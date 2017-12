En 2018, buscan incrementar los costos de productos básicos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Para los primeros días de 2018 se espera hacer un análisis para incrementar los costos de productos de consumo básico, como la tortilla, que podría pasar de 18 a 20 pesos el kilogramo.

Rubén Montalvo Morales, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, comentó que el aumento del precio de la tonelada de harina, que pasó de alrededor de 450 a 500 pesos, es la principal determinante, aunque también se suma el factor del costo de los combustibles.

“Es un tema urgente que se tocará a principios de año, nada más y pasen estos días festivos del Año Nuevo. Somos alrededor de 100 dueños de tortillerías los que estamos aglomerados y aunque no se ha dado ningún aumento en el precio del producto, esto ya no puede seguir así (…) no nos quedará más opción que aumentar el precio que quizá se dé para enero”, comentó Rubén Montalvo.

En esta misma disyuntiva se encuentran carniceros locales y vendedores de frutas y legumbres, de acuerdo con comerciantes de carne de res y cerdo en el mercado Diana Laura Riojas, de la colonia Colosio, el precio del primero está en alrededor de 143 pesos, el segundo en 110, sin embargo se han mantenido en el último año a pesar de las alzas del precio del transporte y de la energía eléctrica, según los entrevistados.

El precio del huevo en algunas tiendas ya tuvo un incremento desde este mes, debido a que en menos de 20 días, el importe de una caja pasó de 460 a 555 pesos.

Ayer, el precio de la gasolina Magna se encontraba en 16.30 pesos, casi 15 centavos más en comparación con la semana pasada. La Premium en 17.97 y el diésel en 17.19.