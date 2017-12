‘Mototaxis’, vehículos de carga pesada y Urvans, en la mira de Sintra

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Inicia la Delegación de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en la Zona Norte del Estado, operativos de inspección y vigilancia del transporte público y mototaxis.

De acuerdo con el boletín, el delegado de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de la Sintra en la Zona Norte, Juan Jesús Lezama González, advirtió que todo aquel que no cumpla con la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, será sancionado conforme a lo que establece la ley.

Indicó que los “mototaxis” oponen resistencia para regularizarse, y agregó, que existen conductores que presentan pólizas de seguros que no cubren los montos requeridos por la Sintra, además que no son válidas, ya que no están registradas ante ninguna autoridad.

“Las mototaxis no puede circular en avenidas principales, expresó, y deben de contar con pólizas de seguro vigentes así como respetar las zonas de trabajo donde son tolerados”.

Reconoció que es una situación difícil para los propietarios porque afecta su bolsillo, pero tienen que acatar la ley “porque nadie puede estar encima de ella”, enfatizó.

Lezama González, señaló que los operativos de inspección y vigilancia, continuarán para todo el servicio público incluyendo las mototaxis, “Urvan”, taxis, camiones de carga y todo lo que contemple la ley.

“Sintra seguirá firme en la vigilancia de las Urvans, para que no cobren demás en sus tarifas que tiene autorizado y no lleven sobrecupo”, aseveró.

El funcionario, informó que se impusieron 9 infracciones a Urvans por sobrecupo, 7 infracciones a vehículos de carga que no cuentan con la concesión correspondiente que otorga el Ejecutivo del Estado y aplicó 5 multas a igual número de mototaxis por no contar con su póliza de seguro vigente.