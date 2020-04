Información relacionada al coronavirus

Por considerar de interés y debido a la difícil situación mundial que se vive en estos momentos con respecto a la pandemia del coronavirus, es que nos permitimos reproducir a continuación una nota relacionada con la aparición a nivel mundial de este virus.

“Un programa de la televisión pública italiana RAI 3 especializado en información científica contó en el año 2015 el "logro" de unos científicos chinos que habían conseguido modificar el virus del SARS para que pudiera transmitirse de murciélagos a humanos y afectar sus vías respiratorias. ¿Te suena de algo? Traducido al castellano por un servidor y subtitulado por Jedimálaga. Link al vídeo original: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/... “

“Bill Gates ya dice abiertamente que hay que colocar el microchip a todos los humanos. https://www.elindependiente.sv/2020/0...”

“TGR Leonardo del 16/11/2015”

“Programa de la RAI de 2015 contó la creación del actual coronavirus”

“Científicos chinos crean un súper virus pulmonar en murciélagos y ratones”.

“Se presume que es por motivos de investigación, pero la gente pregunta: ¿vale la pena el riesgo que supone?”.

“Es sólo un experimento, sí, pero preocupa”

“Un grupo de investigadores chinos insertaron una proteína procedente de murciélagos al virus del SARS provocando una pulmonía aguda en ratones, y que podría afectar a los seres humanos”.

“Está confirmado en laboratorio, y sirve sólo de estudio, pero vale la pena correr el riesgo que supone crear una amenaza así, sólo para poder examinarla? “

“El debate sobre el riesgo de la investigación viene ya de largo, desde los tiempos del dios Dédalo, pero se hace actual en China hoy día, donde un grupo de estudiosos ha desarrollado una quimera un organismo artificial resultado de inyectarle una proteína procedente de un coronavirus de murciélago a un virus del SARS, que provoca la pulmonía aguda de ratones, pero no mortal”.

“Se sospechaba que la proteína podría traspasarse al ser humano y el experimento lo ha confirmado”.

“Esta molécula –SA catordici- permite al coronavirus atacar a nuestras células respiratorias desencadenando el síndrome”.

“Según los investigadores, el organismo original y los ingenierizados pueden contagiar al ser humano directamente desde el murciélago sin pasar por una especie intermedia como el ratón y esta característica ha generado mucha polémica”.

“El gobierno norteamericano ha suspendido la financiación de este experimento por considerarlo peligroso, pero el laboratorio chino no ha suspendido el trabajo de investigación sobre el SARS, que estaba ya en fase avanzada y se consideraba peligroso”.

“Según una parte del mundo científico, no lo es”.

“La probabilidad de que el virus pase a nuestra especie es irrelevante frente a los beneficios, un razonamiento que muchos otros expertos niegan, primero porque la relación entre el beneficio frente al peligro es difícil de valorar y segundo, porque no es prudente poner en circulación una especie de este tipo que se podría liberar o escapar al control del laboratorio”.

¿Qué está pasando en México?

Recientemente se dio a conocer que el señor López Obrador quiere controlar las Afores, tal y como se llevó todo el dinero de la Lotería Nacional, a la cual ya la canceló y pues ahora pretende robarle el dinero a las Afores, porque eso es un robo al pueblo y el pueblo no puede permitir que una persona narcisista, psicópata y mitómana quiera ordenar y quitarle al pueblo lo que le pertenece que es sus Afores.

Esto sería un retroceso total, el aceptar lo que hizo Adolfo Hitler, lo que hizo Lenin, lo que hizo Stalin, lo que hizo Mao, cuando estuvieron en el poder, tal y como también lo hicieron los Castro y el grupito de los narcotraficantes de Venezuela.

Entonces tenemos que entender que el mundo está cambiando, que la realidad es más fácil palparla ahora, que este año se pronostica que sea a menos 6 el Producto Interno Bruto y que el tratar de ocultar una situación por un virus que dejaron escapar, pues nos ha puesto en una situación sui generis, la cual está poniendo a prueba a la comunidad humana en ese sentido, que este enemigo va con todo y contra todos.

La aviación sufre los estragos de la pandemia del Covid-19

Por el momento la industria de la aviación tiene parados a más de 9000 aviones de diversas líneas aéreas, como Western Airlines, American, Flytap y muchas otras más, donde se dice que en una de ellas ya han corrido a 36 mis gentes y en otra están despidiendo a 40 mil gentes.

Deberían de adoptarse las medidas han tomado países como Alemania, como Suiza o como Austria en el sentido de cerrar las fronteras para evitar contagios en lugar de buscar a quien echarle la culpa a quién trajo o de dónde llegó el virus, es por ello que se tienen que ver las cosas con realidad, se debe tomar conciencia de que hubo cientos de miles de gentes que entraron por los diversos aeropuertos provenientes de Europa y fue precisamente allá donde se dio la primera exposición de este virus, esto quiere decir que esto lo trajeron los europeos, no se trata de culpar a gentes de algún lado o de otro tal como quieren culpar a quienes vienen a pasar vacaciones a Colorado, eso es inaceptable, es como decir que a los mexicanos les dio diarrea porque dejaron de comer chicle.

La Constitución marca bien claro que se deben respetar los derechos del pueblo

No podemos seguir viviendo en una situación donde no se respeten los derechos del pueblo, de todo el pueblo, no nada más de una parte del mismo o de una parte de gentes que están de acuerdo con el famosísimo “cártel de la desesperanza”, porque si querían eso ya se logró con todo lo que está pasando, que el país esté en su peor momento y que por ello se ha publicado una información a nivel mundial, con respecto a que el presidente actual está considerado como lo peor de todo.

Los mexicanos estamos en una situación que tenemos que tomar medidas, conforme al estado de derecho, para poder quitar a la bola de mitómanos comunistas, porque si ellos tienen esas intenciones tan arraigadas, pues les sugerimos a los asesores del señor éste y a todos los que tengan esa creencia, que hagan el favor de irse a vivir a Cuba o a Venezuela, para que entiendan, conozcan y decidan qué es lo que quieren para México, pero como lamentablemente la mayoría de ellos son una bola de gente sin cultura, sin ningún sentido en lo económico, en lo político y en lo social, con un nivel de estudios bajísimo, académicamente hablando y sin experiencia económica, ni política, pues esta “camalada” de nuevos ricos son los que están tomando decisiones para el país, consultándole a un pueblo que nunca ha salido de sus casas.

Los mexicanos amamos y siempre defenderemos a nuestra hermosa República Mexicana

México es un país, una república, a la cual todos hemos jurado defender, especialmente los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo y compartirlo a través de generaciones, país por el cual tenemos un respeto y un amor por ser el lugar donde hemos nacido.

Las fuerzas armadas cuando toman sus puestos, juran ante la bandera respetar y amar a la república, a la Constitución y a la libertad, tal como decía claramente el indio de Juárez “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Entonces como nosotros somos un país que de preferencia buscamos todo por la paz, se deben de coordinar los abogados con todos sus clientes para que promuevan un amparo en contra de un gobierno que es acéfalo en el sentido de capacidad mental y a lo mejor es el momento de que este señor se vaya a la chingada, “su rancho” y que se a exilie ahí, porque en la historia antigua y en la moderna de México, Santa Ana y este señor han sido los únicos que le han hecho más daño al país, el primero a las generaciones pasadas y el segundo a las actuales y a las futuras generaciones.

México está lleno de buenos y honorables mexicanos

México es un país donde su prioridad son los buenos mexicanos, gente correcta, honesta y bien educada, empresarios muchos de ellos que han sido los promotores de la riqueza por muchos años y por generaciones, llámense miembros de la comunidad hebrea, de la comunidad libanesa, de la comunidad francesa, de alemanes, de italianos y de españoles, los cuales nos han hecho el favor de colaborar apegándose a las garantías que siempre les ha brindado la Constitución que una de ellas es la respetar a profesar cualquier religión y el no a la esclavitud.

Estos son artículos que están muy, muy grabados en la Constitución mexicana y eso fue lo que nos dio la base, los cimientos, para que por muños años las familias revolucionarias impulsaran el respeto a la Constitución, la cual fue el resultado de dos revoluciones y con ello se conformaran las clausuras para que los mexicanos fuéramos iguales en cuanto al trato por parte del gobierno y ganando el respetando nuestras garantías individuales, a ejercer el libre tránsito y a poder vivir en cualquier parte del país, siempre y cuando se paguen los impuestos y se coopere con la economía local.

Pero en fin, México siempre ha sido terreno fértil para muchos y para quienes han invertido por años con su sabiduría, con su trabajo, con su esfuerzo y con su dedicación, logrando obtener con ello, resultados mega-positivos.

Pero así también se ha visto que hay una bola de oportunistas ambiciosos que han tratado de sacar ventaja, sin ningún esfuerzo, de todas estas situaciones, pero estos siempre y en todas partes van a existir.

La Constitución nos otorga la libertad de expresión y el libre albedrio

Es importante que reflexionemos que los mensajes que publicamos semana a semana, son para que la gente reflexione y a través de su libre albedrio piensen y elijan lo que es correcto y lo que más les conviene, nosotros hemos venido produciendo esta columna por 45 años, lo hemos hecho en el sentido de crear un medio que informe para que las personas reflexionen, analicen, hagan y piensen lo correcto.

No es una columna para provocar o para tratar de servir a nadie, nosotros servimos a la Constitución, a la libertad de expresión, a la democracia y a las garantías individuales que nos da la Constitución.

Si hay algo que quiera acabar, destruir o modificar las garantías que tenemos, tendrán que considerar que cada acción tiene una reacción y que recuerden que “la verdad siempre nos hará libres” y ya es hora de que los mexicanos se den cuenta que el país nunca, pero nunca, había estado en una situación tan lamentable.

Esperamos que los que traen el mandil y se pusieron la faldita, ahora se pongan los pantalones y usen lo que tienen debajo de ellos, para que actúen dentro del estado de derecho para que todos nos amparemos, sería bueno que todas las empresas que existen dejaran de pagar impuestos y dejaran de cooperar con las autoridades hasta que no se cumpla un pacto nacional que sirva para que se devuelvan las garantías al pueblo, para que tengamos una representación en la Cámara de Diputados con un margen altísimo en contra de esta bola de oportunistas, a reserva de mentarles la madre.

Que tengan una buena noche de sueños pesadilla.

AMLO; toma tu anillo al DEDO; Nace el Frente Nacional FRENA

Amigos soy Gilberto Lozano un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano y hoy te hablo como tal.

Sí “cayó como anillo al dedo”, como “anillo al dedo” que es la frase típica del plan de instalación comunista que ha tenido Mao, Stalin, Hugo Chávez, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, “como anillo al dedo” la muerte, la destrucción, el desmantelamiento de la infraestructura y sin duda el dolor, el sufrimiento, el hambre y la ignorancia.

Se presenta como la gran oportunidad para ir a la etapa 3 de la agenda del Foro de Sao Pablo, esa que te hacia ver hace ya más de dos años, claramente con sus etapas, hoy se adelantan etapas, el decreto de tomar ya los fideicomisos públicos habla de un dinero que tiene un etiquetamiento, que tiene un destino, para ser manejado discrecionalmente por el 4T.

Esa toma de fideicomisos se suma a la ley de extinción de dominio, se suma al manejo discrecional de los afores y la pregunta para ti, ¿qué esperas? ¿Qué tomen tus ahorros por seguridad nacional? ¿Qué confisquen tus afores completamente por asunto de soberanía nacional? ¿Por emergencia nacional que te expropien?

Nosotros no vamos a esperar eso y estamos creando ya un frente, un frente de muchos millones de mexicanos que queremos unirnos hoy para frenar esto, para frenar la instalación del comunismo que efectivamente, le viene “como anillo al dedo” al señor López.

El FRENA, Frente Nacional, en este momento vamos a armar un multi-nivel para tratar de organizar a millones de mexicanos rápidamente que estemos listos con un objetivo común, el objetivo común quitar al señor López Obrador cuanto antes de la silla presidencial.

Tú que me preguntas qué vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer por un lado el estado de derecho pero por el otro la acción directa, en la que tenemos que estar listos tan pronto termine este acuartelamiento que tenemos los mexicanos para actuar en consecuencia.

Hasta luego amigos.

Cozumel y Puerto Morelos cierran sus playas

Los municipios de la zona norte de Quintana Roo, Cozumel y Puerto Morelos, anunciaron el cierre de sus playas, con el fin de frenar la propagación del coronavirus COVID-19, mientras que el ayuntamiento de Solidaridad mantiene sólo exhortos a la comunidad para que se mantengan en sus casas.

Este jueves, el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, giró instrucciones para cerrar las playas de la isla, en sintonía con el acuerdo hecho durante una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, y gobernadores de estados costeros. Hasta el momento, en la isla permanecen abiertos cinco hoteles, con menos de 20 huéspedes cada uno, lo que representa un 1.5 por ciento de ocupación.

El ayuntamiento de Puerto Morelos también cerró sus playas a partir de este sábado. Se trata del tramo que va de Playa Pelicanos al hotel Único Beach, conocido como la “ventana pública”, que abarca dos kilómetros y otras cinco playas públicas frente a hoteles concesionados a particulares. Los accesos a esas playas se acordonaron y se dispuso de presencia policiaca para conminar a quienes pretendan acceder, a retornar a sus casas.

En Cancún, la alcaldesa “Mara” Lezama informó desde anoche que el acceso a las playas de este centro vacacional, sería cerrado hasta nuevo aviso.

Caótica situación para el sector hotelero

El señor gobernador de Cancún dice que la situación es caótica, que la ocupación hotelera es muy baja debido a la crítica situación del covid-19 por lo que se han tenido que cerrar las playas de la Riviera Maya y de Puerto Morelos.

Mencionó que la ocupación es del 3% y ello está creando una crisis monetaria tremenda ya que han cancelado más de 3 millones de pasajeros que pensaban llegar en esta época a vacacionar, principalmente de Europa, Canadá y Estados Unidos pero por la inseguridad y la situación de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial no van a llegar.

Es momento que las autoridades reflexionen y actúen para beneficio del pueblo que somos todos y también de la Constitución para que se mantenga el estado de derecho o vamos a seguir permitiendo que los dizque autores políticos destrocen al país, este tipo de situaciones deben de provocar que los empresarios, hoteleros y gobernantes de Quintana Roo deben de estudiar la mejor estrategia que convenga al país, una vez superada esta pandemia, ya que ahora mucha gente piensa que con amuletos pueden obtener la cura contra el nuevo virus. Más claro ni el agua.

Por otra parte también se dice que la gente que trajo el virus pudo haber llegado de Miami, de Texas, de Kansas, de San Francisco o de algunos europeos que llegaron al país en las fechas en que en México no había restricción de entrada ni cierre en sus fronteras.

Esto es una realidad, hay que aceptarlo, ya no deben seguirse creando malos entendidos entre los mexicanos.

