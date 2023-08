Incapacidad populista

El populismo nace de un espíritu de complacencia de los propios populistas, con sus opiniones y su clara incapacidad de someterlas a la realidad.

Estamos en una época, que ya la hemos vivido en muchas ocasiones, hablamos del último año de gestiones de un presidente, que en esta ocasión y desde que recibió su cargo, el país entró en un status quo, ya que la razón es que estos personajes, los actores de la política, no tienen, y muchas de las veces nunca tuvieron, la preparación necesaria que requiere el cargo para el que fueron elegidos, eso demuestra el porqué, tuvieron que contratar a uno de los asesores del gobierno de Maduro, para que se hiciera cargo, aquí en México, de los nuevos libros de texto gratuito, algo que no puede, ni debe ser aceptado por ningún motivo.

Aquí lo importante es que se dé a conocer cuántos asesores, marxistas invasores, han entrado y están en la República Mexicana, porque son quienes están tratando de hacerle un daño al país.

Lo curioso es que la Secretaria de Relaciones Exteriores, que dirigía el señor Ebrard, debió haber detectado la cantidad de ingresos de estos masiosares, que han sido y son invasores, además de ser extraños enemigos de la democracia y de la libertad, la cual no tienen por qué pretender impartir ese tipo de cátedra en nuestro país, porque lo verdaderamente esencial es que los alumnos reciban los estudios básicos y la historia que ha ido dejando nuestro país a través del tiempo, sus personajes y sus libros, lo que también nos ha permitido reflexionar y conocer parte de la historia del mundo.

Entre otros, nos ha permitido conocer a los dictadores tradicionales “de mie…” como Mussolini, como Hitler, como Perón, como Chávez, como los Castro y como Evo Morales, quienes no supieron gobernar, sólo llegaron a destrozar las pocas posibilidades que tienen los jóvenes del poder de conocimiento y capacidad de superación personal, ya que será a través de la capacitación y el trabajo, que ellos puedan cumplir sus sueños.

Tiene que haber una desubicación total de estos masiosares que quieren, a través del poder y la manipulación, someter y adoctrinar a las nuevas generaciones, por ello es importante investigar al señor Marx Arriaga Navarro, director de materiales Educativos de la SEP, ya que se ha dado a conocer que él fue quien invitó a Sandy Arturo Loaiza Escalona, presunto ex funcionario de Maduro, en Venezuela, lo que hace necesario que se investigarse cuando ingresó al país, este último personaje, porque no es posible entender que si México tiene una gran cantidad de catedráticos, se les haya ocurrido o permitido traer esta clase de lacras, cómo se atreven, y se atrevieron, a que estas gentes participaran en la elaboración de los libros de texto gratuito, ya que desde 1960 cuando inicio su impresión, se ha buscado brindar siempre información, datos históricos y las formulas esenciales para aprender las Matemáticas, la Historia, las Ciencias Naturales y la Geografía, que es lo básico que debe aprender todo ser humano, con esto que esta sucediendo lo único que podemos verificar es que los contenidos “de mierda” de estos libros, solo demuestran el bajo nivel que tienen estos pseudo docentes académicos.

La realidad vuelve a imponerse y los jóvenes de ahora, que ya están próximos a convertirse en viejos, deben comprender que lo más importante para que México restablezca el camino de recuperación, es y será que participen, voten y elijan, a quien elijen para que los gobierne ya que debe ser alguien que les brinde las garantías necesarias para que nuestro país tenga los maestros y los instrumentos adecuados que puedan garantizar una buena y verdadera educación a las nuevas generaciones.

En verdad es que nos da pena ajena, que este tipo de acciones se hayan permitido, no, no es posible y no es entendible, que el resentimiento que se ve tiene un tal señor “hablador” se refleje en este tipo de actitudes, deben tener conciencia que son ellos los responsables de cumplir con ética sus funciones, ya que deben entender que están para servir a la nación y los intereses de la nación, no para buscar más mentiras de las que han recreado.

Por eso es vital, que así como lo hicieron los mexicanos en otras épocas, que fueron radicalmente peligrosas, ahora cumplan con su obligación como mexicanos, de buscar que sus hermanos y sus hijos tengan la oportunidad de recibir una educación veraz y oportuna, para que volvamos a tener un país donde el estado de derecho, las garantías individuales y la constitución siempre habían existido, respetando a los tres poderes de la unión, de lo que esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome el camino necesario que sirva para corregir la actitud de todos estos “bichos raros”, que se han ganado un lugar en el infierno, algo que las gentes correctas no acostumbramos es maldecir, pero bajo estas circunstancias esperamos que estos malditos paguen la osadía de burlarse de nuestra querida madre, la República Mexicana y de sus habitantes, esperamos pronto sacar al país del hoyo en el que se encuentra, al igual que de las circunstancias tan negativas que se han vivido en los últimos 80 años.

Por lo pronto es importante destacar que la capacidad de reflexión se da cuando hay conocimiento y cultura, por lo que veremos como la obscuridad con la que han actuado, pronto saldrá a la luz y con ello se podrá juzgar y revocar cada una de las acciones que han hecho mal, todo bajo las leyes que han sido la formula y que emanan de la Carta Magna, recordemos que ha habido miles de muertos, miles de secuestrados y miles de mentiras, que en suma solo nos demuestran que son una bola de hijos de p…

Es importante que los abogados constitucionalistas hagan un análisis de todas las veces que se han burlado de la constitución, para que se aplique el estado de derecho contra esta bola de incultos.

Creel, De la Madrid, Xóchitl Gálvez y Paredes pasan a la siguiente etapa: Frente Amplio

El Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer que de los 12 aspirantes inscritos en el proceso, sólo 4 lograron reunir el umbral de 150 mil firmas de apoyo ciudadano en por lo menos 17 entidades federativas.

El FAM destacó que en esta etapa se reunieron en total 1.9 millones de rúbricas de respaldo en todo el país y que los 4 aspirantes que avanzan a la siguiente fase son los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, además de los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

En conferencia de prensa, los miembros del Comité entregaron una constancia de participación a los cuatro políticos que participarán en los foros a partir del 10 de agosto.

La panista Xóchitl Gálvez señaló que entregó más de 550 mil firmas, pero no descartó que durante la validación algunas sean descartadas. A pesar de ello, se dijo satisfecha con el proceso y agradeció al Comité Organizador.

El anuncio causó reacciones de uno de los eliminados, pues el senador Miguel Ángel Mancera cuestionó la transparencia del proceso, pues aseguró que reunió más de 195 mil firmas.

“Dejo clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte; el daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”, reprochó el perredista, quien se quedó en el camino junto a Silvano Aureoles.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel agradeció a través de sus redes sociales el apoyo que le permitió seguir adelante en sus aspiraciones para coordinar el Frente.

“¡Gracias a las y los ciudadanos que me dieron su respaldo para pasar a la siguiente etapa! Hoy ganó México porque somos millones quienes deseamos un cambio de gobierno. Vamos a la segunda etapa de este histórico proceso y no hay vuelta atrás, juntos seremos más fuertes”, expresó.

Este jueves 10 de agosto los cuatro clasificados participaron en el Foro Visiones de México, donde tuvieron oportunidad de hacer una presentación de su trayectoria política y su perspectiva sobre los problemas que atraviesa el país.

El viernes 11 de agosto, el Frente Amplio levantó una encuesta para definir a los tres perfiles mejor posicionados, los cuales se consideraran como finalistas.

Xóchitl Gálvez ofrece a los militantes del PRD representar sus ideales

El presidente nacional del PRD anunció que detendrán su participación en el comité organizador del Frente Amplio por México

Xóchitl Gálvez busca que las ideas de izquierda se mantengan en la oposición. La senadora del PAN envió un mensaje a través de redes sociales para ofrecer a los militantes del PRD mantener la visión que tienen del país.

La aspirante refirió que ella sumará en el proyecto la visión de aquellos que no lograron seguir en el proceso interno del Frente Amplio por México, incluidos Miguel Ángel Mancera, Silviano Aureoles, Francisco Cabeza de Vaca, José Jaime Enríquez, entre otros.

Derivado de la decisión que tomó el comité organizador interno del Frente, los aspirantes Miguel Mancera y Silviano Aureoles, incluso el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano, se quejaron por la supuesta falta de transparencia y ajustes de última hora en los criterios de evaluación para validar las firmas de los simpatizantes.

Debido a que no queda claro cómo fueron valoradas las firmas para determinar que algunas pertenecen a integrantes de otras “fuerzas políticas”, el PRD anunció que no realizarán sus actividades hasta que sus dudas sean aclaradas.

En el caso de Miguel Ángel Mancera, al menos 20 mil firmas tenían un problema en la captura de los datos, podría ser que no contaran con la visibilidad en las fotografías de los ciudadanos que participaron o que algún dato estuviera mal registrado.

Asimismo, otras 7 mil podrían pertenecer a personas relacionadas con otra fuerza política, sin embargo, dicen que desconocían sobre una base de datos con la que pudieran comparar estos datos y avalarlos.

A pesar de la suspensión del partido, no aclararon si dejarían el Frente, sin embargo, tampoco lo descartaron ahora que no tienen representación de algún aspirante en las contiendas para lograr ser el candidato.

¡Un México diferente!

Cuando todos los políticos de nuestro México adquieran plena consciencia del valor supremo que se contiene en nuestra Constitución Política, los problemas del futuro podrán ser superados con una nueva mentalidad, que parta de las ideas más fundamentales de respeto irrestricto a la ley, del sometimiento al auténtico Estado de Derecho, que solo encuentra justificación en la realización del bien que favorezca a nuestra nación y, de la necesaria vinculación moral de todos los mexicanos para combatir frontalmente al fenómeno de la corrupción. El verdadero patriotismo debe de ser dirigido, además, en la sola idea de prestar un servicio a nuestra Patria.

En lugar de una República de confronta, donde mañana con mañana se dedican a alentar la división del gobernado, se puede llegar a un México racional y de enorme convivencia. Es la única verdad para lograr la paz social y una Nación diferente a la actual. Hacer de nuestra Patria un lugar incomparable y seguro para vivir es todo un reto derivado de los más nobles atributos que puede contener el ideario de índole político. El propósito de la abogacía independiente de la República no puede ser más generoso: las aspiraciones más elevadas de un verdadero mexicano, son el advenimiento de una Nación en la que nuestros hermanos sean liberados del temor que propicia la inseguridad y la miseria de la corrupción. Los mexicanos merecemos ello, como también queremos disfrutar de la libertad de palabra y de la libertad de opinión política, sin pensar ser sujetos a investigaciones.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, anhela estar en presencia de nuevos acontecimientos políticos que deben moldear y no destruir las instituciones del futuro de nuestra Nación. La crítica despiadada de la abogacía independiente que se ha hecho y se hace al neoliberalismo y a la Cuarta Transformación de la Nación, revela que los togados no nos encontramos conformes con la forma de gobernar de los políticos de dichas épocas.

Esa mediocridad de quienes ejercieron el mando y gobernanza en esos dos tiempos, no quisieron transformar la amoralidad en el ámbito político combatiendo de manera certera la corrupción.

Solo con la mera aplicación de la letra de la Constitución, se podrá alcanzar el objetivo superior de ver un México libre de la corrupción propiciada por la narco-política.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a Marx Arriaga (No es tu culpa) Carlos Alazraki

Inepto detestable, en mí larga vida he conocido o he observado mandatarios de todos tipos, desde el carismático, o el extraordinario, o el populista, o el inepto, nunca me han sorprendido, lo que nunca había visto en mi vida es un gobierno que fue gobernado por un candidato en lugar de un estadista.

Haber vivido un gobierno en el que a nuestro candidato, dizque presidente, le llevó 14 años en tener su licenciatura y vivir un gobierno en que el inepto candidato presidente cambió todas las cosas que funcionaban, por cosas que fueron una basura y hasta la fecha, no sirven para nada.

Jamás me había tocado ver un gobierno que dejó si medicinas a los más necesitados.

Un gobierno que ya rompió el record del mundo mundial en desaparecidos, feminicidios, asesinatos y terrorismo del crimen organizado.

Nunca me imaginé que alguien tuviera el cerebro tan infectado que quitó las escuelas de tiempo completo dándoles en la madre a las señoras que trabajaban y que ahora no lo pueden hacer porque tienen que cuidar a sus hijos.

Y lo más sobresaliente de esta basura de gobierno, contratar a personas que tienen diez por ciento de capacidad y noventa por ciento de lealtad y de honestidad.

Y es aquí, donde estoy seguro, que perteneces a este grupo tan elite y que por esto tú no tienes la culpa.

Solo así, se puede explicar de la basura de libros de texto que hiciste.

Solo así, logro entender al pinche asesor de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, de ser parte de este circo.

Por fin comprendí todo.

Comprendí, que alguien muy cercana al presidente fue la creadora de esta infame ideota.

Comprendí, que el presidente candidato, le cedió la responsabilidad a esta persona y era lógico, una persona que sacó su licenciatura en 14 años, ¿qué tanto sabe de educación? en fin Marx.

Regresando a nuestra carta semanal.

Esta persona, que lidera el proyecto, decide contratarte para que encabeces esta transición hacia el adoctrinamiento.

Esta persona, no tuvo ni un pelo de idiota.

Ella se preguntó lo siguiente, ¿quién estudio filología y tiene tres por ciento de conocimiento y noventa y siete por ciento de lealtad?

¿Quién será la persona suficientemente idiota, para destruir la educación?

¿Quién será la persona más ignorante, que contrate a un asesor comunista en lugar de un asesor de Dinamarca?

Y de repente, esta persona hace una palmada de triunfo y se dice, lo tengo, mi gran amigo, Marx Arriaga.

Esta persona, sale corriendo para decirle a su jefe, Andrés no te preocupes, ya está el equipo para los libros de texto.

¿Cómo los de Venezuela? pregunta Andrés.

Y ella contesta con una sonrisa gigante, no, ¡mejor que los de Venezuela!

A poco, dice Andrés, entonces ¿como la de quién?

Y ella, muy orgullosa contesta, como la de Corea del Norte

Ambos se abrazan.

Y como te dije al principio de esta carta, y como dice este gran dicho “no tiene la culpa el indio sino el que, o la que, lo hizo compadre.

Estoy segura que esta historia desgraciadamente continuará…

Problemas en los procedimientos jurídicos y pedagógicos de elaboración de los libros: Academia Mexicana de Ciencias

El Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias advirtió sobre "problemas" en los procedimientos jurídicos y pedagógicos de elaboración, falta de transparencia en el proceso y errores identificados en los contenidos.

El Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) expresó su preocupación con respecto a los nuevos libros de texto gratuitos, que distribuirá la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024 y sus contenidos.

Mediante un comunicado, la AMC destacó problemas en los procedimientos jurídicos y pedagógicos de elaboración, falta de transparencia en el proceso y errores identificados en los contenidos.

Además, la Academia Mexicana de Ciencias señaló que los libros parecen no reflejar adecuadamente la pluralidad de la sociedad mexicana y carecen de claridad en cuanto a su contribución a una educación de calidad basada en los avances científicos, como lo establece el artículo 3° de la Constitucional.

En el comunicado, la Academia Mexicana de Ciencias manifestó su disposición para colaborar en la revisión de los libros de texto, involucrando a los miembros de la misma de diferentes áreas del conocimiento científico.

Asimismo, ofrecen su ayuda para elaborar propuestas que puedan subsanar las deficiencias identificadas y mejorar la calidad de la información científica presente en estos libros.

Los libros de texto tienen una importancia crucial en la educación de las niñas y niños de México y su contenido debe ser preciso y en línea con los avances científicos actuales.

SEP reconoce errores, pero los minimiza

En conferencia de prensa, el director general de Materiales Educativos de SEP, Max Arriaga, dijo que la cantidad de errores que tienen los libros de texto gratuitos no superan los 20, lo que representa un porcentaje muy bajo, en relación con el total de páginas.

En Palacio Nacional, el funcionario hizo referencia a que, en libros que mandó a elaborar Emilio Chuayffet, cuando era titular de la Secretaría, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se identificaron 117 errores en dichos materiales, lo que representó 1.61% del total de páginas de estos.

Arriaga destacó el papel de la nueva escuela mexicana y su enfoque en la pedagogía y el pensamiento crítico. Informó que el cambio paradigmático que está experimentando el sistema de educación en el país, es que pasa de una visión positivista a una hermenéutica y con un modelo activo.

Otro error en Libros de Texto, ahora en el Himno Nacional

En el libro de tercer grado de primaria de Múltiples Lenguajes, página 59, detectaron que está mal escrita la partitura el Himno Nacional mexicano.

En el pentagrama se indican las notas de re, fa, sol, sol, sol y la forma correcta que escribió Jaime Nunó, compositor del Himno Nacional Mexicano, inicia con do, mi y sol.

En la primera imagen se muestra el error impreso en el nuevo libro de texto gratuito, mientras que la segunda foto muestra la forma correcta de la partitura.

Cabe destacar que Jaime Nunó realizó la composición y Francisco González Bocanegra la letra del Himno Nacional Mexicano.

Además, el ritmo también está mal, desde el inicio debe ser corchea con puntillo y semicorchea, expresó Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

La pianista reiteró que están mal el ritmo y las notas, "es algo muy importante, pero creo que hasta cierto punto la música en la sociedad se ha considerado no importante entonces eso es creo que lo más notable".

"Son errores graves, hay que tener la oportunidad de corregirlos, es una oportunidad histórica de acercar a los niños a la música", señaló.

La pianista enfatizó que hay muchos métodos para aprender música, y distintos músicos profesionales se pueden tomar en cuenta para supervisar el libro y tener la opinión de una persona profesional en el área.

Planteó que los maestros que van a impartir la materia que no tienen conocimientos musicales, no lo van a entender, resultaría complicado para los docentes.

Durán señala que piezas como La Estrellita y Martinillo tiene notas fáciles para que un niño lo comprenda.

Argentina Durán es pianista profesional, se ha presentado en Estados Unidos, Europa y Asia en recintos como el Millenium Amphitheater en Dubai, Ganz Hall en Chicago, Rashid Behdudov Theater y Baku Academy of Music en Azerbaiyán y ha sido galardonada en: "Concurso Nacional de Piano Angélica Morales Yamaha" del INBA, en la Ciudad de México.

Respuesta de Enrique de la Madrid a acusaciones de AMLO

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y aspirante a representar al Frente Amplio por México, respondió a las acusaciones que realizó en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que presuntamente el priista ha cometido actos inapropiados e inmorales.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el exfuncionario federal dijo que él se siente tranquilo ante los dichos del mandatario, pues no escuchó que lo haya acusado de cometer alguna ilegalidad ni actos de corrupción.

“Me fijé muy bien en el comentario, dijo inapropiada, quiso buscar otra y dijo inmorales, está bien, la que a mí me preocuparía sería ilegales o actos de corrupción entonces, esas no hay.

“No tengo más comentario que hacer, no hay temas de corrupción, no hay temas ilegales, pues yo me quedo: la moralidad se ve que cada quien tiene la suya, de mi parte yo me siento muy tranquilo”, afirmó.

El presidente criticó a De la Madrid, luego de que el priista dijo que México ha sufrido de dos virus: el covid-19 y la Cuarta Transformación, lo cual retomó el priista afirmando que el habla con la verdad, señalando la inseguridad en el país y considerando que la pandemia tuvo un “pésimo tratamiento”.

“Lo que yo digo sí es verdad, lo que yo sí digo es que su gobierno es un país que se está desangrando y que es un país que se nos está deshaciendo en las manos. Lo que yo digo son hechos, son 163 mil homicidios, un pésimo tratamiento de la pandemia, donde murieron 85 mil personas; un país tomado por el crimen organizado, viajo por las carreteras, dos de cada tres retenes, ya ni se ponen un disfraz de la Guardia Nacional”, destacó.

¿Qué dijo AMLO sobre De la Madrid?

En la Mañanera, López Obrador dijo que De la Madrid no era similar a su papá, el ex presidente Miguel de la Madrid, pues acusó que el aspirante al Frente Amplio por México sí hizo cosas que considera inapropiadas y “hasta inmorales”, sin dar mayores detalles.

“Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero de su papá no voy a hablar”, afirmó.

Sin embargo, dijo que las críticas en su contra por parte de los aspirantes de la oposición son normales, ya que están en campaña; no obstante, también evitó hablar sobre el tema ante los conflictos que se han presentado entre los partidos que integran al Frente Amplio por México, además de que está “en la lista negra” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Las remesas suman 4 meses superando 5,000 millones de dólares

Pese a la racha del "superpeso", las remesas siguen caminando hacia adelante. Durante junio el monto total ingresado fue de 5,572 millones de dólares, un 8% mayor en comparación interanual.

Los ingresos por remesas que llegaron a las familias mexicanas en junio sumaron 5,572 millones de dólares, una entrada que significó un incremento de 8.3% en comparación interanual.

De acuerdo con las cifras del Banco de México, esta entrada sumó a una racha de cuatro meses al hilo con ingresos de remesas que superan los 5,000 dólares. Adicionalmente ya son 38 meses consecutivos en los que las remesas siguen una tendencia al alza.

En el acumulado de enero-junio, los hogares mexicanos han recibido un total de 30,238 millones de dólares, un monto que supera en 10% el registrado el mismo lapso del año pasado.

Durante este periodo el monto de la remesa promedio fue de 406 dólares por familia, equivalentes a un alrededor de 6,900 pesos mexicanos, dependiendo el tipo de cambio.

Se reduce la pobreza en México, pero la mitad de la población no tiene seguridad social: Coneval

De 2018 a 2022, se observó en México una reducción en el número de personas en situación de pobreza multidimensional y en pobreza extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los resultados del Coneval revelan que, en 2022, el 36.3% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, es decir, 46.8 millones de personas, desde 51.9 millones en el 2018.

No obstante, la población en situación de pobreza extrema aumentó a 9.1 millones en 2022, desde 8.7 millones en 2018. El porcentaje de la población en esta condición es de 7.1%.

Para determinar estas cifras, el Coneval evalúa el comportamiento en seis indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad.

“Aquella persona que tenga al menos una de las seis carencias sociales y tenga ingresos promedios mensuales por debajo de la Línea de Pobreza se puede caracterizar en situación de pobreza multidimensional y aquellas que tengan de tres a seis carencias sociales e ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza extrema son caracterizados en situación de pobreza extrema”, indicó el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz.

Los datos muestran que, entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos pasó de 49.9 a 43.5%, a 56.1 millones de personas.

“En agosto de 2022, el valor de las Línea de Pobreza por Ingreso por persona al mes fue de 4 mil 158.35 pesos mensuales para las zonas urbanas y 2 mil 970.76 pesos mensuales para zonas rurales”, explicó el Coneval.

En cuanto a un ingreso por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos pasó de 14.0 a 12.1%, a 15.5 millones de personas, cuyo valor monetario fue de 2 mil 86.21 pesos en zonas urbanas y de 1 mil 600.18 pesos en zonas rurales.

La reducción en la pobreza se ve más pronunciada al comparar las cifras del 2022 con el 2020, año de la crisis económica del Covid-19. En la pobreza multidimensional bajó en 8.9 millones y en la extrema en 1.7 millones.

Mitad de mexicanos carecen seguridad social

A pesar de la reducción de la población en situación de pobreza, se observa que el 50.2% de la población carece de acceso a seguridad social, dato que, si bien es inferior al 53.5% del 2018, refleja que la mitad de los mexicanos no cuentan con estos servicios.

Otra de las señales negativas se observa en la carencia por acceso a servicios de salud con el 39.1% de la población en 2022, un incremento desde 16.2% en el 2018.

En rezago educativo la carencia alcanzó el año pasado al 19.4% de la población, desde el 19.0% del 2018.

Mientras que en los rubros donde se observa una disminución de 2018 al 2022 fue en carencia por acceso a la alimentación nutritiva de 22.2 a 18.2%; en servicios básicos de la vivienda se redujo de 19.6 a 17.8%, y en espacios de la vivienda de 11.0 a 9.1%.

El arma es nuestra Ley

Si alguien sabe quiénes fueron Cresencio Rejón y Mariano Otero, sin duda alguna son todos aquellos estudiosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son precisamente dichos conocedores de la ley quienes día a día le rinden homenaje a esos dos ilustres mexicanos al incoar todos esos juicios de amparo de los que conocen nuestros Tribunales de la Federación para proveer justicia y con justicia la libertad; porque los pueblos no son libres, sino cuando viven bajo el imperio de la ley y sólo de la ley. Conceptos antepuestos muy difíciles de entender para aquellos que dicen ser los líderes o seguidores de la Cuarta Transformación de la Nación.

Sin embargo, las meras observaciones vinculadas con la libertad referida en líneas pasadas, no son conocimientos entendibles para ellos. Con el fin de que los comprendan, (vaya imposible), habrá que explicar que Otero y Rejón significan mucho en la historia jurídico-nacional, pues a ellos se les tiene como los creadores de nuestro juicio de amparo, lo cual deviene en una gran importancia para el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ya que gracias a los estudios efectuados por tan egregios jurisconsultos, se pone un obstáculo a todos aquellos actos patularios o ignorantes cometidos por los gobernantes. Timbre de galardón y gloria para los creadores de tan regia institución.

Ésta última afirmación implica que a los mexicanos no se nos puede despojar de nuestras garantías constitucionales, ni de los sagrados principios de legalidad que campean en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que imponen a todos los Poderes de la Unión, aún sean estos de la Cuarta Transformación, la obligación de sostener su actividad y gobernanza con base en las disposiciones legales. Así que entiendan esos pretendidos innovadores de la justicia. En México cuando es afectada la salvaguarda de los justiciables, se cuenta con una poderosa arma que no nos deja en indefensión ni desamparo.

Y podríamos agregar, que Cresencio Rejón y Mariano Otero, tienen una significación mayor: le impiden con su institución a Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo sus ocurrencias que tanto daño le causan a México.

En corroboración del anterior aserto, sea permitido a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México referir un elocuente concepto vertido por el más notable postulante de la historia jurídica mexicana Don Ricardo Franco Guzmán, quien a sus casi cien años, con lucidez juvenil, afirma: “es regla general e incontrovertible, que dónde existe una salvaguarda constitucional, existe la defensa de ese derecho, siempre y cuando ese derecho sea torpemente invadido”.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Son más de 120 mil Mlls. de dólares el costo de los daños por catástrofes naturales en el mundo, en lo que va de 2023,

Tan sólo durante el primer semestre de 2023 los daños por catástrofes naturales suman ya 120 mil millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con la reaseguradora suiza Swiss Re.

Asimismo, la estimación publicada este miércoles es ligeramente menor a la registrada en los primeros seis meses de 2022, cuando se situó en 123 mil millones de dólares, mientras que los daños cubiertos por las aseguradoras sí registraron un aumento, sumando durante el primer semestre 50 mil millones de dólares contra los 48 millones de dólares del año pasado.

Mientras que la catástrofe más costosa fue el sismo de magnitud 7.8 que devastó Siria y Turquía a inicios de febrero, dejando más de 50 mil muertos, así como pérdidas económicas estimadas en 34 mil millones de dólares, según un cálculo preliminar del Banco Mundial.

Además, Swiss Re, que actúa como aseguradora de las aseguradoras, estima costos para estas instituciones en 5 mil 300 millones de dólares, facturas que también subieron por las tormentas y los fenómenos meteorológicos que las acompañan, como el granizo, las fuertes lluvias, el viento y los cambios repentinos de temperatura, que supusieron casi 70% de los daños cubiertos, por 35 mil millones de dólares.

Y es que sólo en Estados Unidos se produjeron pérdidas aseguradas por valor de 34 mil millones de dólares, y las tormentas costaron a las aseguradoras 34 mil millones de dólares.

Diez tormentas causaron daños superiores a mil millones de dólares. El estado de Texas fue el más afectado.

Siguen registrándose récords climáticos

Por otro lado, mientras en España se prevén los días más cálidos de agosto en 73 años, Pekín, en China, ya registra sus mayores lluvias de los últimos 140 años, precipitaciones torrenciales que ya dejan 62 muertos al norte del país, triplicándose este miércoles el número de víctimas en una semana en la capital.

El tifón Doksuri, degradado a tormenta tras azotar la vecina Filipinas, arrasó parte de China la semana pasada con lluvias inusualmente intensas que causaron daños considerables.

El miércoles, el número de muertos por las tormentas se elevó al menos a 33, con 18 desaparecidos sólo en Pekín, mientras devastadoras tormentas azotaban también el noreste de China, cerca de Rusia y Corea del Norte.

El 1 de agosto, la cifra de víctimas mortales sólo en la capital se elevaba a 11.

“Quiero expresar mis profundas condolencias”, declaró el vicealcalde de Pekín, Xia Linmao, en una rueda de prensa, en la que también pidió un momento de silencio por las víctimas.

En tanto que diversas catástrofes naturales provocaron 147 muertos o desapreciados durante julio en el país asiático, de acuerdo con las autoridades, en un recuento sólo integra parcialmente a las víctimas del tifón Doksuri.

La verdad, siempre nos hará libres

Es importante mencionar que el asesinato del señor Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, nos hace recordar otros casos muy parecidos a esta triste situación, como lo fueron el asesinato de Cesar, por Bruto, del asesinato de los Kennedy, por la Mafia Republicana, del asesinato del señor Colosio, en México, donde en este último caso hasta la fecha no ha quedado claro quiénes fueron los responsables y que por lo tanto siguen libres.

Es inaceptable que sigamos viviendo en una mentira basada en la intención de destruir todo lo que muchas generaciones lograron con el trabajo y a través de la revolución, con el único objetivo de lograr de la tierra y la libertad, para que México tuviera un crecimiento, de casi 80 años, y así pasará de ser un rancho a ser un gran país y una república.

Una vez más, un aplauso a todos los que están comprometidos en cuerpo y alma, para iniciar y buscar a través de la coalición, a la gente idónea, honorable y capaz que nos pueda brindar y respetar las garantías a las que todos tenemos derecho, a través de una estrategia que permita salvar al país del escenario tan horrible como el que estamos viviendo.

