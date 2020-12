Inician encuesta para saber aceptación del Tren Maya en Playa del Carmen

Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició una encuesta de impacto socioeconómico que traerá el Tren Maya en Playa del Carmen, con encuestadores que buscan saber la aceptación del proyecto.

Denisse Segura Rahme, enlace cultural del Tren Maya en el tramo Caribe 2, informó que la encuesta concluirá el próximo 9 de diciembre para los fraccionamientos Misión de las Flores, Villas del Sol, Misión del Carmen y la delegación de Puerto Aventuras.

Sostuvo que escogieron esos puntos de Playa del Carmen por un mapeo que había realizado la UNAM.

“Se trata de hacer unas encuestas a la población, son colonias que ya vienen seleccionadas, de mapeos que ellos ya tenían con anterioridad, y se estarán haciendo estas visitas, bueno pues se acude con un miembro de la UNAM y acompañado con uno del Tren Maya”, informó Segura Rahme.

Dichos puntos seleccionados se encuentran al poniente de Playa del Carmen, es decir, en la zona más popular de la ciudad, mientras que la delegación de Puerto Aventuras se ubica al sur del municipio.

Indicó que son seis encuestadores y dos supervisores que andan en las casas aplicando el cuestionario. Dichos trabajadores traen gafetes de identificación y vestimenta con el escudo de la UNAM.

“Esto ayudará al proyecto del Tren porque recabará datos y con base a ello se seguirán tomando decisiones, también se hacen preguntas cómo está recibiendo el proyecto del Tren, qué piensan del proyectos, son como ambas preguntas que servirán”, puntualizó.

Dijo que de manera preliminar, hay aceptación del proyecto de parte de la población, sin embargo, los resultados más certeros los tendrán en algunas semanas más luego de la conclusión que será el próximo 9 de diciembre.

“La gente tiene aceptación, quizá ha habido en ciertas partes un poco de renuencia, no por no querer cooperar sino tal vez por desconocimiento de la encuesta en sí, pero una vez que se les explicó no hubo ningún problema, en general, la gente está contenta con el proyecto”, dijo.