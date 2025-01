Influencer expone intimidación de taxista de Cancún y cobro de 10 mil pesos

Apenas un día después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordara el polémico tema del cobro excesivo de los taxistas de Cancún denunciado por el influencer Luisito Comunica, una nueva denuncia de una Tiktoker encendió las redes sociales.

La influencer Narabask, conocida por sus videos en TikTok, relató su caso de presunto abuso e intimidación por parte de un taxista perteneciente al Sindicato Andrés Quintana Roo, quien le exigió $10 mil pesos por un viaje de 30 minutos.

En su publicación, Narabask narró que abordó el taxi junto con un grupo de amigos extranjeros para realizar un trayecto desde su Airbnb hasta Tulum, solicitando previamente una parada rápida en una tienda de conveniencia. Según la influencer, el conductor mostró una actitud agresiva desde el inicio y aprovechó la falta de señal de internet en el trayecto para aumentar el costo del servicio de manera desproporcionada.

“Nos pidió pagar antes de llegar, argumentando que no habría internet en el destino para realizar la transferencia. Insistió en cobrar $10 mil pesos, justificando que el tiempo en la parada y una supuesta vuelta extra aumentaban el costo. Me sentí muy intimidada y temí por mi seguridad” , explicó Narabask.

Finalmente, tras negociar, el grupo logró juntar la exigencia del taxista en efectivo para evitar problemas mayores. Narabask señaló que el conductor mantuvo una actitud amenazante durante todo el trayecto, lo que incrementó su miedo.

“La verdad no es algo con lo que yo me quiero meter, la neta no les recomiendo que vayan solos o en pareja , de verdad les recomiendo que sea un grupo grande de personas con los que se puedan defender porque si hubo varias circunstancias cuando estaba en Cancún en las que yo sí sentí mucho peligro ” , finalizó la Tiktoker.

El caso ha generado indignación entre los 3.6 millones de seguidores de la influencer, quienes han manifestado su enojo con comentarios invitado a turistas nacionales y extranjero a ya no acudir al destino: