres Gómez.