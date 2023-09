Ingresan solicitud de amparo víctimas de desaparición en Cancún

Familiares de Gilberto Chi Naal ingresaron a los juzgados federales una solicitud de amparo para que las autoridades atiendan las peticiones de la entrega de videos del C5.

Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización ‘Somos tus Ojos’, comentó que esta solicitud, que fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo, es una herramienta que puede ser usada por las víctimas de desaparición.

Explicó que este amparo se basa en lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece que cualquiera lo puede interponer en caso de que haya una persona desaparecida, es decir, no tiene que ser familiar, puede ser un amigo o, incluso, hasta un desconocido, para que las autoridades actúen de manera inmediata.

En este caso, la abogada detalló que interpusieron el amparo a nombre de Teresa Chi, hermana de Gilberto que el 27 de julio del 2023 sale del Centro de Retención municipal de Benito Juárez (comúnmente conocido como “Torito”) y ya no regresa a su casa y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

Cortés Miranda comentó que los familiares han tenido bastantes problemas con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la obtención de las pruebas, específicamente en las imágenes capturadas en las cámaras de videovigilancia del C5 de los alrededores del “Torito” para saber qué rumbo tomó.

“El fiscal Pedro Viveros dijo inicialmente que sí les iba a dar las grabaciones un mes después de la desaparición (…) Después que no ‘porque no tienes caso, porque no se ve nada’, entonces el fiscal Pedro se la pasa dos mintiéndole a la víctima indirecta, no sabemos si tienen las imágenes de las cámaras, no sabemos si no las tienen, no sabemos si las están trabajando, no sabemos nada”.