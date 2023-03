Indiana, la DJ que con su música trasmite emociones

Indiana Valentina de Jesús Montezuma García, de 22 años de edad, es una modelo venezolana que decidió incursionar en el mundo de la música como DJ, que a través de sus canciones transmite emociones.

La artista actualmente se encuentra promocionando su primer sencillo titulado “Nightfall”, tema con el que te podrás transportar a tu lugar favorito.

La modelo en formación, con mucho talento en la música, apasionada por la naturaleza y la belleza, iniciándose en el mundo artístico en el 2016, comentó que le gustaría realizar una colaboración con la modelo, empresaria, Dj y publicista colombiana Natalia París o la sirena 69.

A pesar de que su carrera apenas inicia, Indiana aprecia mucho el apoyo de su equipo de trabajo, pues está segura que con pasión y amor obtendrá los resultados que desea.

La DJ también compartió los momentos más importantes en su carrera, lo cual fue su sencillo “Dancefloor Inferno´, ritmo que tiene el poder de envolverte de muchas emociones al escucharla.

Para que Indiana logré encontrar la armonía correcta en sus canciones se toma el tiempo para sentarse y observar a su alrededor, pero su hora creativa siempre es nocturna.