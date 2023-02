Inician jornadas de prevención de diabetes en Chetumal

Los burócratas estatales iniciaron con acciones para la detección y prevención de la diabetes, ya que es una enfermedad crónica que puede llegar a ser mortal; en Quintana Roo, por ejemplo, se han detectado 508 casos de diabetes no insulinodependientes en el primer mes del año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como el Hospital General de Chetumal, tienen activas campañas de Medicina Familiar en las que se insiste a los derechohabientes a aminorar el consumo de azúcares.

En esta ocasión fueron los burócratas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se hicieron las pruebas respectivas de sangre para confirmar que tienen o no signos de diabetes en la sangre.

Son trabajadores del Departamento de Seguridad e Higiene de la propia Sefiplan que trabajan con esmero y excelente trato en la atención del personal.

Personal del IMSS exhortó a la población en general a realizarse los chequeos generales y de rutina, porque de esta manera se puede la detección temprana y comenzar con las formas alimenticias adecuadas, que generalmente es libre de azúcares.

“La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce. El efecto de este padecimiento no controlado es la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre”, puntualiza la información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.