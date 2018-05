Van para atrás cuatro iniciativas por estar incompletas

Benjamín Pat/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-Cuatro propuestas planteadas bajo de la figura de iniciativas ciudadanas no lograron pasar el primer filtro, por faltantes en diversos documentos de los promoventes, a quienes se les otorgó un plazo de 48 horas para subsanar los detalles.

En sesión, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determinó notificar a los ciudadanos cada una de las observaciones en cuanto al cumplimiento de requisitos.

Aunque no se dieron mayores detalles sobre qué tema versan las iniciativas ciudadanas, se dio a conocer que fueron promovidas una por el ciudadano Héctor Pérez Rivero, otra por Héctor Gerardo Ortega Contreras, mientras que las otras dos fueron presentadas por las organizaciones civiles Liberales por una Democracia y el Colegio de Médicos de Quintana Roo.

En una primera revisión se determinó que las personas omitieron en la mayoría de los casos el nombre de las iniciativas, la exposición de motivos, así como especificar el impacto que tendrá la norma propuesta.

De igual manera, no anexaron documentos establecidos como requisitos, tales como las copias certificadas del acta de nacimiento o carta de residencia, de la credencial para votar, la carta bajo protesta de decir verdad que no tienen suspendidos sus derechos políticos y civiles; y en el caso de las asociaciones no establecieron a un representante común.

“Los requisitos son exigibles tanto por la Ley de Participación Ciudadana como por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo”, explicó a los legisladores Lizandro Landeros Lima, director de Apoyo Jurídico del Congreso.

Por su parte, María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, consideró que se trata de una nueva figura establecida en la ley, por lo que la ciudadanía apenas está familiarizándose con ella.

Antes en Quintana Roo se establecía que para una iniciativa de ese tipo, se necesita por menos 30 mil firmas de respaldo.

Según la legislación vigente, una vez cumplido con los requisitos legales, las iniciativas ciudadanas serán enviadas a la presidencia de la Mesa Directiva, a fin de que se les de lectura y sean turnadas a las comisiones respectivas.