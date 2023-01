Autoridades ignoran daño a los estromatolitos de Bacalar

Ni las autoridades estatales ni municipales han aplicado alguna sanción en los últimos cinco años a turistas o prestadores de servicios náuticos que han provocado daños a los estromatolitos de Bacalar, también llamados “piedras vivientes” o una de las formas de vida más antiguas del planeta.

Esto a pesar de que colectivos ambientalistas e investigadores han registrado afectaciones a más de tres kilómetros de estas “comunidades de microorganismos”, que desde hace más de 3 mil 500 millones de años producen oxígeno.

El secretario general de Bacalar, Javier Padilla Balam, reconoció que hasta el momento solo se han aplicado llamadas de atención a las personas que han destruido estromatolitos, argumentando que es difícil aplicar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues el ayuntamiento no tiene homologado en sus reglamentos estas disposiciones que incluyen multas de hasta 20 mil salarios mínimos a quien dañe dichos recursos marinos.

“Cuando recibimos alguna denuncia o queja, generalmente es a través de las redes sociales y mucho después de que se ha cometido el acto” , declaró el funcionario municipal.

Indiferencia de autoridades ante daño a los estromatolitos en Bacalar [Foto: Daniel Tejada]

Comentó que tampoco pueden sancionar a los propietarios de los balnearios o naves acuáticas cuyos usuarios cometieron estos actos, debido a que la norma municipal no considera este tipo de faltas; “y no se puede castigar lo que no está en ley”.

Sin embargo, aclaró que se trata de realizar campañas de concientización para evitar que la gente se suba a estas “piedras vivientes”, pero reconoció que es una tarea difícil considerando la extensión de varios kilómetros de la costa de Bacalar, y el escaso personal que tienen para dedicar a monitorear esto.

Bacalar es uno de los cinco lugares del planeta donde se puede encontrar este sistema de microorganismos.

A pesar de esto, hasta el momento el ayuntamiento no ha realizado alguna adecuación para evitar que se realicen actividades turísticas cerca de ellos, señala el biólogo marino de la UNAM, Gabriel González Valencia.