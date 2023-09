El Sindicato General Francisco May de Felipe Carrillo Puerto aseguró que es necesario que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Inmoveqroo) reconsidere los ajustes en las tarifas del transporte público, con los altos costos en su operatividad no son redituables con lo que cobran.

Mario Didier Aguilar Rámirez secretario general del gremio en el municipio, sostuvo que se requiere que el Instituto retome las solicitudes de los sindicatos de transporte, al menos en la zona maya requieren de un ajuste de cinco pesos más, es decir, buscan que la tarifa mínima pase de 25 a 30 pesos.

Enfatizó que es debido a que no es lo suficiente para ellos, cada vez las refacciones y autopartes están caras, la gasolina no baja, hasta el incremento de los costos de la canasta básica les está afectado, aunque Rodrigo Alcázar Urrutia titular del Instituto haya declarado que no se cumplen con los requisitos.

Indispensable el ajuste de tarifa del cobro de taxi en Carrillo Puerto / (Foto: Jesús Caamal)

Sostuvo que cuentan con más de 350 taxis, cerca de 600 socios y operadores, los ingresos que reciben no son suficientes y muchas de las veces no les alcanza, por eso están buscando que el Inmoveqroo considere el ajuste en la tarifa y les alcance para llevar el sustento en sus hogares.

Aguilar Rámirez reviró la declaración de Alcázar y aseguró que, si cumplieron con la convocatoria en la justificación del alza y que debería ir acompañado de un estudio socioeconómico, entre otras, se cumplió en tiempo y forma, pero al igual que los otros sindicatos se les rechazó.

“Hemos aguantado dos años sin incrementar nuestro pasaje, pese a los constantes incrementos en las refacciones, autopartes y hasta la gasolina que ha subido y no ha bajado, pero sí requerimos ese aumento de tarifas que sea acorde a la realidad que estamos viviendo”.

Aseveró que muchas personas lo verían como un golpe más a sus bolsillos, pero no se ponen “en sus zapatos”, que detrás de cada martillo, operador y socio, hay una familia que alimentar y que también dependen de los ingresos que les deja el transporte público y lo que piden es significativo.