Incrementa el costo del pavo durante la temporada decembrina

Hipólito Ramírez, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Benito Juárez, en la ribera del río Hondo, aseguró que ante la llegada de la temporada decembrina el precio del pavo de corral oscila entre 700 y mil pesos.

Explicó que el consumo de esta ave se limita a la Cena Navideña y de Fin de Año, lo que contribuye al incremento del precio, mientras más cercanos estén los días festivos el costo podría incrementar, sobre todo por los altos costos de producción para los que se dedican a la crianza de aves de corral.

Dijo que además cada vez son menos las personas que se dedican a la crianza de pavos, y eso provoca que su precio aumente más, sobre todo en estas fechas de fin de año, donde la demanda aumenta.

Reconoció que en el mercado no se comercializan carnes congeladas, únicamente frescas, por lo que no hay posibilidad de que las personas adquieran el pavo congelado, por lo que dependen de los pocos productores locales, pero reconoció que no hay capacidad de abastecer la demanda del pavo que se genera en esta época.

Es difícil ya abastecerse de estos animales que constituyen uno de los platillos más comunes en las festividades de 24 y 31 de diciembre, y han comenzado a comercializar en 700 pesos cada ave que oscila entre 10 y 12 kilos.

“Es en esta temporada cuando estas aves alcanzan un mayor costo, ya que es uno de los ingredientes principales para la cena de Navidad o Año Nuevo, incluso ante el incremento de los insumos para su alimentación estos animales podrían alcanzar hasta los mil pesos. Aunque son pocas las personas que se dedican a esta actividad año con año, recordaron que debido a la pandemia las ventas el año 2020 no fueron las esperadas, pues la mayoría de las familias se abstuvieron de cocinar la cena navideña con esta ave, pues la economía no era tan buena”.

Sin embargo, por ahora esperan pedidos, pues, aunque hay interesados, no se han concretado las ventas, pues como todo mexicano, los compradores esperan hasta el mero día para realizar las compras.

