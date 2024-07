Incrementa subarrendamiento en viviendas de Bacalar; locales señalan abusos

Prestadores de servicios de Bacalar y dueños de viviendas señalaron que el subarrendamiento de viviendas para rentarlas a través de Airbnb se incrementó en esta temporada vacacional, a tal punto de dos de cada cinco casas de la zona se encuentran bajo esta modalidad.

Lucía Andrade Gutiérrez explicó que desde hace años ella daba su casa en renta a estudiantes de la escuela Normal de Bacalar. En mayo terminó el contrato con un grupo que se graduó y una nueva pareja le arrendó la vivienda por un año.

“Dos semanas después los vecinos me avisaron de una fiesta en el lugar. Me presenté y me encontré con varios jóvenes extranjeros, no a quienes les entregué la propiedad. Me explicaron que la habían rentado a través de Airbnb, mostrando que los anfitriones eran mis inquilinos”, declaró la mujer.