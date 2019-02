Perdón, ¡Este autocorrector!

Desde que la comunicación humana pasó del fax, al email y ahora al whatssap; hemos tenido que adaptarnos a presentar nuestras emociones, frases e ideas de forma escrita.

Eso no estaría mal, si todos siguiéramos las reglas de ortografía, la puntuación y sobre todo la imaginación a la hora de leer.

Las redes sociales y los chats nos han llevado a mostrar las grandes carencias educativas que existen, incluso entre universitarios. Transitar fácilmente por un pseudo-anonimato permite hacer comentarios que condenan y encasillan.

La comunicación empresarial ya se realiza en un 70% por los chats de los móviles, una frase mal dicha o mal escrita puede traer consecuencias monetarias graves y rispidez entre los participantes. Lo digo con total conocimiento de causa. En mi caso, hablo mucho anteponiendo la palabra ‘No’, como si fuera un negativo doble lo cual lo hace positivo, ejemplo ‘No, como crees que me molesta, para nada al contrario’ pero si no pones la coma… A lo mejor al momento de escribirlo, en tu mente con la entonación correcta suena de una forma pero en el chat no necesariamente y se presta a infinidad de confusiones.

Intentar ignorar el cambio en la comunicación es ocioso, así que mejor pongamos manos a la obra para aprender a comunicarnos mejor por estos medios. Las generaciones de 60 años hacia arriba, encuentran divertido compartir TODO, absolutamente todo lo que llega a sus manos; memes, videos, frases motivacionales, conciertos, y un largo etc. Por favor si tú eres uno de ellos y estás leyendo este artículo, te pido encarecidamente que pienses antes de compartir porque para las generaciones más jóvenes, eso que compartes eres ‘tú’. Las personalidades hoy se forjan en función a lo que compartes, escribes o posteas. Sí exactamente, hay gente que se forma una imagen de ti basada en esos ‘chats’.

Claro siempre podemos recurrir a la frase de: ‘ups este autocorrector’, o; ‘me equivoqué de chat’. Pero muy en el fondo de nuestro corazoncito, sabemos que si estabas dispuesto a mandarlo es porque te gustó, si se corrigió por tal palabra es porque esa palabra esta entre tus palabras más usadas.

La imagen digital es ahora TÚ imagen, el contenido digital son ahora tus pensamientos. Tus fotos, tus entornos, todo eso habla de que tipo de persona eres y vaya que se dice mucho.

Cierro invitándote a poner atención, mucha atención a tus chats laborales, son mejores que el radio pasillo de hace algunos años.