Pero que seriedad...

¿No sienten que a veces nos tomamos demasiado en serio?, me gustaría reír más. Asisto a muchas reuniones de empresarios, de políticos, de empresarios con políticos, de padres de familia, de maestros y muchas pero muchas asambleas de condóminos. Los que han asistido a esta última sabrán que son muy, pero muy serias.

¿Qué pasaría si nos permiti éramos reír de propuestas disparatadas sin ofendernos? o ¿Cuándo a alguien se le cae el café y hace un desastre?, el que diga que no a suprimido una carcajada en una reunión estaría mintiendo.

Entonces me baje un libro de “Reuniones eficientes para dummies”, después de 70 páginas y una serie de acciones de parte del moderador, tips para regular tu comportamiento y otros tantos de cómo lograr que tus propuestas sean escuchadas. Concluí que sería bueno hacer un resumen y circular antes de cada reunión a todos los asistentes.. por supuesto después de reír de mí misma un par de segundos, me dije bueno ya enserio ¿Cómo le hago para que todas esas reuniones sean más amenas y sobre todo para lograr que realmente nos comuniquemos? Pues bueno sin por alguna razón estás leyendo este pequeño artículo y tienes una reunión conmigo, te sugiero que me avientes la tapa de tu pluma (por favor una Bic sencilla, no quiero un chichón si acaso es una Mont Blanc), esto generará asombro yo seguramente reiré y te puedo apostar que ese acto sin ceremonia hará que la reunión sea más amena, y si no, por lo menos pensaran que estamos un poco locos, me harás reír y les daremos a los demás una anécdota que comentar después de la junta.

Las anécdotas serían contadas dependiendo del personaje en cuestión: ¿Viste? Le aventó la tapa de su pluma, seguro tienen un problema personal, o algo como: seguro le gusta, o ¿será un código secreto?.

Esos pequeños actos desprovistos de intención específica son lo que realmente nos acerca como seres humanos. A poco no te acuerdas de alguna situación inesperada que generó una sonrisa o una buena carcajada con un completo extraño que hasta ganas te dieron de querer conocerlo mejor, pero muchas veces no lo hicimos solo por seriedad. Decían por ahí que tomarse demasiado en serio es volverse una caricatura.