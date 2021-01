Un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, inició este miércoles el proceso de juicio político contra Donald Trump, el segundo en su contra, algo inédito en la historia del país.

Con 232 votos a favor, incluyendo 10 votos republicanos, y 197 votos en contra, la Cámara Baja aprobó una resolución para acusar al presidente de "incitar a la insurrección" a sus seguidores.

Por lo pronto ya están diciendo que van a iniciar un proceso por incitación, sedición y traición hacia Estados Unidos, entonces ya veremos en los próximos 4 días cual va a ser el resultado del reality de un hombre que ha vivido en un castillo de cristal.

También tienen graves acusaciones de delitos federales, como el haber mentido leyendo cartas al Congreso y al FBI, que fueron escritas por el señor Donald John Trump, con lo que siguen aumentando paulatinamente más y más casos de subversión y ataques, procurando no respetar las leyes que protegen al Capitolio, todas estas intromisiones están siendo presentadas en contra de esta bola de subversivos, fascistas y terroristas.

Se dice que después del 20 de enero, se llevará a cabo el juicio político en contra del señor Donald John Trump, que viene siendo el señor Trump, así como también que están preparando un juicio contra su hijo Donald Trump jr., y esto es parte del principio de muchos problemas legales que van a tener que enfrentar algunos miembros de esta familia por haber abusado del gasto de campaña en los hoteles de Trump.

Ivanka Trump enfrenta demanda por abuso de fondos

Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, fue citada para rendir una declaración ante investigadores de la Oficina del Fiscal General de Washington como parte de su demanda que alega el mal uso de los fondos inaugurales.

La declaración de Trump fue revelada en un nuevo expediente judicial.

En enero, la Oficina del Fiscal General de Washington demandó a la Organización Trump y al Comité de Toma de Posesión Presidencial alegando que abusaron de más de 1 millón de dólares que la organización sin fines de lucro recaudó al “pagar en exceso” por el uso del espacio para eventos en el hotel Trump en Washington, para la toma de posesión en 2017.

Las declaraciones de testigos como parte de la demanda se han llevado a cabo durante las últimas semanas.

Tom Barrack, presidente del comité de toma de posesión, fue interrogado el 17 de noviembre, según el expediente judicial.

La Oficina del Fiscal General también citó registros de Barrack, Ivanka Trump, Melania Trump y Rick Gates, el ex vicepresidente del comité de la toma de posesión, según el documento.

Según la demanda, Gates “gestionó personalmente” las conversaciones con el Hotel Trump sobre el espacio para eventos.

En diciembre de 2016, Gates escribió a Ivanka Trump que estaba “un poco preocupado por la óptica del PIC (siglas de Comité de Toma de Posesión Presidencial, en inglés) pagando al Hotel Trump una tarifa alta y los medios de comunicación hicieron una gran historia”, según la demanda.

Según la demanda, Gates acordó con el director gerente del hotel y los miembros de la familia Trump pagar 175,000 dólares por día para que el comité reservara espacio durante 4 días.

La propia planificadora de eventos del equipo, Stephanie Winston Wolkoff, desaconsejó la transacción y dijo al comité y a la familia Trump que los cargos eran al menos el doble de la tasa del mercado, se lee en la demanda.

Wolkoff “notó su malestar con la oferta durante una reunión en persona con el presidente electo Trump e Ivanka Trump”, dijo Racine. También envió un correo electrónico de seguimiento tanto a Ivanka Trump como a Gates para “expresar su preocupación”, según el fiscal general.

“El comité de posesión aceptó el contrato de todos modos”, alega la demanda.

Revelan que si se tuvo ayuda en el ataque al Capitolio por parte de tres congresistas republicanos

Uno de los organizadores de los disturbios en el Capitolio ha dicho que fue ayudado en su plan por tres congresistas republicanos.

En un video que fue eliminado, el activista conservador Ali Alexander aseguró que trabajó junto a tres legisladores republicanos para planificar el ataque al Capitolio de Estados Unidos.

Alexander afirmó que los representantes Andy Biggs, Mo Brooks y Paul Gosar lo ayudaron a planificar la protesta que condujo al ataque al edificio. Indicó que su intención era presionar a los legisladores internos para que revocaran las elecciones a favor de Donald Trump.

The Washington Post informó por primera vez sobre la acusación.

"Los cuatro planeamos ejercer la máxima presión sobre el Congreso mientras votaban", dijo Alexander en el video. "(Esperábamos) cambiar los corazones y las mentes de los republicanos que estaban en ese cuerpo, escuchando nuestro fuerte rugido desde afuera".

Alexander es el principal organizador del movimiento "Stop the Steal" (Paren el Robo).

Los tuits que hizo en diciembre sugieren que ya estaba planeando el desafortunado ataque al Capitolio desde entonces.

"Todos pueden adivinar lo que yo y otros 500,000 haremos con ese edificio", tuiteó Alexander en diciembre. "1776 es * siempre* una opción".

El organizador le dijo a The Washington Post que había "permanecido en paz" durante los disturbios y repudió la insurrección.

Sin embargo, en un video grabado por Alexander en el momento de los disturbios, dijo "no desautorizo esto" y "no denuncio esto".

Un portavoz de Biggs le dijo a The Washington Post que nunca había estado en contacto a sabiendas con Alexander, y ni Brooks ni Gosar ofrecieron comentarios al Post.

The Independent se comunicó con Brooks para obtener más comentarios. Su portavoz de prensa declaró: “El congresista Brooks no recuerda haber podido comunicarse de ninguna manera con quienquiera que sea Ali Alexander.

El congresista Brooks no se ha coordinado de ninguna manera con Ali Alexander en la manifestación Save America del 6 de enero. El congresista Brooks habló en el mitin Save America por invitación de la Casa Blanca (la invitación se extendió el día anterior), y no lo hizo con nadie más.

"El congresista Brooks nunca incitó a la violencia, como han afirmado de manera flagrante y falsa sus oponentes políticos y los medios de noticias falsos que distorsionan los comentarios del congresista Brooks, los sacan de contexto y, por lo tanto, manchan la reputación del congresista Brooks. En el discurso que refleja sin ambigüedades (ver la oración anterior a la oración de "tomar el nombre"), el congresista Brooks hizo sus comentarios de "tomar los nombres" en el contexto de ganar las elecciones en 2022 y 2024 y buscó motivar a los republicanos abatidos a buscar un cambio en el urnas en 2022 y 2024. La única acción que el congresista Brooks pidió a los asistentes al mitin que realizaran en el Capitolio fue decir las palabras "Estados Unidos". Punto".

Gosar y Brooks no respondieron a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.

Gosar tuiteó el 6 de noviembre que Alexander era un "verdadero patriota trabajando duro por Estados Unidos" después de un evento de Stop the Steal en Phoenix, poco después de las elecciones.

Alexander encabezó a las multitudes y prometió "cerraremos este país si es necesario" para mantener a Trump en el cargo.

Durante ese mismo evento, Alexander reprodujo un mensaje grabado por Biggs, quien llamó a Alexander "amigo" y "héroe" antes de prometer desafiar el conteo electoral en el Congreso.

Un portavoz de Biggs le dijo a CNN que grabó el video a pedido de Gosar.

Tres representantes demócratas de la Cámara dieron positivo por Covid-19 después de ser obligados a atrincherarse en oficinas para esconderse de los alborotadores con docenas de políticos y miembros del personal.

Una de las imágenes que han definido el asedio del Capitolio es la de un hombre colgando de un balcón del Senado. De negro y con un casco cubriéndole la cabeza, habría sido difícil de identificar aun cuando se detuvo para ocupar un asiento de cuero en la tarima de esa cámara y levantar el puño.

Pero Josiah Colt lo hizo fácil. Publicó un video en su página de Facebook momentos después, alardeando que fue el primero en llegar a la cámara y sentarse en la silla de Nancy Pelosi (estaba equivocado). Usó una grosería para describir a Pelosi y la llamó “una traidora”.

Poco después, el hombre de 34 años de Boise, Idaho, publicó otro mensaje. Esta vez sonó más ansioso: “No sé qué hacer”, dijo Colt en un video que borró poco después, pero no antes de que fuera capturado. “Estoy en el centro de Washington. Ahora estoy en todas las noticias”.

Las autoridades federales han prometido realizar una investigación exhaustiva del ataque que dejó cinco muertos, incluido el oficial de la Policía del Capitolio Brian D. Sicknick. Se están apoyando en parte en las pistas que muchos dejaron en redes sociales. “La meta es identificar personas y atraparlas”, dijo Ken Kohl, fiscal federal en Washington, a reporteros.

Entre los arrestados hasta ahora están Richard Barnett, fotografiado sentado en la oficina de Pelosi con los pies sobre el escritorio, y Derrick Evans, republicano de Delaware recientemente electo que publicó videos de sí en redes sociales vociferando en la entrada del Capitolio: “¡Entramos! ¡Sigamos adelante, nena!”.

Para aquellos que han seguido e investigado cómo opera la extrema derecha en línea, las transmisiones en vivo de activistas conocidos como Gionet fueron especialmente reveladoras.

Gionet transmitió desde adentro del Capitolio, interactuando con sus seguidores en Dlive desde el lugar. Cuando el número de espectadores superó los 10 mil, vitoreó “¡Un saludo a Alemania!”

Megan Squire, profesora de computación en la Universidad de Elon que estudió Dlive, estima que Gionet recibió 2 mil dólares en donativos mientras estaba adentro del Capitolio.

“Él está recibiendo una gran cantidad de dinero al decir cosas increíblemente racistas, antisemitas y violentas”, dice Squire.

La imagen de un hombre ataviado de bisonte que presidió por un momento el Senado de Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo. Su protagonista es Jake Angeli, un joven de 27 años natural de Phoenix (Arizona). Se hace llamar 'Yellowstone Wolf' en su canal de YouTube, plataforma desde la que defiende teorías de la conspiración propias del movimiento QAnon, como por ejemplo que existe una red de pornografía infantil dirigida por los demócratas.

La insurrección se saldó con varios muertos, entre ellos una mujer que recibió un disparo por parte de las fuerzas de seguridad en el interior de la sede legislativa. La cadena de televisión estadounidense Fox News asegura que se trata de Ashli Babbit, una veterana de la Fuerza Aérea estadounidense que residía en San Diego (California) y que era una firme partidaria de Trump, según explicó su marido a WTTG-TV. Su aspecto coincide con el de la mujer que cayó al suelo tras los disparos de la Policía cuando la turba irrumpió en el Capitolio, si bien no están claros los motivos que llevaron a los agentes a abrir fuego.

El caos llegó hasta la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuya silla profanó un hombre de 60 años llamado Richard Barnett, apodado Bigo. Conocido líder de un grupo en defensa del derecho constitucional a portar armas de Gravette (Arkansas), Barnett dijo haberse llevado un sobre del despacho porque lo había manchado de sangre: "No soy un ladrón". A cambio, asegura haber dejado en su escritorio una moneda de 25 centavos y una nota que rezaba: "Nancy, Bigo estuvo aquí, perra".

Entre los arrestados se encontraban alborotadores que llevaban restricciones de plástico y municiones al Capitolio, y una persona que, presuntamente, quería dispararle a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El ataque provocó la renuncia del jefe de la policía del Capitolio de Estados Unidos, en medio de críticas a la planificación de la agencia y la respuesta a los alborotadores.

Según CNN, dos agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos han sido suspendidos y al menos 10 más están bajo investigación por desempeñar un papel potencial en el motín.

Una rápida y amplia investigación del FBI, logró identificar y capturar a más de 68 personas de todo el país que participaron en asalto al Congreso, de los que 13 enfrentan varios cargos federales por el papel que jugaron en el incidente.

El FBI investiga también si los líderes del asalto al Congreso, trataron de secuestrar o asesinar a legisladores, después de escuchar grabaciones del asalto.

También se informó que han arrestado a casi todos los participantes de la insurrección y que han declarado que el principal organizador tenía apoyo de tres congresistas para que pudieran entrar al capitolio, por lo que se supone que habrá muchos que van a ser suspendidos por el grave delito del ataque al capitolio.

Y se dio a conocer que las gentes que fueron a protestar querían capturar y asesinar a los oficiales, esto es un delito mucho más grave de lo que se había hablado al principio y esto si merece pena de muerte tanto para el señor Trump como para todo el grupo de terroristas que querían asesinar a los oficiales.

Hasta el momento todo está en tela de juicio, pero se acaban de tomar medidas con respecto de llevar a prisión a los congresistas que apoyaron el movimiento terrorista subversivo encabezado por Donald John y su familia.

El actual gobierno no cumple 9 de cada 10 promesas: Sí por México

Sus voceros Beatriz Pagés y Luis Asali, informaron que al paso que va, este gobierno tardaría al menos unos 13 años para concluir sus promesas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple la inmensa mayoría de sus promesas, tan es así que de acuerdo con información oficial, las más mil 200 en diversos ámbitos, ha fallado en el cumplimiento de mil 30 de ellas, es decir, que 9 de cada 10 han sido incumplidas.

Lo anterior se desprende de un análisis de Sí por México, organización civil abierta opositora a López Obrador, que dieron a conocer en conferencia de prensa virtual, sus voceros Beatriz Pagés y Luis Asali, quienes informaron que al paso que va, este gobierno tardaría al menos unos 13 años para concluir sus promesas.

Por ejemplo, detallaron en el rubro de Desarrollo Social, 67 por ciento de las promesas no han sido cumplidos; en Salud 83 por ciento de incumplimiento, Infraestructura 68 por ciento, Educación 93 por ciento, en Economía 63 por ciento, Energía 81 por ciento, Seguridad Pública 80 por ciento y en materia de Corrupción 76 por ciento .

Luis Asali, dijo que es muy claro que el actual gobierno populista e ineficiente, no cumple sus promesas por lo que en los próximos comicios los mexicanos debemos estar bien informados sobre los candidatos y no votar por quienes prometen y no cumplen.

“Lo más grave del caso, además de que claramente este gobierno no está cumpliendo, los resultados demuestran que existe un claro e indiscutible, retroceso y agravación de los problemas que azotan a México, A partir de que llegó el gobierno de Morena al poder, disminuyó la inversión privada y con ello disminuyó sensiblemente la creación de empleos, aumentó la tasa de desempleo, once millones de personas han caído en la pobreza, se incrementó el índice de homicidios dolosos, se incrementó el índice de feminicidios, se incrementaron las denuncias de violencia contra la mujer y se cancelaron programas sociales que funcionaban como las instancias infantiles”.

A su vez, Beatriz Pagés explicó que por regiones, son cinco las entidades del sursureste del país, en los que no se han cumplido la mayoría de las promesas de López Obrador: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche.

“El sureste mexicano región emblema del sexenio, donde el gobierno ha hecho más promesas, es donde menos ha cumplido con lo que ofrece. Al gobierno no le importa ni le conviene combatir la pobreza, necesita a los pobres para que voten por su partido” Beatriz Pagés.

Todo el estudio de dicha organización civil puede revisarse en www.sipormexico.org

Los voceros de Sí por México informaron que así como evalúan el ejercicio de gobierno de López Obrador, revisarán también con rigor los próximos gobiernos que surjan de los procesos electorales.

La agenda marca claramente que ya ha pasado el cincuenta por ciento del régimen de este señor, pero lamentablemente muchas de las promesas que hizo no se han cumplido ya que se sabe que de cada 10 promesas 9 no las ha cumplido.

Es interesante anotar que se vienen muchísimos conflictos para el gobierno mexicano por su activa participación en el “lavado” y “utilización” de fondos “donados” por la madre de “El Chapo” para gastos del partido de la desesperanza.

“Las mañaneras no tienen costo para el erario”, según “los datos” de la presidencia

Las mañaneras no cuestan, se hace con lo que se tiene, al menos esos son los datos que dice la Presidencia de la República.

Ni el equipo -compuesto por cámaras, micrófonos, computadoras, consolas-, ni el personal que lo opera, ni las transmisiones -para las que se necesita una señal de internet dedicada- han tenido un costo para el erario.

Pero un texto que circula en redes sociales, denuncia el enorme gasto que conlleva para los mexicanos realizar las conferencias de la "mañanera" del presidente.

Según se menciona el costo por segundo televisado en el horario de la mañanera, en promedio es de 13,000 pesos.

Una de estas mañaneras de más de 3 horas, nos costó a los mexicanos más de $140 millones de pesos. En promedio cada mañanera nos cuesta 130 millones al día.

Recientemente el señor Fox hizo referencia a que las mañaneras han costado una fortuna, y muchos coincidimos con este punto de vista ya que si hacemos cuentas, desde el 3 de diciembre de 2018 al día de hoy vienen siendo 555 mañaneras, lo que nos reflejaría un gasto de $ 72 mil 150 millones de pesos, que puesto ya en números es una cantidad enorme de los gastos de “las mañaneras”.

Con este tipo de situaciones es ridículo que presuman de ahorros cuando estos no están demostrados pero si ve el excesivo gasto en la permanente campaña mañanera, además del dinero que se ha dado a “Dos Bocas” y a la construcción o renovación de estadios de béisbol, aunado a esto el que no se ha dicho “ni pio” de los dineros que recibió Pio Obrador.

El voto es un derecho y cada quien elige a quien quiere para que represente al país

El 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos (Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías) en los 32 estados del país, en los cuales se determina que es muy improbable que tenga éxito con los incautos sumisos que reciben el apoyo que ha dado el gobierno actual a los “ninis”, que ni estudian ni trabajan, para asegurar sus votos y esto es verdaderamente una aberración, poniendo en tela de juicio que ya la relación de su “bro” Donald John Trump será historia y que se percibe un golpe duro y macizo contra la actividad de los cárteles por el apoyo que recibió de los gobiernos de los estados que están en manos del partido de la desesperanza.

La moneda está en el aire y el pueblo, la gente, nuestros compatriotas mexicanos tendrán la oportunidad de expresar su repudio a estos “Don Nadie”, pronto muy pronto, en menos de cinco meses, veremos si los mexicanos tienen el interés y los pantalones para rescatar a la Constitución y al Estado de Derecho.

La alianza de los tres partidos opositores demuestra el interés de detener un movimiento socialista comunista que tiene la intención de transformar a uno de los países donde gracias a su Revolución se entablaron en los artículos los derechos de igualdad, equidad y libertad.

Tú y yo somos iguales

Desde antiguo, en verdad desde hace mucho tiempo los hombres se dividían en libres y esclavizados, en nobles y plebeyos, pero en el ayer existió un movimiento armado por el pueblo, al cual la historia nos dice que se le denomino Revolución Francesa. También es cien por ciento verídico que en la antigüedad y en nuestra querida nación los hombres se dividían en indios y conquistadores, en liberales y conservadores, en federales y revolucionarios, pero al igual que en otras latitudes y en diferentes tiempos y circunstancias nació un movimiento armado que hizo que se derramaran millones de litros de sangre de hermanos mexicanos, sangre que sirvió de tinta para que en Querétaro se promulgara, lo que hoy conocemos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la actualidad en éste sagrado suelo en el cual por fortuna vivimos, existe una división latente y marcada de chairos y fifís, de decentes e indecentes, de gobernados y gobernantes, de honestos y corruptos, de letrados e iletrados, de inteligentes y penders, de policías y ladrones, de delincuentes e inocentes y a todos ellos nos cobija y protege nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En México, al igual que en otras naciones de la gran comunidad internacional prevalece la Constitución, la cual dice que los mexicanos, que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, más también es muy verídico que la desigualdad campea en ésta Cuarta Transformación de la República y que la igualdad de la oportunidad es la única que puede conseguir que el desnivel social y de clases tienda, ojalá así sea a desaparecer.

En vista de ello en nuestra Ley Suprema se dice y afirma que todos seremos juzgados por las mismas leyes y que debemos gozar por igual de la protección y cobijo de ellas en todo el territorio de México y que todos los nacionales o nó nos encontramos sometidos a los mismos deberes, servicios y contribuciones, no pudiendo concederse ni beneficios, ni privilegios ni impunidades, ni exoneraciones de éstas sino en los casos en que la ley lo permita.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., sabe también, por ser verdad que a pesar de ello, en México se hacen patentes y vigentes excepciones al principio de igualdad, que en materia penal están constituidos por la inviolabilidad y la inmunidad, la impunidad y la indecencia, la cual concede verdaderos privilegios a un sector de indignos mexicanos, por razón del cargo que disfrutaran en ciertos momentos de nuestra historia, derivados dichos privilegios de cierto desviamiento de criterio de autoridades mediocres.

Tengo la absoluta certeza, que la pluma de quién esto escribe, no resulta ser la mejor en cuestiones de convencer a la autoridad a que modifique su actuar, pero a la par, tengo la absoluta convicción que lo non plus ultra de mis amables lectores si pueden convencer a la autoridad para que modifique en ciertas ocasiones su incorrecto actuar, es por ello, que hoy me atrevo a afirmar que lo más prudente seria encauzar los actos de gobierno a los cánones que exige el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin demagogias ni divisiones que en momento determinado puedan alterar la paz social.

Es preciso advertir y así lo hago, antes de proseguir, que ésta pluma no se propone, a diferencia de otras, crear divisionismo. Sería ello inútil para los fines contenidos en el espíritu de nuestra Ley Suprema, ello sólo nos llevaría a una venganza de sangre o a expulsar de nuestro sagrado suelo la paz.

Pero como deseamos, siguiendo el consejo de nuestros grandes maestros universitarios, que cuanto sea escrito y dicho derive de un principio y tenga armónicas consecuencias, nos importa afirmar que nuestra Constitución Política sea aplicada a cabalidad honrando el Principio de Igualdad ante la Ley.

Al aplicar y honrar el referido principio tendremos consecuencias jurídicas que nos harán entrar al principio de igualdad.

Como bien es sabido por todos, no basta que en nuestro orden jurídico reconozca y respete la igualdad y en general los derechos de los mexicanos como personas; es menester también que instituyan los medios para conseguir ese respeto o para remediar esa inobservancia. Si no se hace así ésta Cuarta Transformación o engaña al pueblo y a México colocándolo en la indefensión ante la postura de las autoridades, o se muestran inmutables ante las exigencias de la colectividad, y sobre todo, ante los reclamos de los gobernados.

Las Leyes de México contienen como garantía suprema los derechos propios de todos los mexicanos y hoy nuestro derecho lo hacemos valer para que en verdad se provea justicia sin concesiones impropias, sin distingos y eso nos coloca ante la exigencia de justicia.

Hoy con base en la igualdad, sólo podemos, sólo exigimos, sólo deseamos, sólo anhelamos Justicia. México al igual que ayer tiene sed y hambre de justicia, así como hay inocentes en cárcel, así queremos ver a la delincuencia de poder en ella. Sólo así podremos decir tú y yo somos iguales, dado que la ley no permite ninguna exoneración.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Esta es una de las informaciones más acertadas que hemos leído hasta el momento, con respecto a la situación que estamos viviendo en México.

Tribunales militares sólo pueden juzgar delitos que afecten disciplina castrense

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los tribunales militares son competentes únicamente de los delitos que afecten directamente la disciplina militar y que no involucren civiles.

“El fuero militar sólo debe conocer de conductas típicas que por su propia naturaleza atenten directamente contra la disciplina militar, lo cual exige una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense”, indicaron los ministros.

El Pleno observó que no cualquier conducta irregular cometida por un militar en activo puede afectar la disciplina castrense dando lugar con ello a la posible comisión de un delito castrense.

Delitos del orden militar

La estadística de los Delitos del Orden Militar se elabora en base a los datos numéricos referentes a los delitos cometidos en un determinado periodo de tiempo, estos datos se obtienen de los informes rendidos por los Órganos encargados de la administración de Justicia Militar.

Definición de delito.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales (Art. 7 del Código Penal Federal).

Los Delitos de Orden Militar.- Son aquellos delitos que únicamente pueden ser cometidos por un militar o miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En México, los Delitos del Orden Militar o Delitos contra la Disciplina Militar, son aquellos contenidos en el libro segundo del Código de Justicia Militar de conformidad a lo establecido en el Art. 57 del citado código federal.

Todo delito del orden militar produce responsabilidad criminal, esto es, sujeta a una pena al que lo comete aunque sólo haya obrado con imprudencia y no con dañada intención (Art. 99 del Código de Justicia Militar).

Por justicia militar se entiende, por un lado, al régimen jurídico que regula a la institución de las fuerzas armadas de un Estado en el marco de las relaciones internas de sus integrantes, y dentro de aquellas cuestiones propias delegadas a la jurisdicción militar, en virtud de las especiales características que reviste el funcionamiento del orden castrense. Y en una segunda acepción, al aparato jurídico de administración de justicia, por medio del cual se ejerce la jurisdicción militar.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 66.- El Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, en los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador o en otras disposiciones jurídicas aplicables, las atribuciones siguientes:

Supervisar la integración de las averiguaciones previas que se inicien por denuncias presentadas con motivo de juicios civiles;

Intervenir en su carácter de representante social ante los juzgados y salas del ramo civil para la protección de los intereses individuales y sociales en general, en los términos que establezcan las leyes;

*Expedir los lineamientos para la actuación del Ministerio Público en materia de justicia de paz civil;

*Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los juzgados y salas del ramo civil y desahogar las vistas que se les den, así como formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos legales;

*Iniciar los incidentes penales ante los juzgados y salas del ramo civil, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

*Turnar a las unidades administrativas de la Procuraduría que correspondan en materia de investigación, los informes y documentos que se requieran, cuando se estime que deba iniciarse averiguación previa;

*Promover, cuando proceda, la conciliación en los asuntos del orden civil, como instancia previa al órgano jurisdiccional;

*Solicitar la práctica de las diligencias necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones;

*Verificar que el personal ministerial correspondiente, realice la supervisión del registro de los actos que se llevan a cabo en los juzgados del Registro Civil del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

*Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal la formulación de los informes previos y justificados en los juicios de amparo promovidos contra actos del Fiscal, así como la presentación de las promociones y los recursos que deban interponerse;

*Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, y

*Las demás que establezcan las normas legales aplicables.

Según las leyes, en México los miembros del Ejército tienen que ser juzgados por autoridades militares, no dependen ni pueden ser juzgados por fiscalías civiles.

Esto debe quedar bien especificado ya que no es aceptable que quieran tapar el sol con un dedo, quien debe determinar si se es o no culpable son los jueces militares, no los jueces civiles.

Y se han dado a conocer las nuevas declaraciones que hizo Estados Unidos, con respecto a volver a abrir el caso contra el General, ya que para el gobierno estadounidense no es aceptable la declaratoria del gobierno de López Obrador y de la Fiscalía, quienes no aceptan que sea ilegal ni que se estén encubriendo todas las acusaciones que se le hicieron al miembro de las fuerzas armadas.

Por ello ahora este es el mensaje que dieron las autoridades estadounidenses: “Estados Unidos se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México falla”, reveló Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, al periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento.

Para tomar en cuenta

Estamos seguros que la fuerza del amor y la luz están tanto con el señor Joe Baden como con la señora Kamala Harris, elementos que los ayudarán para que la democracia brille como nunca en Estados Unidos.

Así sea, secula seculorum.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com