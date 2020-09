Inició en bodas en Chetumal y ya forma parte del Art Fashion Week 2021

A sus 25 años, Xavier Rojas Pérez está a punto de ver coronado el sueño de su infancia: sus prendas de vestir le han dado un exclusivo pase para debutar en el Art Fashion Week 2021. Todo un hito en la novel carrera de un artista que comenzó creando extraordinarios vestidos de novia para bodas en Chetumal, teniendo como primera musa a su madre.

“Recuerdo que desde la infancia siempre he tenido el gusto por la moda, por diseñar y realizar vestidos, es algo que siempre quise hacer. Recuerdo que cuando estaba pequeño me gustaba acompañar a mi madre de compras. Era algo que me encantaba hacer porque disfrutaba mucho poder ayudarla a elegir lo que yo creía que se le veía muy bien”, comparte el artista con Novedades.

Nacido en la capital Quintana Roo, Rojas es creador del sello Xavier Rojas México, la firma con que se presentará el próximo año en una de las pasarelas más exigentes de una industria que, en principio, no pasaba por su cabeza. Porque, antes de cumplir la mayoría de edad, el chetumaleño pintaba para ser doctor y a punto estuvo de inscribirse en la Facultad de Medicina… pero siguió su corazón.

“Iba a ser médico pero no se dio la posibilidad y me enfoqué de lleno al diseño de moda y fue ahí donde el amor por diseñar, por estar en tendencia y empaparme de más conocimientos, cambió mi vida. Mis padres, gracias a Dios, siempre me han apoyado en todo lo que he decidido y siempre han estado a mi lado en todos mis planes y proyectos”.

Azares y perlas acompañan a Xavier Rojas desde su primera boda en Chetumal

“Elie Saab es uno de mis maestros principales, un ícono para mí en sus colecciones y tendencias. También Channel y Dior. Hoy en día ya que estoy ejerciendo mi profesión puedo decirte que la inspiración surge en el momento. Trato de comunicar a través de una visión muy personal y profunda de emociones y sentimientos”, detalla Xavier, quien realizó su primer vestido apenas salió de la universidad y fue para una boda en Chetumal.

“El primer vestido que hice fue un vestido de novia. Fue un reto para mí. Maravilloso el proceso de selección de telas, de materiales, encajes, conocer a la novia, tratarla, entenderla y el resultado fue fascinante, la persona quedó encantada con el trabajo. El costo no puedo revelarlo pero me ajusté a su presupuesto y de ahí comencé a vestir a más novias”.

Su nombre se fue escuchando más en la ciudad de Chetumal como Xavier Rojas Bridal. Su talento fue cobrando fama en diferentes desfiles que le llevaron a Belice. Él vistió a la representante de ese país vecino en el certamen Miss Universo 2019. Eventos que lo llevaron a internacionalizarse bajo el nombre de Xavier Rojas México.

De Chetumal a brillar en las grandes pasarelas del mundo

El 10 de mayo de este año, Xavier Rojas recibió la invitación por parte del comité organizador para participar en el Art Fashion Week Barcelona-Milán, luego de que en 2018 envió su currículum a la Congregación Nacional de Diseñadores del Mundo con sede en Milán. Invitación que le provocó una gran sorpresa pero que abrió la puerta a la consolidación de uno de sus más grandes sueños.

“Tengo la apertura de mi marca en Barcelona el 2 de diciembre y la pasarela del Art Fashion Week hasta 2021, por la situación cambió de sede y ahora será en París. Es la primera pasarela que voy a realizar en Europa y me encantaría seguir realizando otras más en New York, en Dubai, en China, en todas partes del mundo y por supuesto aquí en México”, adelantó el chetumaleño.

Compartió en exclusiva con Novedades que enviará una colección de 10 prendas que ha estado trabajando durante todo este periodo de pandemia y, lo más importante: inaugurará su primer punto de venta en Barcelona.

“Gracias a Dios nunca dejé de inspirarme. Estoy súper feliz de presentar mi colección que es la primera que lanzo como una firma mexicana registrada en el extranjero. El llevar mi marca al país europeo es un sueño, el sueño de todo diseñador de modas es tener o pertenecer a una pasarela europea, es una consagración, algo que me ayudará abrir puertas en otras partes del mundo”, refirió.

Pero eso no le hace perder el piso: su corazón está atado a su amado Chetumal.

“Luego de que me llegó esta oferta en el exterior y de establecer mi marca en Europa, yo seguiré en México, aquí en mi estado, estableceré aquí mi taller y distribuiré a todo el mundo. Quisiera darle empleo a más personas talentosas de Quintana Roo, manos artesanales y así ayudar a muchas personas que tienen mucho talento. Ese sería otro de los sueños que tengo, tener un taller muy grande y crear fuentes de empleo, concretar el punto de venta en Barcelona, otro en Ciudad de México y en otras partes del mundo”.

Para finalizar Xavier Rojas da un breve pero contundente mensaje a los emprendedores chetumaleños:

“En la vida hay momentos difíciles que nos derriban, pero ese es el momento justo para respirar, tomar impulso y seguir corriendo. No hay momentos para rendirse sino de poner el corazón en cualquier cosa que emprendas”.

