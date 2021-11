Prepárate: Cerrarán calles por aniversario del 9N en Cancún

Activistas y afectados de la represión del 9 de noviembre de 2020, dieron a conocer las actividades que realizarán a un año del ataque a balazos de elementos policiales para disolver una manifestación en la explanada del Palacio Municipal de Cancún.

Los activistas comenzaron sus actividades hoy sábado 6 de noviembre, a las 6:00 de la mañana con una rueda de prensa en la explanada del Palacio Municipal, con la presencia de miembros de la organización Amnistía Internacional, informó Wendy Andrea Galarza Herrera, miembro del Comité de Víctimas.

Al día siguiente, habrá una campaña gráfica en el parque de Las Palapas, con el objetivo de llamar la atención de los habitantes.

El día lunes, convocaron a una manifestación, que empezará desde la glorieta de la avenida Kabah con López Portillo hacia las instalaciones de la Fiscalía en Cancún, a las 5:00 de la tarde.

Por su parte, el servicio de tránsito de Cancún, estableció un dispositivo de seguridad debido al cierre parcial de algunas vialidades, para el lunes 8 de noviembre.

El día martes, se cumple la la fecha en que la represión policial cumple un año, se realizará un concierto con Francisco Barrios “El Mastuerzo” -integrante de la banda Botellita de Jeréz-, así como Mechi Manghi, Changa sound, The Ruckers, a partir de las 5:00 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez.

Por ello, los activistas avisaron a las autoridades desde el pasado 28 de octubre sobre las actividades que denominan como la “Jornada contra la impunidad y la justicia”, comentó Julián Ramírez, quien también integra el Comité de Víctimas.

“El documento es para que no traten de sabotearnos con otros eventos, como el mes pasado que realizaron un evento de cultura cuando nos manifestamos, y para que no digan que no les avisamos. Ya firmaron de recibido y no pueden decir que no están avisados”.