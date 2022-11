Incendio en Holbox deja pérdidas de más de 100 millones de pesos

El incendio en Holbox, que redujo a cenizas dos hoteles, dejó pérdidas de aproximadamente 108 millones, con base en las estimaciones de la Asociación de Hoteles de la isla.

De acuerdo con Alejandro Cañedo, presidente del organismo, consideró que los daños requerirán por lo menos seis meses para su reparación.

“Vamos a salir, lamentablemente, a nivel mundial con una mala noticia de incendios en Holbox y de que carecemos de servicios en la isla. Muchas personas se van a cuestionar, bueno, voy a ir a una isla, pero qué pasa si no hay servicios básicos, entonces eso puede afectarnos a nivel ocupación”, señaló.

Las llamas arrasaron con los hoteles Casa Tortuga y Mawimbi, donde se hospedaban por lo menos 100 turistas de diferentes nacionalidades que perdieron todas sus pertenencias y, a raíz del siniestro, fueron reubicados en hoteles aledaños.

Según Guadalupe Campos, directora Turismo de Lázaro Cárdenas, los centros de hospedaje estaban ocupados en un 85 por ciento.

Lamentablemente, ya que el incendio arrasó con las dos propiedades, por fin las autoridades anunciaron que ahora sí construirán una estación de bomberos en la Holbox.

El famoso Raúl Osorio Alonzo, ex conductor del programa Venga la Alegría y propietario de tres hoteles en la ínsula, publicó en su red oficial lo “triste que resulta no tener una estación de bomberos y estar a merced de este tipo de tragedias, que en esta ocasión solo se llevó cosas materiales, pero no siempre será así. Urge un Cuerpo de Bomberos en Holbox”.

Que esto quede como experiencia para instalar un H. Cuerpo de Bomberos en isla Holbox y en Tulum también. Es Necesario para estos dos destinos turísticos en Qroo. que en su mayoría tienen palapas y construcciones con material de la zona. Con todo lo Necesario en estos casos. — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) November 29, 2022

A los comentarios se sumó el empresario hotelero y famoso Roberto Palazuelos, quien lamentó que Casa Tortugas y Mawinbi hayan quedado totalmente consumidos por el fuego del pasado lunes.

Lamento mucho el incendio de anoche en la isla de Holbox y la pérdida de esos 2 hoteles ,un abrazo fraterno a todos los afectados en esta tragedia — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) November 29, 2022

Raúl Osorio detalló que es inadmisible que dos de los principales destinos turísticos de Quintana Roo, Holbox y Tulum, no cuenten con este tipo de respuesta, considerando que la mayoría de las construcciones son palapas y materiales inflamables.

Mi Robert esto mismo les puede suceder a ustedes en Tulum, no tienen un H. CUERPO DE BOMBEROS DIGNO, y sus accesos demasiados limitados en Z.H. Que quede como ejemplo para presionar a las autoridades, estos polos turísticos internacionales deben contar con medidas de seguridad. https://t.co/zNEdWaE223 — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) November 29, 2022

Logran concretar construcción de una estación de Bomberos en Holbox

Al respecto, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun, explicó que sólo una persona requirió atención médica, pero no se encontraba en el lugar al momento de iniciar el siniestro, sino que era un voluntario que se presentó a ayudar para apagar las llamas.

También anunció que tras dialogar con el Gobierno de Quintana Roo, se logró concretar la construcción de una estación de Bomberos en la isla, la cual recibe aproximadamente a 50 mil turistas cada semana durante la temporada vacacional “alta”.

“En esta ocasión se logró controlar el fuego gracias al trabajo coordinado con el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Municipio. Pero contar con la estación de bomberos, que desde hace mucho tiempo solicita la población, nos permitirá tener un tiempo de respuesta mucho más efectivo para salvarguardar no sólo los bienes de las personas, sino también su vida”, declaró, y aunque no se dio una fecha exacta para el inicio de esta obra, adelantó que será “lo más pronto posible”.

Por su parte Raúl Osorio Alonzo aplaudió esta medida y declaró que ahora pueden estar “más tranquilos y seguros” en caso de otro incendio.

Por otra parte, tras la visita de la autoridad estatal a la isla, se realizó una reunión con las fuerzas vivas de Holbox, en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde se integró una mesa de trabajo en la que participaron hoteleros, restauranteros, comerciantes y autoridades, entre algunas de las peticiones que se hicieron es que el dinero que los hoteleros retienen por derecho de saneamiento se aplique debidamente.

Rápida la acción tomada por la gobernadora ⁦@MaraLezama⁩ “ Al toro por los Cuernos”. Anuncia la tan necesaria estación de bomberos de Holbox. Ahora si podremos estar tranquilos y seguros en caso de otro incendio. Gracias por tan acertada y rápida decisión en bien del pueblo pic.twitter.com/YAXdFXNNrO — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) November 29, 2022

(Con información de Fernanda Duque y Armando Galera)