Insostenible: Gastos superan ingresos de vendedores de plantas en Cancún

Los gastos económicos de los vendedores de plantas han superado a sus ingresos en este inicio del 2024, a pesar del impulso que se da a las ventas con eventos públicos.

Elmy Mar Colli, administradora del Tianguis de Plantas de Cancún, comentó que de 50 vendedores de plantas de ornato que salen a campo en este 2024, la mayoría no ha podido solventar sus gastos del hogar solamente con este emprendimiento, a pesar de que se han hecho dos eventos especiales de venta.

Cabe señalar que alrededor del 50% de las personas que venden plantas en campo tienen está actividad como única fuente de ingreso.

Areli Castillo Ceme, vendedora de plantas de tiempo completo, compartió que durante este inicio del 2024 lo que ha complicado el ingreso de los vendedores es la conclusión de las fechas festivas de inicio y fin de año.

“Uno tiene que juntar para la luz, que aproximadamente son 500, 300 de agua, que es lo que se paga al mes, y si se cocina en la casa alrededor de mil pesos semanales”, dijo Castillo Ceme.

Por su parte, Mar Colli señaló que los gastos al mes de un vendedor pueden llegar a más de ocho mil pesos mensuales, y para atender el gasto los eventos de venta se hacen cada dos semanas, en el tianguis de las regiones 100 y 103.

“Cada quien opera por su cuenta entre semana, vendiendo desde sus casas o yendo a domicilio”, mencionó.

Aunque, a pesar de que durante casi toda la semana hay actividad, se dan casos en que los vendedores no tienen ventas o son menores a los 200 pesos.

Como apoyo a estos emprendedores, este fin de semana se hizo la segunda edición de la exposición de plantas de ornato, en la que participaron alrededor de 35 vendedores antier y 40 ayer.

“Con el fin de apoyar a la economía familiar, que esa viene siendo lo principal. Aquí en Cancún antes no nos daban esos espacios. Tianguis de plantas Cancún lo hicimos hace siete años, en ese momento no se escuchaba nada de eventos. No estaba permitido”, dijo Mar Colli.