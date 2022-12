Influencer rumano denuncia presunta extorsión en el aeropuerto de Cancún

“Si no me pagas a mi, no tendrás vacaciones”, fue la frase con la que un policía en el Aeropuerto Internacional de Cancún presuntamente intentó extorsionar al influencer y crossfitter Mario Mocanu y a un grupo de 28 turistas; a quienes pedían una “cuota” de 4 mil dólares por persona para dejarlos pasar a México.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Mario Mocanu, contó detalles de su experiencia que se viralizó a través de TikTok, y que ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de diciembre de 2022, entre las 5 y horas de la mañana.

Mocanu contó a Novedades Quintana Roo que, procedente de España, llegó a Cancún con hotel y actividades ya reservadas, para pasar las fiestas decembrinas en el Caribe Mexicano, pero cuando aterrizó en el aeropuerto comenzó su calvario.

Casi inmediatamente después de bajar del avión, relató que un agente -aparentemente de Migración- le pidió a él y a otras 27 o 28 personas que le acompañaran hasta una habitación en la que los mantuvieron encerrados por alrededor de dos horas.

Pasado ese momento les informaron que como no habían pasado una “segunda entrevista”, no les podían dejar entrar a México a menos que pagaran una “tasa” o cuota en efectivo de 4 mil dólares por persona.

Destaca que, de acuerdo con Mocanu, los turistas ni siquiera habían pasado por una supuesta “primera entrevista”. De hecho, dijo que cuestionó si al pago de la citada cantidad les darían algún recibo o comprobante, a lo que los agentes sencillamente dijeron que el dinero era para la policía:

“entonces yo les dije: vale, y si los pagamos, nos daís un ticket o algo para poder yo luego reclamarlo, porque no sabía qué estaba pasando, y dijo: ‘no, no, no; es que se tiene que hacer todo en metálico y no les damos ningún ticket’, y dije para quién va el dinero, y dijo ‘para la policía’”.

Ante esto, contó que varios de los turistas se pusieron nerviosos al no saber qué hacer, e incluso, relató que ante la negativa a pagarles, los agentes prácticamente los empujaron hasta el avión de regreso a España.

Detalló que al menos 18 personas del grupo volvieron al país europeo desde Cancún, y que al llegar, la policía española les preguntó qué había ocurrido porque tampoco ellos tenían idea del motivo de que los regresaran.

Mocanu dijo que las autoridades migratorias y policía no les amenazaron, pero su actitud fue impropia de una autoridad al grado de, primeramente, negarles información y una audiencia con sus superiores, hasta burlarse de ellos afirmando que

“tú has pagado las vacaciones, pero si no me pagas a mi, no tienes vacaciones”.

Sobre las autoridades que los extorsionaron, dijo que el uniforme que portaban

“llevaba creo algo marrón y lente oscuro o algo así; los policías tenían en el hombro el emblema de México”.

Sobre los demás afectados, el joven contó que tiene contacto con al menos una de las pasajeras que incluso había viajado antes a México y no tuvo ningún problema.

Contó también que, desafortunadamente, perdió el dinero que invirtió en la reserva del hotel en el que pretendía pasar la Navidad, e incluso, su maleta aún no vuelve a España.

Es una pena, quería disfrutar Cancún

Mario Mocanu aseguró que no le da tanta pena por el dinero invertido en su viaje, pero sí se lleva un amargo sabor de boca por la experiencia vivida en el Caribe mexicano, específicamente Cancún, destino al que no considera regresar.

(Con información de Eduardo Mora, Cristoferson González y Neftalí Hernández)